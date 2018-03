Premii de excelenţă pentru diaspora românească la Paris

Nume sonore ale culturii româneşti şi franceze, Vladimir Cosma, Viorica Cortez, George Banu, Doina Lemny, Dana Ciocârlie, Vasile Şirli, Jacques-François l’Oiseleur des Longchamps, Louis Monier şi Jean-Yves Conrad, au primit distincţii de onoare din partea Institutului Cultural Român şi Ambadei României la Paris, cu ocazia Zilei Francofoniei şi a 25 de ani de la aderarea ţării noastre la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF). Personalităţile au fost premiate în cadrul unei gale desfăşurate luni seară, pe 19 martie 2018, la Athénée Théâtre Louis Jouvet din Paris, în cadrul evenimentului „Voyage en Francophonie”, aflat sub Înaltul Patronaj al Secretarului General al Francofoniei, E. S. Doamna Michaelle Jean.

"Marcăm un sfert de secol de la aderarea ţării noastre la Organizaţia Internaţională a Francofoniei.

Este un nou şi bun prilej să evidenţiem afinităţile cu spaţiul francez, definitorii pentru cultura română modernă, şi să omagiem marile personalităţi ale diasporei româneşti.

De asemenea, prezenţa românească amplă la această ediţie a Salonului cărţii de la Paris, care tocmai s-a încheiat, a stat sub semnul confluenţei marilor noastre proiecte din 2018: Centenarul Marii Uniri şi Sezonul Franţa România”, a declarat doamna Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR.

În prezenţa a peste 500 de invitaţi – personalităţi diplomatice şi culturale aflate în capitala franceză, preşedintele Institutului Cultural Român, Liliana Ţuroiu şi ambasadorul României în Franţa,l Luca Niculescu au decernat diploma de excelenţă şi trofeele ICR – piese unicat din sticlă, create de artistul român Ioan Nemţoi.

Astfel de evenimente, de recunoaştere a contribuţiei personalităţilor româneşti din diaspora la promovarea culturii noastre în lume, vor avea loc , în Anul Centenar, în toate cele 18 reprezentanţe ale ICR . Următoarele evenimente în care se vor acorda distincţii de excelenţă vor avea loc la Londra si Bruxelles.

„Comunitatea educativă, universitară şi ştiinţifică vede în România un partener de încredere. Este o onoare pentru mine să fiu alături de toate aceste personalităţi, care primesc premii de excelenţă. Sunt impresionat de felul în care reprezentanţii instituţiilor româneşti se implică în viaţa culturală din Franţa”, a subliniat istoricul Gilles Pécout, rector la Academiei din Paris din 2013.

„Pentru mine acasă a fost aici, la un spectacol în Paris, premiat de români. Acasă e oriunde în lumea asta, când sunt pe scenă, însă în seara asta am trăit o mare bucurie”, a declarat compozitorul Vladimir Cosma.

„Sunt foarte fericită pentru acest premiu. Mă bucur că nu m-aţi uitat, deşi am părăsit România în urmă cu nişte decenii, mai exact în 1971”, a spus mezzosoprana Viorica Cortez.

„Sunt cu adevărat emoţionat. E greu să pleci şi să te impui într-o cultură străină. Nu am uitat însă niciodată de unde am plecat. Mă întorc deseori acasă, unde lucrez în continuare cu artişti şi prieteni români”, a punctat compozitorul Vasile Şirli.

„Sunt onorat să dedic acest premiu tuturor regizorilor care muncesc şi în România, şi în Franţa. Aparţinem aceleaşi familii”, a transmis, în mesajul său, teatrologul şi eseistul George Banu.

Gala de decernare a premiilor a fost urmată de spectacolul „Voyage en Francophonie”, susţinut de pianista Dana Ciocârlie, actorul Nicolas Vaude şi Corul Mikrokosmos.

„Am realizat un spectacol special pentru acest eveniement, un melanj de muzică şi poezie, realizat din citate de Ionesco, Cioran, Beckett şi piese din Chopin, Schumann, Debussy, Rahmaninov, cu o coregrafie şi punere în scenă tulburătoare, de o mare expresivitate. Ne-am străduit foarte mult să prezentăm un spectacol de calitate cu ocazia acestui eveniment important”, a declarat pianista Dana Ciocârlie.

Artista a lansat cu mare succes în Franţa Integrala pieselor pentru pian solo de Robert Schumann, alcătuită din 13 CD-uri înregistrate într-o serie de concerte şi recitaluri susţinute pe parcursul a cinci ani.

