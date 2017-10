DEZBATERE Celebrul regizor canadian Robert Lepage şi actorul rus Evgeny Mironov se întâlnesc la FNT

Evenimentul „În dialog cu Robert Lepage şi Evgeny Mironov” este conceput şi va fi moderat de Marina Constantinescu, director Artistic al FNT.

Discuţiile vor avea ca punct de plecare, desigur, spectacolul „Hamlet | Collage”, prima producţie rusească a legendarului regizor de teatru canadian Robert Lepage, realizată la Teatrul Naţiunilor din Moscova şi care a avut premiera în 2014.

Pregătirile au durat mai bine de doi ani, iar rezultatul este un spectacol hi-tech pentru un singur actor şi peste douăzeci de membri ai echipei de producţie. Captiv într-un cub ce pluteşte deasupra scenei, Hamlet trebuie să interpreteze pe rând toate personajele piesei lui Shakespeare; el va ajunge să se înjunghie, să se otrăvească şi să se înece pe el însuşi. Toate acţiunile intrigii au loc în imaginaţia lui Hamlet, iar personajul îi este dezvăluit publicului în camera sa dintr-un azil de boli mintale. Robert Lepage şi Evgeny Mironov au reuşit să creeze o tragedie a minţii la scară mare,care se dovedeşte a fi mai tulburătoare decât tragedia vieţii reale.

Într-un mod similar – se pot revela semnificaţiile profunde care rămân în mintea spectatorului. Ele determină întrebări asupra înţelesurilor intime ale diferitelor tipuri şi nivele contemporane de „colaj” folosite de creatorii acestei surprinzătoare viziuni a textului shakespearian, care era descrisă de presa moscovită la data premierei drept „uimitoare, de o mare complexitate artistică şi tehnologică şi care funcţionează cu precizia unui ceas elveţian”, potrivit unui comunicat al UNITER.

Aflat pentru prima oară în România la invitaţia Festivalului Naţional de Teatru, regizorul canadian Robert Lepage declara: „Este în esenţă o piesă despre nebunie, iar actorul, care interpretează toate rolurile, trebuie să se transpună într-o stare de nebunie schizofrenică. Atunci când acelaşi corp întrupează toţi protagoniştii, aceştia se vor asemăna inevitabil, ca membrii unei familii, aluzie la natura incestuoasă a piesei în care iubirea unui frate pentru sora lui depăşeşte limitele morale, iar regina proaspăt văduvă se căsătoreşte cu propriul cumnat, şi rămâne un mister cum de Lordul Şambelan poate ajunge atât de uşor în dormitorul regal.

Colajul este rezultatul unei lungi serii de reflecţii şi conversaţii între un actor rus pasionat şi un regizor canadian agil, ambii dornici să înveţe unul de la celălalt despre jocul actoricesc contemporan, despre arta narativă modernă şi Shakespeare. Recunosc că, de-a lungul întregului proces, am fost uimit de-a dreptul de această demonstraţie de curaj, generozitate şi talent autentic din partea colaboratorului meu principal.”

Fotocredit: Jocelyn Michel /Consulat (leconsulat.ca)

