Cum fac antreprenorii români venituri de milioane de dolari cu business-uri online pe Amazon

Amazon pune la dispoziţie absolut toate serviciile necesare comercializării unui produs: recepţie, depozitare, afişare pe site, livrare, customer support şi birocraţie.

„Datorită acestui serviciu pe care îl oferă Amazon avem cu toţii şansa de a face comerţ din faţa laptopului pe cea mai mare piaţă de desfacere din lume: SUA. Fără complicaţii sau riscuri majore. După 3 ani de business online mi-am câştigat libertatea şi acum lucrez din ţări precum Thailanda, Columbia, Mexic sau Brazilia”, explică Alex Hudiţan, iniţiator al unui curs prin care antreprenorii au învăţat să facă astfel de business-uri.

Potrivit lui, România s-a adaptat la acest model de business, care e deja celebru peste tot în lume.

Cum poţi învăţa să faci afaceri pe Amazon

Un curs dezvoltat de Alex Hudiţan şi Claudiu Stănculescu, prin prisma celor 3 ani de experienţă în vânzarea online pe platforma Amazon, a ajuns la 1.000 de cursanţi. „Îmi doresc să învăţ românii acest model de business de la zero, dacă la prima ediţie au fost 100 de înscrişi, au urmat apoi 160, 420, iar la ultima ediţie am depăşit 1000”, spune Alex Hudiţan.

Dezvoltat în urmă cu aproape 2 ani, cursul Amazon SetUP (ce stă la baza comunităţii) este o şcoală de antreprenoriat, pe baza căreia s-au lansat sute de afaceri online. Modelul de business constă într-o cercetare de piaţă pentru alegerea produsului, crearea acestui într-o ofertă customizată la un furnizor din China şi vânzarea pe Amazon la un raport preţ/calitate imbatabil.

Rezultatele ediţiilor au fost similare, iar rata de succes este una cu mult peste media cursurilor online. Aproximativ 55% dintre cursanţi se lansează pe Amazon, mai exact: 35% din înscrişi se lansează deodată cu finalizarea cursului, 15% îşi lansează produsul în următoarele 1-4 luni, iar între 5-10% se lansează după mai mult de 4 luni.

„Cel mai mare risc, şi singurul cu adevărat periculos, este să nu urmezi paşii de lansare. Unii oameni pur şi simplu nu sunt dispuşi să urmeze cursul. Fie se hotărăsc să facă altceva, fie nu acordă timpul necesar sau pur şi simplu nu urmăresc nici webinariile. Considerăm că rata de succes de aproximativ 55% spune multe despre valoarea pe care o oferim în acest curs online, spre deosebire de media de 13% a celor ce reuşesc să finalizeze cursuri online”, spune Claudiu Stănculescu.

Cursul SetUP durează 4 luni, în fiecare sâmbătă, având loc un webinar live, care se regăseşte apoi şi înregistrat pe platforma de lucru cu acces nelimitat. În fiecare lună membrii primesc paşii pentru găsirea produsului şi care sunt criteriile de selecţie, cum se negociează cu furnizorul şi cum se face comanda, listarea produsului şi lansarea propriu-zisă. Cel mai mare avantaj al acestui curs este dat de comunitate, unde ai parte de mentori cu experienţă şi înveţi toate trucurile de la antreprenori care deja au testat informaţiile şi primeşti consultanţă constant pe probleme specifice.

„Acest curs este pentru cei care sunt capabili să urmeze instrucţiuni clare şi sunt dispuşi să înveţe un model de business nou. Nu trebuie să fii tânăr sau expert în marketing online. Primeşti toată informaţia servită în ritmul în care ai nevoie de ea şi ai o comunitate imensă care să te ajute cu orice provocare ce ar putea apărea. Împreună cu oamenii din această comunitate, am contribuit să facem România o ţară din care se poate vinde pe Amazon. Înainte de a face asta, era un proces mai complicat, dar după ce am trimis mii de mailuri, conducerea Amazon s-a sesizat. Acum e oficial: România se află în comunitatea de selleri Amazon”, completează Alex Hudiţan.

La nivel comparativ, afacerile Amazon se ridică la peste 135,99 miliarde de dolari, în timp ce Emag vinde pe toate cele patru pieţe din România, Bulgaria, Ungaria şi Polonia puţin peste 1 miliard de dolari. Cu 426 de produse vândute pe secundă în 2013 cu ocazia sărbătorilor, Amazon este una dintre cele mai profitabile afaceri pentru antreprenorii aflaţi la început de drum, piaţa fiind plină de oportunităţi printre cele 398 milioane de produse. Avantajul unui business pe Amazon este ponderea de peste 83% în favoarea revânzătorilor, care cumpără produse engross şi le revând sub propriul brand. Conform statisticilor din 2016, 49% din vânzători fac sub 100 mii de dolari pe an, în timp ce 36% câştigă între 100 mii şi 1 milion de dolari pe an, 13% între 1-10 milioane de dolari, iar restul de 2% au vânzări de peste 10 milioane de dolari (Amazon Sellers Survey 2016).

Pe Amazon există 304 milioane de conturi active, adică potenţiali clienţi fiind cea mai mare platformă online de vânzare. Utilizatorii sunt împărţiţi în două categorii, cei medii care cheltuiesc peste 625 de dolari anual pe Amazon şi cei Prime care pentru un abonament predefinit au anumite beneficii, ei cheltuind dublu anual. Mai mult decât atât aproape jumătate din americanii care fac shopping online merg direct pe Amazon pentru a face o achiziţie. În 2015, Amazon a generat de Black Friday o treime dintre toate vânzările online din lume, iar acest trend se păstrează.