„Descoperim o mare bogăţie culturală şi artistică în ţara voastră. Suntem fericiţi să prezentăm artiştii români întregii Europe”, a subliniat Koen Clement, directorul general Europalia Belgia, prezent la eveniment. România este ţară invitată de onoare a Festivalului Europalia în 2019, iar Institutul Cultural Român a preluat, recent, coordonarea Festivalului, din partea română.



Premiile Institutului Cultural Român de Excelenţă în Arte şi Cultură, distincţii onorifice de recunoaştere a transmiterii internaţionale a valorilor culturale româneşti, au fost decernate următoarelor personalităţi:

Vladimir Cosma – compozitor, violonist şi dirijor român, cunoscut pe plan mondial pentru compoziţiile sale de muzică de film şi de televiziune. Este celebru in Franţa pentru piesele sale muzicale, care fac parte din bagajul cultural al mai multor generaţii de francezi. Foarte multe dintre compoziţiile maestrului Cosma au ca suport de inspiraţie melodii din folclorul românesc, iar unele dintre ele au fost interpretate de importanti artişti români, printre care Gheorghe Zamfir şi Marius Preda. A fost distins cu ordinul naţional francez al „Legiunii de onoare”, este „Comandor al Artelor” şi deţinător al distincţiei Meritul Cultural Român, în grad de Mare Ofiţer. ICR l-a omagiat, în anul 2017, pe Maestrul Vladimir Cosma, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de carieră artistică, prin organizarea unui important turneu în Franţa şi în Elveţia. La Palais des Congrès din Paris, în cadrul acestui turneu european, au fost prezente peste 3000 de persoane şi a participat primul ministru al Franţei, Emmanuel Vals.

Viorica Cortez (n. 26 decembrie 1935, Iaşi) - celebră mezzosoprană română, artistă cu o voce puternică, precum şi cu o accentuată prezenţă scenică. A emigrat în Franţa în 1970, din pricina interferenţelor regimului comunist asupra carierei sale internaţionale. A debutat la Capitole de Toulouse în 1965, ca Dalila în „Samson şi Dalila”. A cântat cu Opera Naţională din Bucureşti (1965-68), apoi la Royal Opera House din Londra în 1968 şi la Teatrul San Carlo din Napoli, în 1969. Cântă apoi la Opera de Stat din Viena între 1970-76. Interpretează, la Metropolitan Opera din New York, începând cu 1971, la Lyric Opera din Chicago, în 1973, la Palatul Garnier din Paris până în 1987, la Liceo de Barcelona între 1986-2005, precum şi pe toate marile scene lirice din Europa şi America, având una din cele mai bogate cariere internaţionale. În prezent, Viorica Cortez este Preşedinta Societăţii Muzicale Franceze „Georges Enesco”. Pe lângă masterclass-uri şi jurii internaţionale, mezzosoprana îşi dedică activitatea şi sfera de influenţă artistică promovării muzicii lui George Enescu în Franţa.

George Banu (n. 22 iunie 1943, Bucureşti) este profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle Paris, şi eseist de reputaţie mondială. Şi-a dedicat opera critică regiei moderne şi figurilor ei exemplare (Brook, Strehler, Grotowski etc). A făcut parte din echipa de conducere a celebrei reviste Travail théâtral şi a fost redactor-şef al revistei Arta teatrului (1981‑1988), publicată de Théâtre National de Chaillot, condus pe atunci de Antoine Vitez. A fost director artistic al Academiei Experimentale a Teatrelor între anii 1991‑2000. Ales de trei ori preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, este în prezent preşedinte de onoare al acesteia. Este, de asemenea, preşedintele Premiului EUROPA pentru teatru. A fost de două ori laureat al UNITER, iar în 2007 a primit Premiul Prometheus pentru întreaga activitate. În prezent conduce revista Alternatives théâtrales şi coordonează colecţia Le Temps du théâtre la Editura Actes Sud. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi româneşti şi europene. A predat în Statele Unite, Canada, China şi a animat evenimente teatrale în diverse capitale ale lumii. Este membru de onoare al Academiei Române. Este responsabil (alături de Mihaela Tonitza‑Iordache) al reputatei antologii Arta Teatrului şi coordonator al volumelor colective Teatrul de artă, o tradiţie modernă, Repetiţiile şi teatrul reînnoit, De la vorbă la cântec. În 2013 i-a fost consacrat volumul de studii şi eseuri Călătoriile sau orizontul teatrului, avându-i ca autori, printre alţii, pe Eugenio Barba, Peter Brook, Andrei Şerban, Ariane Mnouchkine, Radu Penciulescu şi Niky Wolcz.

