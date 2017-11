Criticul de teatru Octavian Saiu a vorbit despre Purcărete în Japonia şi despre teatrul postdramatic în China, într-un turneu asiatic

Cele două prelegeri susţinute de Octavian Saiu au generat o dezbatere vie legată de modul în care critica se redefineşte astăzi prin relaţia ei cu noile media, dar si cu noile realităti teatrale. De curând, Silviu Purcărete a prezentat publicului nipon spectacolul sau cu "Richard III", creat împreună cu Dragoş Buhagiar şi Vasile Şirli la Tokyo Metropolitan Theatre.





Cu acest prilej, conducerea teatrului din centrul capitalei nipone l-a invitat pe Octavian Saiu să ţină o conferinţă despre “Silviu Purcărete, dincolo de imagini, dincolo de cuvinte”, care să ofere spectatorilor japonezi o incursiune în universul acestui mare artist român. În timpul prelegerii, Saiu a afirmat:

„Purcărete face teatru de autor. Ca si Tadashi Suzuki sau Hideki Noda pe scena japoneză, în Europa el e artistul care porneşte de la texte clasice pentru a le descompune şi recompune într-o viziune ramasă doar a lui. Mai presus de lectură, dincolo de imaginile şi cuvintele din spectacolele sale, Purcărete e un creator de lumi ce ne vorbesc despre el şi despre noi înşine prin simboluri ale spaţiului. Tentaţia lui, faustica aproape, e de a reflecta interpretarea cea mai profundă a literaturii prin ceva ce o depăşeşte şi o transformă în parabolă vizuală. De aceea, opera sa e o explorare a condiţiei umane, cu inserţii din Shakespeare, Goethe sau tragicii greci.”

Summit-ui Criticii de Teatru din China

După deplasarea in Japonia, unde ţine cursuri de teatru la două universităţi, Saiu a participat la Festivalul Internaţional de Teatru de la Wuzhen, considerat unul dintre cele mai frumoase din lume. Festivalul are loc intr-o adevarată „Veneţie a Chinei”, un oraş pe apă declarat în intregimea lui Patrimoniu UNESCO, şi este condus de trei dintre cei mai marcanţi artisti din Asia: Stan Lai, Meng Jinghui şi Tian Qinxin. Acolo, criticul român a susţinut un workshop de critică al AICT, la care a avut participanţi de pe continente diferite, din America Latină până în Asia şi din Africa de Sud până în Europa.

Din România au participat Silvia Dumitrache (Observator Cultural) si Elena Coman (Yorick.ro). Workshop-ul a fost un prilej de analiza a spectacolelor invitate în festival, dar şi o platforma de dezbatere a principiilor criticii teatrale în epoca digitală. Seria de întâlniri s-a încheiat cu Summit-ului Criticii de Teatru, organizat de Secţia Chineza a AICT pentru a doua oară în contextul festivalului.

Invitat special al moderatorului Octavian Saiu a fost cunoscutul teoretician Hans-Thies Lehmann (foto dreapta), cel care a impus formula de „teatru postdramatic”. Lehmann a oferit participanţilor la workshop şi publicului numeros prezent la eveniment un „Decalog al criticii”, printre ale cărui valori esenţiale sunt „curajul”, „integritatea” şi „deschiderea faţa de nou”:

„Criticul trebuie astazi să gândească din punctul de vedere al artistului şi nu al spectatorului. Critica are nevoie sa fie din ce in ce mai aproape de artist, să îl susţina şi să rămână împotriva opiniilor unei majorităţi conformiste” a spus profesorul german.





La summit au mai participat, printre altii, Peng Tao, Profesor la Academia de Teatru din Beijing şi Preşedinte al Secţiei Chineze AICT, Bernice Chan, Coordonator al AICT Hong Kong, şi Hans-Georg Knopp, fost Secretar General al Institutului Goethe.

Implicarea lui Octavian Saiu în aceste contexte de elită a însemnat un act de promovare a criticii din România şi un gest de diplomaţie culturală necesar pentru imaginea teatrului românesc în dialog cu teatrul internaţional.

Octavian Saiu este profesor, cercetator şi critic de teatru. Este Secretar General Adjunct al AICT şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie.

Are un doctorat în studii teatrale, cu o teză despre metamorfozele spaţiului de joc, şi unul in literatură comparată, cu o teza despre Samuel Beckett si Eugène Ionesco. Predă la universitati din România, Noua Zeelanda, Japonia si Portugalia şi a fost de doua ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la mai multe universitati din Europa si Asia, precum şi la Institutul Grotowski.

În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului International de la Edinburgh, iar în 2016 a moderat şi sustinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław – Capitala Culturală Europeană 2016.

Din 2004, este moderatorul Conferinţelor Festivalului International de Teatru de la Sibiu. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul volumelor: În cautarea spaţiului pierdut (Nemira, 2008) / In Search of Lost Space (UNATC Press, 2010), Beckett. Pur si simplu (Paideia, 2009), Fedra, de la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane (Paralela 45, 2010), Ionescu/Ionesco: un veac de ambiguitate (Paideia, 2011), Posteritatea absurdului (Paideia, 2012), Teatrul e vis (Paideia, 2013), Hamlet şi nebunia lumii (Paideia, 2014) / Hamlet and the Madness of the World (Editura ICR, 2016) şi Lecţia, o meditaţie cu sapte teme (Nemira, 2015).

A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critica de Teatru în 2013.