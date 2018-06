Toţi participanţii la Şcoala de Vară de la British School of Bucharest se vor bucura de momente frumoase, vor participa la o varietate de activităţi inspirate din întreaga lume, vor lega prietenii şi vor beneficia de o experienţă multiculturală, într-un cadru primitor şi sigur.

Şcoala de Vară se desfăşoară pe durata a 4 săptămâni încărcate de activităţi atractive, în aer liber sau în interior. Copiii se vor distra cu dansuri, lecţii de gătit, experimente amuzante, artă şi meşteşuguri, yoga pentru copii, căţărări şi tiroliană, înot şi jocuri în piscină, toate în cadrul campusului British School of Bucharest. De asemenea, copiii vor participa la lecţii de engleză sau de germană predate după metoda Motolingu, un concept de învăţare a limbii străine special pentru copii, în care principiile de bază ale dezvoltării psiho-motorii sunt folosite pentru a învăţa limba germană. Toate cursurile şi activităţile sunt conduse de profesorii de la British School of Bucharest, vorbitori nativi de limbă engleză şi germană. În plus, săptămânal, participanţii vor lua parte la spectacole de talente sau vor organiza petreceri la grătar.

Părinţii pot opta să-şi înscrie copiii la una, două, trei sau la toate cele 4 săptămâni ale Şcolii de Vară, între 2 şi 26 iulie. Pentru înscrierea la toate cele 4 săptămâni se oferă un discount de 20%, iar pentru un pachet de 3 săptămâni, discount-ul este de 10%.

Cursurile Şcolii de Vară de la British School of Bucharest se ţin de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00. Copiii vor primi zilnic gustări şi masa de prânz, unde vor avea parte de un meniu internaţional ce va întregi această experienţă extraordinară, prin care copiii vor descoperi şi vor învăţa despre culturi, obiceiuri şi tradiţii de pe mai multe continente.

Pentru a vă înregistra la Şcoala de Vară şi pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://goo.gl/ptwu2v