Doina Lemny (n. 1953) este doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris şi specialistă în sculptura din prima jumătate a secolului XX. Este co-curatoare a celor şapte expoziţii tematice la Atelierul Brâncuşi din perioada 1998-2002. A fost curatoarea expoziţiei „Antoine Pevsner în colecţiile Centrului Pompidou” (2001), „Daţiunea Brâncuşi” (2003), „Henri Gaudier-Brzeska în colecţiile Centrului Pompidou” (2009) şi a coordonat cataloagele publicate cu ocazia organizării expoziţiilor. Specialistă eminentă în opera lui Brâncuşi, Doina Lemny este autoarea mai multor volume: Brancusi, Paris, Oxus, 2005, Brancusi&Gaudier-Brzeska: points de convergence, Paris, L’Échoppe, 2009, Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Lyon, Fage, 2011, Brancusi, au-delà de toutes les frontières, Lyon, Fage, 2012, Brancusi, coll. « Monographies », Paris, éditions du Centre Pompidou, 2012, Henri Gaudier-Brzeska: un sculpteur «mort pour la France », Fage, 2015, Correspondance Brancusi Duchamp : histoire d'une amitié, Paris, Dilecta, 2017. Activitatea sa rămâne un vârf de lance pentru critica de artă în general, precum şi critica operei şi personalităţii marelui sculptor român Constantin Brâncuşi, în particular.

Dana Ciocârlie (n. 26 noiembrie 1968, Bucureşti) este una din cele mai cunoscute şi talentate pianiste române ale momentului. Formată la originile şcolii române de pian, ca alţi mari pianişti înaintea ei, precum Dinu Lipatti, Clara Haskil şi Radu Lupu, Dana Ciocârlie a studiat de asemenea la Paris cu Victoria Melki la Ecole Normale de Musique, terminându-şi studiile la Conservatorul Naţional Superior de Muzică. Repertoriul Danei Ciocârlie este unul vast, plecând de la Bach, şi terminând cu compozitorii contemporani. Unii dintre ei i-au dedicat lucrări, precum Edith Canat de Chizy, Frédéric Verrières, Jacques Lenot şi Dan Dediu. Experienţa şi talentul său au fost recompensate cu numeroase premii internaţionale: anual, a susţinut 40 şi chiar 60 de concerte în toată lumea, dintre care jumătate ca solistă şi jumătate în concerte, acompaniată de orchestre. În 2017 a devenit Artist Oficial Yamaha. Dana Ciocârlie este profesor la Conservatorul Naţional de Muzică din Lyon şi la École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Între 2012 şi 2016 a înregistrat integrala Schumann pentru pian solo cu sprijinul Ambasadei României în Franţa şi al ICR Paris, rămânând un reper pentru muzicienii români din Franţa şi străinătate.

Vasile Şirli (n. 25 septembrie 1948) este compozitor şi producător muzical român de origine meglenoromână. Muzica lui se înscrie în genurile muzică uşoară, de film şi de scenă (de teatru). Muzicianul a scris şi un număr de lucrări de factură cultă. Şirli s-a făcut remarcat pentru talentul şi seriozitatea sa din anii de facultate, astfel încât în 1972 devine redactor la Editura Muzicală, unde va lucra până în 1980. În intervalul 1980–1984 este director artistic al casei de discuri Electrecord. Tot în 1980 devine membru al Biroului de muzică uşoară. Vasile Şirli realizează emisiuni radiofonice şi albume discografice, scrie muzică de film, de scenă, didactică şi muzică uşoară. Începând cu 1979 este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. În 1986, Şirli se afla într-o vizită de lucru în Franţa. A hotărât să se stabilească aici pentru a-i da posibilitatea unui nepot al său (de frate) să fie operat la Paris, în urma unui accident din timpul stagiului militar. Dincolo de apariţia unor probleme cu autorităţile române, Şirli este nevoit să presteze în Franţa diverse munci pentru a se întreţine. În 1990 revine în lumea muzicală, primind postul de director al departamentului muzical al parcului Disneyland Resort Paris. Prin prestaţia sa în aceasta calitate, Vasile Şirli a reuşit să ducă renumele muzicii româneşti în toată lumea. În plus, devine membru definitiv al Societăţii autorilor, compozitorilor şi editorilor muzicali (S.A.C.E.M.) şi al Societăţii autorilor şi compozitorilor dramatici (S.A.C.D.). Obţine distincţii în cadrul unor festivaluri şi concursuri de muzică uşoară, precum: Mamaia, Bratislava, Montreux, Soci, Dresda, Tokyo. Obţine, în 1979, premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pentru suita de cântece Astfel. În 1982, câştigă premiul ACIN pentru muzica filmului Un echipaj pentru Singapore, înregia lui Nicu Stan. A compus si muzica de film: O lumină la etajul zece (1984), Caravana Cinematografică (2012), Undeva la Palilula (2012).

