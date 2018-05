STUDIU Procesul de digitalizare accelerează în rândul companiilor din România. Ce obstacole întâlnesc acestea

În companiile puternic influenţate de digitalizare procentul celor care consideră că managerii lor au această expertiză este de 55%, dar scade la 22%-23% în cazul celor mediu şi puţin influenţate de digitalizare.

„Pe măsură ce avansează tehnologia, implicaţiile asupra companiilor sunt tot mai evidente: start-up-uri ce cunosc o creştere exponenţială de dezvoltare devin liderii globali, consumul digital reconfigurează abordări tradiţionale ale consumatorului, apare un nou tip de angajat şi piaţa muncii se transformă rapid. Barometrul digitalizării este studiul care arată efectul transformator al digitalizării asupra companiilor din România. Comparativ cu ediţia 2017, rezultatele de anul acesta indică o accelerare a procesului de digitalizare în rândul companiilor din România. Clasificarea companiilor pe nivele de maturitate, identificarea obstacolelor cu care acestea se confruntă, produsele/serviciile digitale pe care plănuiesc să le adopte şi măsurarea impactului digitalizării asupra cifrei de afaceri, profitului, numărului de angajaţi sau valorii companiei fac din Barometrul digitalizării un studiu de referinţă”, spune Constantin Măgdălina, Expert Tendinţe şi Tehnologii Emergente, co-autor al cercetării.

47% dintre companii spun că au fost foarte influenţate de digitalizare

În România, 47% dintre companii în anul 2018 faţă de 35% cu un an înainte, spun că digitalizarea a avut deja o influenţă mare asupra lor şi doar 2%, faţă de 7% în studiul anterior, spun că nu a avut nici o influenţă.

În 2018, 53% dintre companii, faţă de 31% în 2017, spun că sunt încrezătoare în legătură cu digitalizarea deoarece au cunoştinţele necesare pentru a naviga acest proces. Pe de altă parte, 47% au dificultăţi, în continuare, legate de transformarea digitală. Dintre acestea 28% sunt (oarecum) neîncrezătoare că vor valorifica această tendinţă. Numai 1% dintre companii spun că nu cred că digitalizarea este bună pentru companie.

Este de remarcat faptul că 81% dintre companiile puternic influenţate de digitalizare sunt încrezătoare şi consideră că au cunoştinţele necesare pentru a parcurge acest proces. Pe de altă parte procentele celor oarecum încrezătoare că vor valorifica această tendinţă sunt în continuare cele mai mari (45%) în rândul companiillor care spun că au fost mediu influenţate de digitalizare, aproape la egalitate (44%) cu cele puţin influenţate.

29% dintre companii spun că modelele digitale de afaceri le vor transforma industria în 1-3 ani

Dincolo de transformarea la nivelul tehnologiei şi a proceselor, cel mai puternic efect transformator pe care îl are digitalizarea este cel la nivelul modelului de business. Astfel în 2018, 25% dintre companiile din România, faţă de 19% în 2017, consideră că modelele digitale de business au schimbat în foarte mare măsură industriile din care fac parte. De asemenea, procentul companiilor din România care consideră modele digitale de afaceri ca fiind o ameninţare creşte de la 12% în 2017 la 21% în 2018.

Dacă în anul 2017, 21% dintre companii se aşteaptau ca modelele digitale de afaceri să le transforme, în următorii 1-3 ani, în foarte mare măsură industria în care activează, în 2018 procentul acestora creşte la 29%. La fel, 39% în 2018 vs. 38% în 2017 spun că modelele digitale de business le vor transforma în mare măsură industria, iar 23% vs. 27% cred că modelele digitale de afaceri le vor afecta doar într-o oarecare măsură industria în următorii 1-3 ani.

Doar 54% dintre companii au facut digitalizarea partea centrală a strategiei de afaceri

Studiul Valoria relevă faptul că doar puţin peste jumătate din companii (54%) au făcut transformarea digitală partea centrală a strategiei lor de afaceri. Pentru companiile cele mai influenţate de digitalizare procentul este de 73%, dar procentul scade la 44% în cazul celor mediu influenţate şi la 22% pentru cele puţin influenţate de digitalizare. Concluzia: mai sunt multe de conştientizat şi de făcut în firmele active din România pentru a beneficia de digitalizare.

Din păcate, în continuare 62% dintre companii în 2018, faţă de 67% în 2017, spun că nu au dat responsabilitatea unui lider din conducerea de top a companiei pentru dezvoltarea digitală a afacerii. Consecinţele pot consta în întârzieri în legătură cu deciziile strategice, insuficient suport în legătură cu implementarea strategiilor de transformare digitală şi ineficienţe în realizarea integrării tehnologice la nivelul întregii companii.

Rezultatele cercetării arată că în 2018, în aproape 6 din 10 companii (59%) nu există la nivelul conducerii de top suficiente cunoştinţe şi expertiză pentru ca managerii să evalueze şi să dezvolte un model de afacere digital. În companiile puternic influenţate de digitalizare procentul celor care consideră că managerii lor au această expertiză este de 55% şi scade la 22%-23% în cazul celor mediu şi puţin influenţate de digitalizare.

