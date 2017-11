O seară cu Royal Philharmonic Orchestra, pentru trei sărbători româneşti la Londra

.Alături de prestigioasa orchestră, bine cunoscută publicului din România prin intermediul numeroaselor prezenţe la Festivalul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti, seara îi are ca protagonişti pe renumitul dirijor Cristian Mandeal şi pe extraordinara pianistă Alexandra Dăriescu, una dintre cele mai cunoscute muziciene românce pe plan mondial. Din programul prezentat publicului britanic fac parte mereu populara Rapsodie română nr. 1 de George Enescu, Concertul pentru pian şi orchestră în la minor de Edvard Grieg, Concertino în stil clasic de Dinu Lipatti şi Francesca da Rimini de Piotr Ilici Ceaikovski.

Concertul este prefaţat de scriitorul Orlando Murrin, un împătimit admirator şi cercetător al lui Lipatti, care va vorbi despre moştenirea artistică a marelui muzician şi legăturile sale cu Marea Britanie. De asemenea, cu susţinerea Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti, în foaierul de la Cadogan Hall va putea fi admirată expoziţia de fotografie „Dinu Lipatti 100”, realizată de muzicologul Cristina Andrei, directorul general al muzeului, împreună cu consultantul ştiinţific Olga Grigorescu şi graficianul Aurelian Popovici.

Evenimentul, organizat de Institutul Cultural din Londra, va fi deschis de E.S. Dan Mihalache, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, şi de Dorian Branea, directorul ICR Londra, fiind desfăşurat în prezenţa lui Béla Krizbai, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

Program:

George Enescu – Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11

Edvard Grieg – Concertul pentru pian şi orchestră în la minor, op. 16

Dinu Lipatti – Concertino în stil clasic, op. 3

Piotr Ilici Ceaikovski – Francesca da Rimini, op. 32

Cu o carieră de peste patru decenii, Cristian Mandeal, fost student al lui Herbert von Karajan la Berlin şi al lui Sergiu Celibidache la München, este unul dintre cei mai apreciaţi dirijori români. Absolvent al Conservatorului bucureştean, a fost directorul general al Filarmonicii George Enescu din Bucureşti în perioada anilor 1987 – 2009. Cristian Mandeal a dirijat ansambluri de prestigiu ca London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Staatskapelle Berlin, Münchener Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Wiener Staatsoper, Deutsche Oper Berlin şi Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Concertele sale au fost primite cu entuziasm în numeroase săli de concert şi festivaluri din Europa, Asia, America de Nord şi America Latină. A ocupat funcţia de director artistic al Festivalului Internaţional George Enescu la ediţiile din 2001 şi 2003. Cristian Mandeal a colaborat cu BBC Scottish Orchestra pentru realizarea premierei britanice a capodoperei enesciene Oedipe în Festivalul de la Edinburgh în anul 2002. Pentru merite artistice deosebite i s-au decernat Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Premiul „Ionel Perlea”, Medalia Academiei Române şi Premiul pentru Excelenţă al Formului Muzical Român.

Prezenţa scenică irezistibilă şi muzicalitatea debordantă a Alexandrei Dăriescu, inclusă de prestigioasa revistă International Piano în topul celor mai promiţători 30 de pianişti sub 30 de ani, au fermecat publicul de pe tot mapamondul, cariera sa spectaculoasă punctând prezenţe pe cele mai importante scene de concert, de la Royal Albert Hall din Londra, la Concertgebouw din Amsterdam şi Carnegie Hall din New York. Absolventă a Royal Northern College of Music şi a Guildhall School of Music and Drama, a beneficiat de îndrumarea artistică a lui Imogen Cooper şi András Schiff. A colaborat cu orchestre de prim rang ca London Philharmonic Orchestra, Tampere Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Hallé Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra şi Bournemouth Symphony Orchestra şi a realizat înregistrări pentru casele de discuri Champs Hill Records, Signum Classics şi NMC Records. Este cea mai tânără artistă căreia i s-a acordat Medalia „Custodele Coroanei române”, iar anul acesta a primit din partea Radio România Cultural Premiul „In Memoriam Iosif Sava”. Este laureată a Verbier Festival Academy şi a categoriei Artă şi Cultură a premiilor britanice Women of the Future. Dintre proiectele personale de actualitate se remarcă producţia multimedia The Nutcracker and I, un spectacol novator ce îngemănează muzica pentru pian, dansul şi animaţia, care va debuta în luna decembrie a anului curent la Centrul Cultural Barbican din Londra.

Royal Philharmonic Orchestra a fost înfiinţată în 1946 de Sir Thomas Beecham în scopul revitalizării vieţii concertistice britanice de după Al Doilea Război Mondial. Nivelul artistic excepţional şi aria teritorială extinsă a manifestărilor sale o îndreptăţesc să se recomande ca fiind „orchestra naţională a Marii Britanii”. Ansamblul are propriul său radio online, The Sound of the Royal Philharmonic Orchestra, şi participă intens la dezvoltarea unor diverse proiecte educaţionale şi comunitare, pe lângă cele simfonice.