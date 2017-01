Un nou solo show de Dumitru Gorzo, „Contagiune“, în februarie la ArCuB

„Solo show-ul lui Dumitru Gorzo surprinde o afirmaţie, o declaraţie vizuală a ideii că nimic şi nimeni nu există autonom şi idependent faţă de context. Fiecare insulă social-culturală este conectată - contaminată cu ideile, senzaţiile şi experienţele din proximitate. În această cheie, auto-conştientizarea devine un act de conciliere între „părţi”, care îşi pierd singularitatea dată de o ipotetică autonomie faţă de „întreg”.

Solo show-ul CONTAGIUNE, deşi gândit unitar, nu se vrea o expoziţie monolitică, ci o afirmaţie aparent eclectică temporal şi material, apelând la medii diferite şi la fragmente din momente diferite de timp în care sunt marcate urmele unui proces continuu de cunoaştere cu ajutorul „imaginii”“, afirmă organizatorii.

Dumitru Gorzo, unul dintre cei mai importanţi artişti vizuali contemporani de origine română, activează şi lucrează în New York şi în Bucureşti. Născut în 1975, în Ieud, Maramureş, termină studiile Universităţii de Arte Bucureşti în 1998 iar în 1999 încheie studiile aprofundate. Alături de Nicolae Comănescu, Alina Penţac şi Angela Bontaş înfiinţează şi activează în grupul numit Rostopasca, între 1997 şi 2001. Începând cu anii 2007 - 2008, Gorzo se mută în New York unde activează până în prezent, reprezentat de SLAG Conremporary New York, Brooklyn, În ultima perioadă a expus la New York, Dublin, San Francisco, Colorado, Huston, Köln, Bassel, Viena, Istanbul, Timişoara, Miercurea Ciuc şi Bucureşti.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti continuă şi anul acesta să aducă în atenţia publicului bucureştean opere valoroase de artă, prin Programul Expoziţional ARCUB 2017. Anul trecut, ARCUB s-a poziţionat rapid ca unul dintre cele mai importante spaţii expoziţionale de artă contemporană şi recentă din Capitală dar şi din ţară, prin cele opt expoziţii majore organizate (Tzara. Dada. Etc., Istorii MonuMentale, 30, New Artists, Constantin Brâncuşi: omul şi lucrurile, Memory Leaks, Fostul Viitor, Drumeţ în calea artei: Daniel Ştefănică, colecţionar). Anvergura, atât ca relevanţă şi dimensiune, cât şi diversitatea expoziţiilor organizate în 2016 au atras un număr impresionant de vizitatori - până la câteva mii de persoane la fiecare expoziţie.

Programul complet al conferinţelor şi informaţii despre vernisajul expoziţiilor vor fi anunţate pe site-ul www.arcub.ro.