33% dintre companii spun că au competitori foarte afectaţi de digitalizare

Cele mai multe companii din România (33%) cred că firmele care le sunt competitori au fost afectate în mare măsură de digitalizare, 14% cred că au competitori afectaţi în foarte mare măsură, iar 9% că au competitori afectaţi în mică măsură de digitalizare. Numai 2% cred că cei care le sunt competitori nu au fost afectaţi deloc de acest fenomen.

În 2018, 71% vs. 67% cu un an înainte dintre companiile puternic influenţate de digitalizare consideră ca au competitori afectaţi şi foarte afectaţi de acest proces. Procentul scade la 33% în 2018 vs. 37% în 2017 în cazul celor mediu influenţate şi la 17% vs. 15% în cazul celor puţin influenţate de digitalizare.

Pe de altă parte, 60% dintre companiile respondente spun că au valorificat digitalizarea pentru a avea un avantaj competitiv. Procentul creşte la 78% în cazul companiilor puternic influenţate de digitalizare, scade la 52% în cazul celor mediu influenţate şi la 22% în cazul celor puţim influenţate de acest proces transformaţional.

Obstacole în procesul de digitalizare

În continuare, principalul obstacol pe care îl văd companiile în calea transformării digitale este chiar percepţia pe care o au în acest moment că nu au consumatori digitali (40% în 2018 vs. 55% în 2017). Aceasta indică nevoia pentru o mai bună înţelegere a mecanismelor interacţiunii digitale cu consumatorii, având în vedere că în medie 60% din procesul de cumpărare se derulează online. Pe locul al doilea, 40% dintre companii spun că principalul obstacol sunt costurile prea mari, iar pe locul al treilea 38% dintre companii recunosc chiar propria rezistenţă la schimbare ca obstacol în calea digitalizării.

În 2018, rezistenţa la schimbare este văzută ca obstacol de 17% dintre companiile puternic influenţate de digitalizare, dar numai pentru 15% şi respectiv 14% dintre cele mediu şi puţin inflienţate de acest proces transformaţional. Lipsa competenţelor digitale în cadrul managementului are procente care variază de la 10% la companiile puternic influenţate, la 12% la cele mediu influenţate şi apoi la 14% în cazul celor puţin influenţate de digitalizare.

Beneficiile procesului de digitalizare

Cele mai importante beneficii cumulate ale integrării procesului de digitalizare în următorii 5 ani sunt: simplificarea proceselor (58% în 2018 vs. 46% în 2017), reducerea costurilor (48% vs. 46%), eficienţa operaţională crescută (48% vs. 35%), creşterea veniturilor (31% vs. 21%) şi măsurarea mai bună a performanţelor companiei (28% vs. 34%). Pe ultimul loc se găseşte facilitarea procesului de recrutare şi retenţie a angajaţilor (3%).

În 2018, 15% dintre companiile puternic influenţate de digitalizare, 18% dintre cele mediu influenţate şi 16% din cele puţin influenţate consideră că digitalizarea va contribui la eficienţa operaţională a firmei. Companiile care au fost mediu influenţate sunt cele care cred cel mai mult că digitalizarea le îmbunătăţeşte procesul decizional cu ajutorul data analytics (10%). Companiile puţin influenţate de digitalizare sunt cele care consideră că vor beneficia de simplificarea proceselor (13%), de avantajul competitiv (13%) şi de produsele inovative (13%).

„Barometrul digitalizării este singurul studiu comparativ care arată evoluţia adoptării digitalizării în rândul companiilor din România. Faţă de 2017, ediţia de anul acesta arată o preocupare pentru creşterea nivelului de digitalizare. Analiza şi interpretarea agregată a datelor colectate este completată, în anexă, şi de analiza datelor relevante pentru 13 industrii. În cele peste 80 de pagini ale raportului sunt scanate cele mai importante aspecte ale digitalizării pentru orice lider de companie care vrea să afle nivelul digitalizării industriei sale şi să tragă concluzii cu valoare de diagnostic referitore la nivelul digitalizării companiei pe care o conduce”, spune Elena Badea, Managing Partner Valoria, co-autoarea studiului.

Studiul Valoria sondează percepţiile managerilor şi directorilor executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor din România. Chestionarul, la care s-au primit 369 de răspunsuri, a fost aplicat în perioada 15 martie – 30 aprilie 2018. În raport se face referire la digitalizare ca folosire a tehnologiei de stocare şi procesare, căutare şi regăsire a informaţiilor între utilizatorii on-line. 5% dintre respondenţi provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane EUR, 5% din companii cu cifră de afaceri între 50-100 milioane EUR, 22% din companii cu cifră de afaceri între 10-50 milioane EUR, 41% cu cifra de afaceri între 1-10 milioane EUR şi 27% sub 1 milion de EUR cifră de afaceri. 31% dintre respondenţi au funcţia de CEO / Preşedinte / Director General, 6% au funcţia de Vicepreşedinte / Director Executiv, iar 29% sunt Manageri. Acest studiul a fost realizat în colaborare cu echipa Doingbusiness.ro.