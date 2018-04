„România neîmblânzită”, filmul documentar cu imagini spectaculoase „din lumea celor care nu cuvântă” VIDEO

De la cadre cu peisaje ale naturii neumbrite de om, la jucăuşii pui de urs, la transformarea omizii- în inima unui muşuroi de furnici- în fluture, la haitele de lupi care încearcă să îşi apere prada în faţa ursului care are nevoie de calorii înaintea hibernării, la acvila de munte care îşi alege prada de la 3 kilometri distanţă, până la pelicanii care pescuiesc în echipă, la caii sălbatici, sau până la silueta masivă a morunului preistoric din apele Dunării, „România sălbatică” se dezvăluie în cadre lungi, impresionante, în care animalele, natura în ansamblul ei, apare aşa cum omul nu are ocazia să o vadă, de aproape, dar netulburată.

Filmul are 90 de minute, însă au fost filmate peste 400 de ore în zone precum Parcul Naţional Piatra Craiului, Munţii Făgăraş, Parcul Naţional Cozia, Delta Dunării, Histria, Peştera Urşilor, Munţii Apuseni, Viscri, Râul Mures, Dunărea, Porţile de Fier sau Parcul Naţional Cheile Beusniţa. La finalul proiecţiei filmului, organizatorii au explicat că plănuiesc ca cele 400 de ore de filmări să fie folosite ca material educativ în şcoli.

Ghidul prin „România neîmblânzită” este actorul Victor Rebengiuc care narează tot ce se întâmplă printre frunzele copacilor, prin văile munţilor şi pe întinderile Deltei, ca pe un basm, fiecare imagine completând senzaţia.

Despre „România neîmblânzită” chiar poţi să spui fără ocolişuri, că este pentru toate vârstele. De la copii, la adolescenţi şi până la cei ajunşi la senectute, oricine poate să descopere „lumea celor care nu cuvântă”.

Informaţiile nu sunt complexe, dar acest lucru nu vine ca un minus, pentru că diversitatea de faună şi vegetaţie surprinsă la nivelul imaginilor, alăturată unui text cu un limbaj mai complicat, ar fi redus publicul şi ar fi făcut dificilă reţinerea de informaţii. În realizarea documentarului „România neîmblânzită” nu s-a încercat încărcarea cu elemente inutile în căutarea spectaculosului, pentru că subiectul însuşi conţine tot spectaculosul de care are nevoie privitorul.

În „România neîmblânzită”, găseşti ipostazele nestingherite ale vieţuitoarelor, cum ar fi coborârea acvilei de munte peste iepurele lipsit de orice bănuială, sau râsul carpatin care îşi tot întoarce puii, prinşi în joacă, la cuib.

La finalul documentarului, prin intermediul aceleiaşi voci a povestitorului Rebengiuc, ni se aduce aminte că nu e meritul nostru că ne-am născut într-un loc în care se regăsesc astfel de lucruri, fiind de datoria omului să îl facă să dăinuiască. Pentru că măreţia naturii trebuie să fie aici şi pentru ochii copiilor noştri.

Documentarul „România neîmblânzită” poate fi şi un bun material de promovare al ţării, mai ales că, pe lângă cadrele impresionante, naratorul face adesea comparaţii cu natura din restul Europei, în sensul că punctează ce anume există numai la noi în ţară şi nicăeri altundeva pe bătrânul continent. De asemenea, există şi o versiune în limba engleză a documentarului, narată de actorul britanic Mark Strong, versiune care, evident, va fi distribuită şi pe plan internaţional, la festivaluri de film, cât şi pe canale de televiziune specializate în film documentar.

„România neîmblânzită” este un film documentar realizat cu sprijinul casei de producţie britanică Off the Fence, care, de 20 de ani, se ocupă de filme pentru BBC, National Geographic şi Discovery Channel, şi în colaborare cu ONG-ul The European Nature Trust.