Unde lucrează cei mai mulţumiţi angajaţi

Potrivit părerilor exprimate de utilizatorii platformei Undelucram.ro, Oracle România a fost cel mai apreciat angajator al anului 2017. La scurtă distanţă, pe primele locuri în clasament, se află alţi doi giganţi din industria IT&C: Microsoft şi IBM România.

„Angajaţii şi candidaţii au apreciat la aceste companii faptul că au creat un mediu de lucru plăcut şi au dat dovadă de o mai mare preocupare pentru binele angajaţilor lor”, se arată în documentul remis presei.

Topul celor mai buni angajatori în 2017 la nivel naţional cuprinde în primele 10 poziţii patru companii care activează în domeniul IT&C: Oracle, Microsoft, IBM şi Nobel Telecom. Două poziţii revin jucătorilor mari de pe piaţa telecomunicaţiilor, Vodafone şi Orange, dar şi marilor angajatori din producţie, Continental Automotive şi Emerson România. Ultimele două poziţii din clasament revin companiilor din domeniul consultanţă – EY România şi BPO – Genpact.

Angajatorii, apreciaţi în funcţie de modul în care au grijă de angajaţi

Topul celor mai buni angajatori în 2017 este un clasament făcut public anual de cea mai mare comunitate online a angajaţilor din România.

“Ceea ce am sesizat în anul care tocmai se încheie este faptul că din ce în ce mai mulţi angajatori îşi dau seama că a trecut vremea când spuneam că: angajaţii vin şi pleacă sau că România nu este o ţară competitivă la nivel de salarii. Angajaţii români sunt conştienţi de drepturile lor, ştiu să se aprecieze mai bine şi cu siguranţă sunt mai vocali decât în urmă cu 1 an de zile. De aici şi topul celor mai buni angajatori din 2017, top pentru care anul acesta am avut un număr semnificativ mai mare de contribuţii, cu atât mai importante cu cât a fost nevoie ca utilizatorii să completeze multe câmpuri pentru a lăsa o evaluare.” - a precizat Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.

Top 10 angajatori la nivel naţional, indiferent de domeniul de activitate

1. Oracle Romania – IT&C

2. Microsoft Romania – IT&C

3. IBM Romania – IT&C

4. Nobel Telecom – IT&C

5. Continental Automotive Group - Producţie

6. Vodafone Romania - Telecomunicaţii

7. Emerson Romania - Producţie

8. Orange Romania - Telecomunicaţii

9. EY Romania - Consultanţă

10. Genpact România – BPO şi Servicii

Top angajatori 2017 pe domenii de activitate

Topul celor mai buni angajatori pentru anul în curs a fost alcătuit în urma notelor acordate de angajaţii companiilor pe platforma Undelucram.ro. Angajaţii au desemnat următoarele companii ca oferind cel mai bun mediu de lucru, cele mai bune salarii sau cele mai multe oportunităţi de dezvoltare profesională în 2017.

• Pentru domeniul telecomunicaţii, cel mai bun angajator a fost desemnat Vodafone România

• Continental Automotive Group România este cel mai bun angajator din domeniul Producţie

• Angajaţii EY România sunt cei mai mulţumiţi angajaţi din domeniul Consultanţă

• Cel mai bine clasat angajator din domeniul Retail este în 2017 Kaufland România

• Cea mai apreciată companie din domeniul BPO şi servicii este Genpact România

• ING România a obţinut cea mai mare notă dintre toate companiile prezente în domeniul Bănci şi Instituţii financiare

• Cel mai bun angajator din domeniul IT&C este în 2017 Oracle România. Oracle este de asemenea cel mai bun angajator, indiferent de domeniul de activitate, potrivit notelor oferite de angajaţi.

Top 3 angajatori pe domenii de activitate

Pe primele 3 locuri la capitolul bănci7instituţii financiare sunt ING Romania, Banca Comerciala Romana şi Banca Transilvania.

În domeniul BPO&Servicii, primii trei sunt Genpact Romania, HP Inc. şi Accenture.

Primele 3 cele mai apreciate companii din retail sunt Kaufland Romania, Carrefour Romania şi Lidl Romania.

La capitolul consultanţă, primele 3 cele mai apreciate companii sunt EY Romania, Deloitte Romania şi KPMG Romania.

În Telecomunicaţii, pe primele 3 locuri s-au situat Vodafone Romania, Orange Romania şi Ericsson Romania, iar la capitolul Software/Tehnologii - Oracle Romania, Microsoft Romania şi IBM Romania.

Pe primele 3 locuri în sectorul producţie se află Continental Automotive Group Romania, Emerson Romania şi Honeywell Romania.

Metodologia “Top Angajatori 2017”

Topul a fost alcătuit pe baza unui indice obţinut din numărul de păreri ale utilizatorilor exprimate pe Undelucram.ro, nota acordată de aceştia companiilor pe baza mai multor criterii şi alte elemente specifice platformei.

Topul ia în calcul exclusiv notele şi părerile exprimate de utilizatorii înregistraţi ai platformei Undelucram.ro

Undelucram.ro este cea mai mare comunitate online a angajaţilor din România, cu peste 50.000 de membri activi pe platformă şi peste 150.000 de evaluări lăsate de utilizatori despre companiile la care lucrează, interviurile de angajare sau ofertele salariale. Platforma pune la dispoziţia angajaţilor materiale pentru dezvoltare profesională precum studii, articole, sondaje, resurse umane şi date despre piaţa locurilor de muncă.