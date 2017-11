Propunerea cu privire la obligarea elevilor de a-şi face vaccinurile pentru a putea merge la şcoală va fi dezbătută marţi la Comisia pentru Învăţământ

„La data înscrierii copiilor într-o colectivitate, aşa cum este definită de prezenta lege, instituţia are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinărilor obligatorii“, se prevede în proiect. Dacă copilul nu are toate vaccinările făcute, conform calendarului de vaccinare, atunci instituţia de învăţământ îi va cere părintelui să aducă şi alte documente: ori un calendar de recuperare a vaccinărilor obligatorii, ori o adeverinţă privind contraindicaţiile.



În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate până la data prevăzută de art. 23 (adică până la înscrierea în colectivitate – n.red.) părintele, reprezentantul legal, persoana care se ocupă de creşterea şi îngrihirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie socială, stabilită în condiţiile legii sau (...) are obligaţia prezentării, până la intrarea în colectivitate, a unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucuresti: a) calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii (...); b) adeverinţa contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări (...)", scrie în proiectul normativ.

Dacă se aduce calendarul de recuperare a vaccinărilor, copilul trebuie să le facă în maximum un an de la înscrierea la grădiniţă/şcoală. Dacă nu se va respecta termenul, va fi notificat inspectoratul şcolar, potrivit proiectului, însă nu se ştie exact ce urmare va avea acest lucru.

Dacă părinţii nu aduc calendarul de recuperare sau adeverinţa de contraindicaţii, reprezentantul legal al colectivităţii are obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de vaccinare sau a muncipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate, conform proiectului

Mai exact, copiii nevaccinaţi vor fi luaţi în evidenţele comisiilor teritoriale de vaccinare şi părinţii acestora vor fi chemaţi la şedinţe de consiliere, în care li se va explica importanţa vaccinării, până când vor accepta să-şi vaccineze copiii ( proiectul prevede amenzi pentru cei care vor refuza să meargă la consiliere), scrie avocat.net.