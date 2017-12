Studenţii se plâng din nou că nu se pot concentra la cursuri din cauza repetiţiilor pentru concertele organizate de PMB

,,Doamna Firea, izolăm fonic Piaţa Universităţii?", ,,Ceva frumos este când stai la facultate şi îl auzi pe Connect-R trimiţându-te în dragostea lui", ,,Mulţumesc, doamna Firea, că la cursul meu preferat n-aud mai nimic, pentru că bubuie muzica de peste drum (iar). Aşa a fost şi în sesiune. Anul trecut. Şi acum 2 ani", acestea sunt doar câteva dintre mesajele postate pe reţelele de socializare cu privire la desfăşurarea unor repetiţii pentru concertele organizate de Primăria Capitalei.











În perioada 17 – 23 decembrie 2017, în Piaţa Universităţii (esplanada cu statui) din Bucureşti, are loc cea de-a doua ediţie a evenimentului „Oraşul Faptelor Bune”. Carla’s Dreams, Smiley, Andra, Antonia, INNA, The Motans, Alex Velea, What’s Up, Connect-R, 3 Sud-Est, Fly Project, Grasu XXL, Ruby, Guess Who, Elena Gheorghe, Feli, Sore, Nicoleta Nucă, Mandinga, Lora, Irina Rimes şi mulţii alţii vor susţine concerte.

Proteste în luna mai

Mai mulţi studenţi ai Facultăţii de Istorie au protestat, în luna mai, nemulţumiţi de zgomotul produs de concertele organizate în Piaţa Universităţii cu ocazia Zilei Europei. În februarie, profesorii facultăţii au trimis o scrisoare primarului Capitalei, în care solicitau interzicerea activităţilor sonore.

"În astfel de condiţii trebuie să ne desfăşurăm cursurile la Facultatea de Istorie. Concertele continuă în Piaţa Universităţii iar răspunsul oficial de la Primăria Municipiului Bucureşti întârzie să apară", este comentariul unor imagini postate pe pagina de Facebook a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti.