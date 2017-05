EXCLUSIV VIDEO Florin Piersic: „Sufletul meu vrea să îi trimit de pe o scenă o vorbă bună Tatianei, să ştie că toată viaţa mea o să mă gândesc la ea”

Chiar dacă pe parcursul spectacolului a fost jovial şi chiar a glumit la aplauze cu cei aproape 500 de spectatori, la final Florin Piersic a ţinut să se adreseze celor prezenţi, gâtuit de emoţie şi cu lacrimi în ochi.

„Astăzi am jucat şi am vrut să mă desfăşor, am fost nevoit să mă desfăşor, dar îmi lipseşte foarte tare cea care a fost şi este mama băiatului meu, Florin junior, care acum câteva zile a plecat într-o stea. E vorba de o artistă excepţională, e vorba de Tatiana Iekel, care ne-a părăsit şi m-a părăsit. Mă gândesc cu drag la ea, cu foarte mult drag, îi sărut mâna. Cât de bine m-am înţeles cu ea, în ciuda faptului că ne-am despărţit, dar de fapt noi nu ne-am despărţit niciodată! Sufletul meu vrea să îi trimit de pe o scenă, dintr-o sală de teatru, o vorbă bună Tatianei care a plecat, să ştie că toată viaţa mea, cât o să mai fiu, nu doar pe scenă, oriunde, o să mă gândesc la ea”, a spus Florin Piersic pe scenă.