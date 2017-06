Aproape 400 de elevi din şapte oraşe au beneficiat de cursuri de orientare în carieră în ultimul an

Cursurile s-au desfăşurat în perioada septembrie 2016 – iunie 2017 în cinci şcoli generale şi nouă licee din şapte oraşe din România, respectiv Arad, Oradea, Bucureşti, Deva, Focşani, Panciu şi Mediaş, urmând să fie extinse în acest an şi în Gura Humorului. La ele au participat 118 elevi din şcoala generală şi 278 de elevi de liceu. În paralel, cursurile s-au desfăşurat şi în şase oraşe din Ungaria, la ele participând 225 de elevi din 11 şcoli generale şi 249 de liceeni.

Trainingurile s-au bazat pe rezultatele studiului „Career Programme – Going beyond borders”, din cadrul programului ErasmusPlus, privind atitudinea tinerilor din România faţă de viitorul şi cariera lor, care arată că 75% din tinerii chestionaţi consideră că ar oportună consilierea/îndrumarea în alegerea carierei. Studiul a fost realizat în cadrul parteneriatului strategic dintre două organizaţii din România şi Ungaria, şi anume Fundaţia Dreptul la Educaţie şi Fundaţia OTP Fáy András din Ungaria.

„Tinerii au primit instrumente prin care îşi pot planifica cariera într-un mod inedit”, a declarat Nora Dobre, director al Fundaţiei Dreptul la Educaţie, în cadrul evenimentului de încheiere a programului.

Dr. Sarkady-Kiss Lilla, director al Fundaţiei OTP Fáy András a spus, de asemenea: „Programul ajută copii din gimnaziu şi liceu să-şi crească şansele pe piaţa muncii, să identifice aptitudinile şi competenţele aflate în posesia lor, dar pentru care este nevoie de formare profesională”.

Cursurile s-au desfăşurat în proporţie de circa 90%, urmând ca la 31 august să fie finalizate 100%. Ele au avut ca scop dezvoltarea aptitudinilor financiare, economice şi manageriale în rândul elevilor şi liceenilor, cu vârsta între 10 si 18 ani, pentru a-şi planifica conştient cariera.

„Eu, la început, nu aveam planuri de viitor, aveam multe idei. Cu ajutorul acestui program am reusit să îmi pun toate ideile la un loc şi să îmi fac un plan”, spune un elev în clasa a 8-a de la Şcoala Gimnazială „Sfintii Voievozi” din Bucureşti.

Modulele au presupus adaptarea modulelor de training după rezultatele studiului, formarea şi atestarea unor traineri care să le predea elevilor, urmând implementarea trainingurilor de carieră. Modulele au fost adaptate, apoi, din nou, după experienţa trainerilor, urmând ca acestea să fie traduse în limba engleză pentru implementarea lor şi în alte state membre ale Uniunii Europene.

Metoda de lucru pentru elevi din şcoala generală:

Metoda de lucru pentru elevi din liceu:

Programul a fost desfăşurat pe parcursul a doi ani, odată cu realizarea studiului, şi a avut ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi îmbunătăţirea angajabilităţii, prin oferirea unor oportunităţi de training dedicate tinerilor. Proiectul şi-a propus, de asemenea, să ofere soluţii pe termen mediu cu ajutorul cărora adolescenţii şi tinerii să îşi planifice conştient parcursul profesional de la o vârstă fragedă. Acest obiectiv este în concordanţă cu strategia Europa 2020 de reducere a ratei abandonului şcolar şi de încurajare a iniţiativei tinerilor de a participa şi de a se integra mai bine pe piaţa muncii. În conformitate cu datele Eurostat, procentul tinerilor care nu lucrează sau care nu sunt nici măcar angrenaţi în vreo formă de training sau educaţie a crescut în ultimii 5 ani de la 13% la 16%.

Principala activitate a acestui proiect regional a constat în dezvoltarea şi implementarea unor module de orientare în carieră ca soluţie pe termen mediu pentru îmbunătăţirea oportunităţilor de pe piaţa muncii ce îi vizează pe reprezentanţii tinerei generaţii. Modulele sunt dezvoltate pe baza metodologiei OK Center. Aceste module fac parte din oferta educaţională a ambelor organizaţii-partener şi au fost implementate atât în Ungaria, cât şi în România. În prima parte a lui 2016, conţinutul cursurilor a fost adaptat de către trainerii Fundaţiei Dreptul la Educaţie conform nevoilor şi cererilor legate de piaţa muncii din România. OK Center este un brand educaţional susţinut pe plan european de către Fundaţia OTP Fáy András şi implementat în România de către Fundaţia Dreptul la Educaţie. Programele OK Center ale Fundaţiei sunt gratuite.