Romanul de debut al lui Tudor Ganea, „Cazemata“, a fost lansat la Târgul de Carte de la Budapesta

Festivalul European al Romanului de Debut a avut loc pentru 17-a oară în cadrul Festivalului Internaţional de carte de la Budapesta. În cadrul acestui Festival au fost lansaţi scriitori tineri, talentaţi din ţările membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment a fost un efort comun a 18 ţări membre UE. Invitat din România a fost Tudor Ganea cu romanul "Cazemata".

Lansarea a avut loc sâmbătă.



„Mohorâta, ameninţătoare, asemenea unui monstru preistoric, vechea cazemată germană sta încă în picioare pe faleză. Un tânăr marginal ce-şi duce veacul prin tunelele despre care se spune că o leagă de mare e găsit fără viată pe cupola ei, cu trupul brăzdat de tăieturi. Trei muncitori de pe şantierul unui bloc ce urmează să fie înălţat peste cazemata dispar fără urmă unul după altul. Inspectorul Adamescu este infiltrat în zonă pentru a ancheta sub acoperire straniile evenimente. Sub pojghiţa realităţii mizere a unui mic cartier de la malul mării, tânărul poliţist descoperă o lume fabuloasă, populată de personaje ca Olube, Borhot, Litoi, Baban, Turcoaica, femeia fără vârstă, sau Coco, proxenetul fără buze. Poveştile lor fantastice conturează treptat istoria bătrânei fortificaţii, asupra căreia pare să plutească un blestem şi a cărei influenţă asupra lumii ce o înconjoară este departe de a fi luat sfârşit.”



Tudor Ganea (născut în 1983, Bucureşti) a absolvit în 2008 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" şi este arhitect. În clasa a X-a a scris prima sa povestire, care i-a adus locul I la un concurs de proză între liceele din Constanţa, la care fusese înscrisă fără ştirea lui de către profesorul său de limba şi literatura română. De atunci a început să scrie – în special povestiri – şi nu s-a mai oprit timp de 15 ani. În toată această perioadă a fost însă unicul său cititor şi critic. În 2015 participă la un concurs de creative writing ţinut în tandem de Florin Iaru şi Marius Chivu, care îi apreciază prozele şi îi dau încredere în scrisul său. Aşa ia naştere proiectul unui volum de proze scurte a căror acţiune se desfăşoară în cartierul constănţean Faleza-Nord, dar care devine în fapt un roman scris pe nerăsuflate: Cazemata. Tudor Ganea a obţinut Premiul Tânărul prozator al anului 2016”, acordat în cadrul Galei Tinerilor Scriitori/ Cartea de poezie a anului 2016, ediţia 2017.

„Din momentul în care necunoscutul Tudor Ganea a dat gata cea de a doua povestire consecutiva (şi impecabilă) la Cursul de scriere creativă, am avut o revelaţie. Tonul sigur, stăpânirea cuvintelor, complicaţia clară şi subtilă a subiectului, viteza cu care patina pe suprafaţa alunecoasă a textului, fără să cadă în ridicol sau emfază, senzaţia de plin şi gol pe care izbutea s-o transmită, amestecând timpurile, realitatea, amănuntele, mi-au spus că am de a face cu un fenomen. Tudor Ganea e stăpânul unui domeniu.