Cum vrea un absolvent de ASE să mute fermierii de la tarabe în supermarketuri. Ce câştiguri le promite

„În primul an am avut comandă de 1.400 de tone de legume şi am livrat nouă“, pu­ne premisele unui răspuns Florin Burculescu, preşedintele cooperativei „Ţara Mea“, una dintre cele mai mari forme aso­­ciative de tip cooperativă agricolă integrată din piaţa locală, care de aproape patru ani îşi livrează sub acest brand produsele către Kaufland. Şi tot el îşi aminteşte că, în 2013, când a decis să-i aducă în cooperativă pe micii pro­ducători, a discutat personal cu peste 200 de fermieri, dar când a fost vorba să furnizeze primele cantităţi de marfă a venit şi cea dintâi surpriză: au mai livrat doar doi. Nu a cedat, şi în scurt timp a adus în cooperativă noi membri, cărora le-a preluat produsele.

În timp, însă, în spatele brandului „Ţara mea“ s-a dezvoltat un business unic în România, în care sunt implicaţi aproximativ 350 de fermieri cu activităţi de la cultivarea legumelor la procesarea lactatelor şi a cărnii de porc şi pasăre. Practic, fiecare fermier membru este o verigă dintr-un lanţ al cărui scop final este vânzarea, nu producţia. Cooperativa a început cu un rulaj de 200.000 de euro pe lună, pentru a ajunge în prezent cu încasări lunare de peste un milion de euro.