Matei Vişniec, impresionat până la lacrimi la premiera piesei sale, "Angajare de clovn"

Avându-i protagonişti pe actorii Emilian Mârnea, Florin Călbăjos şi Petre Ancuţa, trei tineri care au absolvit facultatea de teatru la Cluj, spectacolul regizat de Ion Caramitru a fost aplaudat minute în şir de publicul prezent sâmbătă seara la TNB. Surprizele s-au ţinut lanţ în această montare, de la felul în care au apărut pe scenă cei trei actori, la momentele de circ autentic, pregătite pentru public în pauza spectacolului, precum şi la felul în care arată scena în partea a doua, atunci când actorii se transformă cu adevărat în clovni.

"Am şi plâns de emoţie! Este un mare cadou pentru mine această montare, pentru că aceşti clovni se plimbă prin viaţa mea de vreo 30 de ani. Exact anul ăsta se împlinesc 30 de ani de când am scris această piesă. Această întâlnire cu Ion Caramitru şi această dimensiune poetică a spectacolului o aşteptam de mult timp", a declarat Matei Vişniec, vizibil emoţionat, imediat după finalul spectacolului.





"Eu am visat să fiu artist de circ şi n-am reuşit, am visat să am un cal într-o bună zi şi să fiu D'Artagnan şi n-am devenit, am visat să fiu ca Pino Caramitru, dar eram prea timid, aşa că am scris teatru. Dar această întâlnire şi această manieră de a face clovni muzicali este ceva cu totul nou. Am văzut spectacolul ăsta în vreo 20 de ţări, aici este o sinteză cu totul şi cu totul specială. Pentru mine este un moment de apogeu al carierei mele să ştiu că în acest teatru în care visam să fiu jucat când eram student, acum mai bine de 40 de ani, faptul că aceşti clovni ai mei se regăsesc în Teatrul Naţional din Bucureşti este o mare realizare, dar şi o dovadă că visele se pot împlini", a mai precizat dramaturgul.

Autor jucat în numeroase ţări, cu spectacole prezentate în cele mai importante festivaluri de teatru din lumea întreagă, Matei Vişniec locuieşte în prezent în Franţa, fiind unul dintre cei mai apreciaţi dramaturgi ai momentului.

"Eu urmăresc piesa asta de mult. Dacă ţin minte, când am făcut Teatrul Franco-Român, în '90, după Revoluţie, asta a fost propunerea mea, a UNITER-ului de fapt, pentru spectacolul românesc jucat la Paris, cu actori francezi şi regia şi scenografia românească. S-a jucat într-un teatru prestigios, cu trei clovni autentici, preofesionişti. Mi-a rămas pe creier textul ăsta", a declarat Ion Caramitru după premieră.

Directorul TNB i-a remarcat pe cei trei actori în spectacolul "Act Orchestra", regizat de Horia Suru, un proiect 9G la TNB, distribuindu-i ulterior în "Magic Naţional", dar invitându-i şi în producţia de succes "Caramitru - Mălăele, câte-n lună şi în stele".

"Aceşti băieţi sunt actori la bază, au făcut şcoală bună de teatru la Cluj, au avut unul dintre cei mai buni profesori, Miklós Bács, dar s-au întâlnit acolo şi cu talentul lor muzical, ceea ce m-a condus către ideea clovnului muzical, care este o formă bine definită de circ", a adăugat Ion Caramitru.

Spectacolul său este unul intens pregătit, cei trei actori luând lecţii din partea unor clovni de circ, pregătind special fiecare moment cu atenţie deosebită pentru orice detaliu. Actorii cântă, dansează, fac pantomimă şi apelează la diverse "trucuri" specifice clovnilor, într-un spectacol destinat deopotrivă copiilor şi adulţilor, care se va bucura, cu siguranţă, de un real succes.

Aleasă în 1991 drept cea mai bună piesă a anului, la concursul UNITER, "Angajare de clovn" a devenit una din cele mai jucate piese contemporane şi nu doar pe scenele noastre. „Această piesă mi-a purtat noroc – povesteşte autorul. După ce am tradus-o în franceză, ea şi-a găsit imediat un ecou în Franţa şi în alte multe ţări, a fost unul din marile mele succese la Avignon dar şi în Germania, Italia, Statele Unite, Brazilia, Rusia, Turcia, Polonia…”.

Matei Vişniec este poet, dramaturg, romancier, jurnalist, membru al mai multor uniuni de creaţie în România şi în Franţa. Este născut pe 29 ianuarie 1956 în Bucovina, la Rădăuţi, oraş fabulos tăiat în două (cu tot cu cimitir) de o cale ferată care reprezintă pentru autor axa de simetrie a universului. Oraşul este descris pe larg în romanul publicat de Matei Vişniec la Cartea Românească şi intitulat „Cafeneaua Pas-Parol”. Mama, Minodora, a fost educatoare, tatăl, Ioan, a fost funcţionar.

Studiază la Bucureşti filozofia şi devine foarte activ în sânul generaţiei ‘80, fiind membru fondator al Cenaclului de luni. Crede în rezistenţa culturală şi în capacitatea literaturii de a demola totalitarismul. Crede mai cu seamă că teatrul şi poezia pot denunţa manipularea omului prin „marile idei”, precum şi spălarea creierelor prin discursurile ideologice.

Înainte de 1987 se afirmă în România prin poezia sa epurată, lucidă, scrisă cu acid. Începând din 1977, scrie piese de teatru care circulă masiv în mediul literar, dar care sunt interzise pe scenele profesioniste. Proza sa rămâne însă una de sertar, precum romanul „Cafeneaua Pas Parol”, scris în 1982/1983 şi publicat abia după căderea lui Ceauşescu.

În septembrie 1987 părăseşte România cu o viză de turist, ajunge în Franţa unde cere azil politic. Începe să scrie în limba franceză, lucrează la BBC între 1988 şi 1999, apoi începe să lucreze pentru Radio France Internationale. Devine cetăţean francez în 1993, dar îşi păstrează şi cetăţenia română.

Din 1987, de când trăieşte în Franţa, piesele sale au traversat frontierele şi numele său s-a aflat pe afişe în aproximativ 40 de ţări. Pisele sunt publicate la editurile Actes Sud - Papiers, Lansman, Espace D’un Instant, Non Lieu.

A obţinut Premiul European acordat în 2009 de Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Franţa pentru întreaga activitate; Premiul De Literatură Europeană „Jean Monnet”, acordat în 2016 pentru romanul „Negustorul de începuturi de roman” (Editura Jacqueline Chambon Actes Sud). În România i s-a decernat de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Dramaturgie (cel mai recent în 2015), Premiul pentru dramaturgie al Academiei Române, Premiul special UNITER pentru cel mai jucat dramaturg român contemporan (2016).

Piesele lui Matei Vişniec sunt traduse în peste 30 de limbi. Unele dintre piesele sale au fost montate în teatre importante din Europa: Teatrul Rond Point des Champs Elysées la Paris, Teatrul Stary din Cracovia, Teatrul Piccolo din Milano, Teatrul Regal din Stokholm, Teatrul Young Vic din Londra, Teatrul Naţional din Istanbul, Teatrul Maxim Gorki din Berlin, Teatro Stabile din Catania (Sicilia).

Următoarea reprezentaţie a spectacolului "Angajare de clovn" va avea loc pe 28 ianuarie, la Sala Studio a TNB.