Robert Lepage (foto) s-a născut în Quebec în 1957. A intrat la Conservatoire d’art dramatique de Québec (Conservatorul de Artă Dramatică din Quebec) în 1975. După studii efectuate la Paris, în 1978 s-a întors în Quebec şi s-a implicat în multiple proiecte creative, câştigând experienţă ca actor, autor şi regizor. În 1985, The Dragons’ Trilogy (Trilogia dragonilor) s-a bucurat de reputaţie internaţională. Un moment de cotitură al carierei sale îl reprezintă crearea propriei companii de producţie, Ex Machina, în 1994. Sub conducerea sa artistică, noua echipă a produs o serie remarcabilă de piese, începând cu The Seven Streams of the River Ota (Cele şapte râuri ale fluviului Ota) (1994), A Midsummer Night’s Dream (Visul unei nopţi de vară) (1995) şi Elsinore (1995). În 1994, a scris şi a regizat primul său film, Le Confessional (Confesionalul). Cariera cinematografică a lui Robert Lepage a continuat cu filmele Le Polygraphe (Poligraful) (1996), No (1997), Possible Worlds (Lumi posibile) (2000), versiunea pentru marele ecran a piesei sale Far Side of the Moon (Partea îndepărtată a Lunii) (2003), precum şi filmul Triptyque (Triptic), după piesa sa Lipsynch. La Caserne, centru de producţie multidisciplinar din Quebec City, s-a deschis în 1997 sub conducerea lui Robert Lepage. Aici a creat echipa sa sus-menţionatele The Far Side of the Moon (2000), The Andersen Project (2005), Lipsynch (2007) şi altele. A creat designul şi s-a ocupat de regia spectacolului trupei Cirque du Soleil KÀ (2005), un show permanent în Las Vegas, dar şi TOTEM (2010), un show marca Grand Chapiteau, care a făcut turul lumii.

În prezent, Leoage lucrează la tetralogia Playing Cards (Cărţi de joc), din care au fost jucate deja două părţi, Spades and Hearts (Inimă neagră şi Inimă roşie). Robert Lepage şi-a făcut o intrare maiestuoasă în lumea operei, prin punerea în scenă a două spectacole în 1993, Bluebeard’s Castle (Castelul lui Barbă-Albastră) şi Erwartun. Prezenţa sa în lumea operei a continuat cu The Rake’s Progress (Cariera unui libertin) (2007), The Nightingale and Other Short Fables (Privighetoarea şi alte fabule scurte) (2009), apoi cu Der Ring des Nibelungen (Inelul Nibelungilor) al lui Wagner, la Metropolitan Opera (2010-2012). Robert Lepage a fost distins cu numeroase premii. Dintre cele mai importante, menţionăm: Premiul Stanislavsky pentru contributia la teatrul international (2005), Premiul pentru Cea mai bună producţie străină în 2007 la Premiul Masca de Aur pentru Artele Spectacolului din Rusia, Festival de l’Union des Théâtres de l’Europe (2007) şi Premiul Eugene McDermott pentru Arte (2010) oferit la MIT în 2010.

Cunoscut în lumea teatrului şi a filmului din Rusia, Evgeny Mironov (foto) a lucrat la numeroase producţii de teatru internaţionale, dintre care le amintim pe cele sub regia unor personalităţi precum Peter Stein (Germania), Declan Donnellan (Marea Britanie), Thomas Ostermeier (Germania), Alvis Hermanis (Letonia), Robert Lepage (Canada), Eimuntas Nekrošius (Letonia), Robert Wilson (Statele Unite).

După ce a absolvit şcoala-studio a Teatrului de Artă din Moscova în 1990 (mentor Oleg Tabakov), Evgeny Mironov s-a alăturat companiei de teatru a lui Oleg Tabakov, al cărei actor principal a devenit la scurt timp, apărând şi pe scena Teatrului de Artă din Moscova.

Din decembrie 2006, Evgeny Mironov deţine poziţia de director artistic al Teatrului de Stat al Naţiunilor. A primit de două ori Premiul de Stat, de trei ori Premiul Masca de Aur pentru Cel mai bun actor al Teatrului Naţional, de patru ori Cristalul Turandot, de asemenea Premiul Internaţional Stanislavsky şi Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Geneva.

Pe lângă bogata carieră artistică, Evgeny Mironov este co-fondatorul Fundaţiei „Art Foundation in Support of Art Workers” (2008), dar şi co-fondatorul şi directorul artistic al TERRITORIЯ International Festival, şi al School of Contemporary Performing Arts. Este membru al Consiliului pentru Cultură şi Artă al Preşedinţiei Federaţiei Ruse.