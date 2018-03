Aimée Iacobescu a murit după o lungă dramă. I-a cerut plângând ajutorul lui Caramitru, dar a fost refuzată: „Nu vreau să mor, aşa cum mă condamnaţi“ VIDEO

Singura ei speranţă de a se descurca decent era indemnizaţia de merit, un venit brut neimpozabil de 2.700 de lei, drept pe care l-a solicitat Uniunii Teatrale din România (UNITER) în anul 2013. După o carieră de peste 40 de ani, răspunsul a fost: „Să mai aştepte câţiva ani.“

Aimee Iacobescu: „Mi s-a părut jignitor răspunsul UNITER“

„Îndeplinesc toate condiţiile de acordare. Am în palmares zeci de premii naţionale şi internaţionale, am recomandări serioase de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi de la alte personalităţi marcante, deţin «Meritul cultural» în grad de comandor. L-am sunat pe preşedintele UNITER, Ion Caramitru, şi mi-a spus că până mi se va acorda această indemnizaţie mai durează ani şi că înaintea mea sunt alţii cu mai multe merite... Mi s-a părut jignitor. Aşa că, până atunci, n-am decât să mor de foame. Şi singura speranţă era la UNITER. Acum nu mai am nicio ieşire“, declara Aimée Iacobescu, în 2015, pentru Ziarul Ring.

Atunci, admiratorii actriţei s-au mobilizat şi au strâns 5.000 de euro pe care i i-au donat, însă după un an Aimée Iacobescu declara: „Am ajuns să spun din nou că mor de foame pentru că banii primiţi de la oameni s-au terminat, eu tot n-am primit indemnizaţia de merit şi problemele mele de sănătate sunt foarte costisitoare. Nu vreau să cerşesc bani de la nimeni, aşa cum m-au acuzat unii, ci vreau doar ca UNITER să-mi acorde un drept pe care mi l-am câştigat prin muncă.“





Aimee Iacobescu: „Domnule Caramitru, vreau să trăiesc!“

Un an mai târziu, actriţa a recurs la un gest disperat: i-a transmis un mesaj video sfâşietor preşedintelui UNITER, actorul Ion Caramitru, cerându-i ajutorul.

„Domnule Caramitru, vreau să trăiesc, nu mă puteţi acuza de asta. Orice om vrea să trăiască şi atunci când este şi bolnav, şi singur nu ştie ce să mai facă, încotro să o ia, la cine să apeleze. (...) Vreau să trăiesc, înţelegeţi? Vreau să trăiesc! Nu vreau să mor, cum mă condamnaţi dumneavoastră, la moarte! Nu vreau! Legea asta făcută de UNITER - că trebuie să moară cineva pentru a intra altcineva în lor - este una cumplită, sadică“, spunea Aimée Iacobescu cu lacrimi în ochi.

Există 153 de indemnizaţii de merit distribuite de UNITER, iar intrarea unui nou beneficiar presupune decesul unei personalităţi de pe această listă. În 2016, preşedintele UNITER, Ion Caramitru, i-a promis actriţei, în direct la Antena 1, că atunci când vor mai muri dintre beneficiari şi se vor mai elibera locuri pe listă, se va discuta şi cererea ei în comisia specială şi dacă se va vota, va primi indemnizaţie de merit.

Aimee Iacobescu, la aniversarea de 70 de ani: „De la TNB n-am primit nicio urare“

Când a împlinit 70 de ani, Aimée Iacobescu mărturisea cu tristeţe că nu a primit nici măcar o urare din partea Teatrului Naţional Bucureşti, unde a activat patru decenii şi unde era societară de onoare.