Specializările universităţilor, aruncate în aer de cererea scăzută

Astfel, potrivit prorectorului Universităţii „Nicolae Titulescu“, Mircea Damaschin, instituţia de învăţământ pe care o reprezintă renunţă la specializările „Finanţe şi bănci“ şi „Poliţie locală“, pentru că nu există cerere din partea studenţilor, dar nici din zona pieţei de muncă. „Poliţia locală a fost autorizată provizoriu, dar în ultimii trei ani de zile nu am avut nicio promoţie care să fi debutat. A fost o încercare. Am făcut un studiu să vedem dacă specializarea poate fi viabilă sau nu, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu socoteala din târg. La Finanţe şi bănci problema este corelativitatea dintre pegătirea economică şi cererea sectorului financiar bancar, Băncile au fost în criză, chiar dacă s-a estompat,efectele încă se produc“, a subliniat prorectorul Mircea Damaschin.

Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti renunţă la specializările „Ştiinţe Politice“ şi „Limbi moderne Aplicate“ din Bucureşti pentru că nu au fost deloc candidaţi, dar şi specializările Administrarea afacerilor“ şi „Economia mediului“ de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice din Târgu-Jiu, pentru că au fost doar câte doi sau trei candidaţi, pe care a Universitatea a trebuit să îi reorientze către alte specializări.

„ La Târgu-Jiu una dintre explicaţii este că bazinul de recrutare al candidaţilor a scăzut dramatic în ultimii ani, natalitatea scăzută, dar şi faptul că zona Gorjului este o zonă săracă, iar la noi programele funcţionează pe taxe, întrucât suntem o Universitate particular. La Bucureşti, specializarea Ştiinţe politice nu mai are căutare. La Limbi moderne aplicate, căutarea există, dar în special pentru limbile exotice, japoneză, chineză, chiar rusă. Engleza şi franceza. Este greu să găseşti specialişti în aceste zone“, a explicat prorectorul Universităţii „Titu Maiorescu“, Dumitru Gheorghiu.

ORAŞE MICI VERSUS ORAŞE MARI

Profesorul în Drept Marius Văcărelu, de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, consideră că multe specializări din oraşele mici dispar tocmai pentru că majoritatea preferă oraşele mari.

„Multe specializări din cadrul universităţilor din oraşele mici dispar, universităţile intră în lichidare pentru că nu mai au studenţi. Toţi se strâng în oraşele mari pentru că se ghidează după şansele de angajare după terminarea studiilor“, completează profesorul de Drept. Pe de altă parte, prorectorul Universităţii „Titu Maiorescu“ nu crede că studenţii caută neapărat centrele universitare mari, cât contează specializarea. „La Târgu Jiu, de exemplu, funcţionează foarte bine specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune“, astfel încât nu văd un criteriu“, a conchis Dumitru Gheorghiu.

„Arte plastice (sculptură)“, „Conservare şi restaurare“, „Teologie ortodoxă, asistenţă socială“ - Universitatea din Oradea

„Ingineria şi protecţia mediului în industrie“, „Ingineria şi managementul calităţii“, „Muzeologie“ - Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava

„Economie şi afaceri internaţionale“ (IF şi IFR), „Finanţe şi bănci“ - învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (IF şi IFR), „Istorie“ (IF şi IFR), „Economia comerţului, turismului şi serviciilor“ (IF şi IFR), „Geografia turismului“, „Economia comerţului, turismului şi serviciilor" (IF şi IFR) - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti

„Ştiinţe politice“, „Limbi moderne aplicate“, „Economia comerţului“, „Economia mediului“ - Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti

„Finanţe şi bănci (IF şi ID), „Poliţie locală“ - Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti

„Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism“ - Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti

„Biotehnologii pentru industria alimentară“ - Universitatea „Sapientia“ din Cluj-Napoca

„Contabilitate şi informatică de gestiune“, „Management“, „Finanţe şi bănci“ - Fundaţia „Academia Comercială“ din Satu Mare