Jacques-François l’Oiseleur des Longchamps - bariton şi regizor francez, care a avut-o ca profesoară pe Aneta Pavalache; a interpretat, ca bariton, roluri mozartiene: Papageno, Almaviva, Don Giovanni, Guglielmo. A interpretat, de asemenea, marile roluri de bariton, de la Monteverdi la Britten, pe scene din Europa si America de Nord, precum si repertoriul de concert si de muzica sacra: Bach, Handel, Delalande, Campra, Charpentier, Lully, Haydn, Pleyel, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Dvorak, Elgar, Fauré... Avand o mare inclinatie pentru lied, l’OISELEUR des LONGCHAMPS a adunat, de-a lungul calatoriilor sale, sute de partituri rare, care i-au permis crearea unor programme unice, pe o temă specială, cum ar fi: prenumele feminine, trandafirii, luna, orientalismul, pasarile, parfumurile, sau pe tema unor poeţi ca Alfred de Musset, Anna de Noailles, Tristan Klingsor etc. Este un cecetator pasionat al Palatului Béhague si al operelor inspirate de acesta. Este un cercetător al istoriei muzicii romaneştişi a montat, in 2017, o operă in România, la invitaţia Operei din Craiova. A fost inspiratorul unui eveniment remarcabil, desfaşurat pe scena Palatului Béhague, denumit Week-end Piano non-stop, produs de Institutul Cultural Român din Paris, care a adus pe scena importanţi muzicieni străini si români, de talie internaţională şi care s-a bucurat de o audienţă excepţională, câteva mii de iubitori ai pianului trecând pragul Ambasadei României de la Paris în răstimpul a 48 de ore. Este laureat al Concursului internaţional de la Barcelona şi a inregistrat Les Messes de Couperin, la prestigioasa casa EMI.

Louis Monier (n. 6 octombrie 1943, Montélimar, Franţa), fotograf şi remarcabil portretist. Fotograf independent din 1968, colaborator al Agentiei Gamma. A colaborat şi cu Nouvelles Littéraires, Magazine Littéraire, Figaro littéraire, Stratégie, Journal de la Presse, Sud-Ouest. Este creatorul agenţiei de fotografie de presă Monier A.P.P.M., din 1981. Fotograf al Casei Marguerite Yourcenar de la Saint Jans Cappel, reşedinta scriitorilor europeni, este şi autorul a peste un million de negative care conservă imaginile a mai bine de 18000 de scriitori. Expoziţii la Institutul Français la Tokyo, Maison Française (Université de New-York), Galerie Pierre Belfond la Paris, Biblioteca Naţională a Cracoviei în Polonia, Salons du Livre de la Saint-Étienne, Metz, Brive, Paris, Saint-Dié, Institut Océanographique, Principatul Monaco, Bienale de Fotografie de la Nancy, Expoziţia permanentă de la Villa Marguerite Yourcenar, Saint Jans Cappel, Maison Française a Universităţii din New-York, Institut Français Iaşi etc. A publicat peste 20 de albume, ultimul fiind « Roumains de Paris », co-autor cu Basarab Nicolescu. Louis Monier este autorul faimoasei fotografii care ii surprinde pe cei trei mari români din Paris: Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu.



Jurnalist şi scriitor francez, specializat în cultura română, Jean-Yves Conrad a trăit un timp la Dieuze (Moselle), localitate unde se găseşte cel mai mare cimitir militar românesc din Europa Occidentală, care adăposteşte 947 de morminte ale soldaţilor făcuţi prizonieri în Primul Război Mondial. Angajat al EDF, descoperă România in 1981. Învaţă româneşte şi fondează revista La lettre de Roumanie / Scrisoare din România. Prima sa carte, Roumanie - km. 0 / România – km. 0, un volum bilingv, ce descrie experienţa sa din anii 1981-1989. Scrie, apoi, mai multe cărţi, printre care, Les Roumains de Paris / Românii din Paris şi numeroase articole, în diferite limbi, despre România. În 2006, a devenit Doctor Honoris Causa al Univesităţii din Suceava (România).