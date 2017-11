ExxonMobil caută constructor de conducte şi platforme pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră

Firma care va fi selectată va trebui să pună în funcţiune şi staţia onshore (terestră) de măsurare a gazelor naturale, a Camerei Centrale de Control şi a secţiunilor din apropierea ţărmului ale conductei de gaze care urmează să fie construită de alţi factori implicaţi în derularea proiectului, scrie hotnews.ro.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 12 decembrie 2017, în condiţiile în care anunţul licitaţiei a fost publicat pe 9 noiembrie 2017. Ofertele vor fi deschise pe 13 decembrie 2017. Durata contractului este de 48 de luni începând cu data atribuirii.

Potrivit anunţului de participare de pe SEAP, instalaţiile offshore includ sistemul de gazoducte, sistemul de cabluri cu fibră optică, platforma pentru apă de mică adâncime, instalaţii pentru producţia de gaze naturale din perimetrul Domino şi instalaţii pentru perimetrul Pelican.

Pot participa la licitaţie operatori economici, individual sau prin asociere, dacă pot dovedi că au o medie a cifrei de afaceri anuală în ultimele 3 exerciţii financiare încheiate (2014, 2015, 2016) de cel puţin 750 milioane de dolari.

Candidatii trebuie sa fi avut experienta in ultimii 10 ani in proiectarea si instalarea de platforme offshore. In aceasta privinta sunt incluse o serie de conditii tehnice.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport preţ-calitate.