INTERVIU Cosmin Cucoş, cofondator la „Învie Tradiţia“: „Este în ADN-ul românului să aibă un strop din cultura şi tradiţia lui în casă“

Cosmin Cucoş, Alexandru Gavril şi Alexandru Alucăi sunt cei trei fondatori ai proiectului care îşi propune să le reamintească românilor ce înseamnă meşteşugul autentic românesc prin facilitarea accesului micilor producători locali la o piaţă de desfacere mult mai mare, prin intermediul unui magazin online.

Diferenţa dintre „Învie Tradiţia” şi marii retaileri este că cei din urmă negociază achiziţionarea produselor tradiţionale sub preţul pieţei, în dezavantajul micilor artizani, în vreme ce noul târgul online are ca prioritate conservarea tradiţiilor autohtone, precum şi să se constituie ca o comunitate de sprijin pentru meşteşugari şi designeri români.

„Adevărul”: Ce anume a dictat iniţiativa „Învie tradiţia”?

„Învie Tradiţia”: Iniţiativa vine în contextul unei pieţe locale inundate de produse de import de calitate inferioară, ce imită meşteşugurile originale. Din dorinţa de a susţine artizanii locali şi practicile autentice, târgul propune o gamă de produse atent selecţionate, provenite direct de la meşteşugarii din zone cu tradiţie. Proiectul a fost iniţiat din motivaţia personală a celor 3 co-fondatori de a conserva şi dezvolta arta populară. Ideea a venit ca o constatare a faptului că, de la generaţie la generaţie, pierdem câte o bucăţică din moştenirea noastră formată în sute sau chiar mii de ani.

Ce înseamnă tradiţia pentru cei trei oameni din spatele acestui proiect?

Cosmin Cucoş: Învie Tradiţia este, în primul rând, un proiect iniţiat din pasiune. Atât pentru antreprenoriat, cât şi pentru realizarea de lucruri consistente şi constructive pentru ţară. Vedem în jurul nostru multe companii cu iniţiativă, care vor să creeze o punte de legătură între lumea în care trăim şi cea digitală.

Împreună cu echipa, am decis că merită să mergem şi mai departe de atât: să creăm o conexiune fizică, digitală, chiar şi spirituală între prezent şi trecut, între modern şi tradiţional. Am pornit într-o călătorie captivantă alături de o echipă şi, sperăm noi, o piaţă care îşi doresc să Învie Tradiţia.

Olărit, în zona Horezu

Povestiţi-ne puţin despre cum au fost primele interacţiuni cu meşteşugarii de la care aţi luat până acum produse? Cum au reacţionat la auzul propunerii dumneavoastră?

Toate interacţiunile noastre cu meşteşugarii au fost extrem de plăcute, fiecare unică în felul ei. Ne-au întâmpinat de fiecare dată cu simplitate şi entuziasm. Unii din ei lucrează de la 7-8 ani şi şi-au păstrat această simplitate a meşteşugului şi prin ea, şi pe cea a firii.

Am găsit produsele colindând ţara timp de un an, bătând la multe porţi şi întrebând. Am pornit de la zonele mai cunoscute, cum ar fi Horezu sau Marginea, iar meşterii de acolo ne-au recomandat alţi oameni, şi aşa mai departe. Asta e o dovadă că nu există competiţie între meşteşugari, ci mai degrabă un simţ al comunităţii. Oamenii îşi respectă munca şi se susţin între ei, iar noi vrem să îi ajutăm să ducă valorile acestea mai departe.

Aţi avut parte şi de refuzuri din partea unora dintre ei?

Spre bucuria noastră, nu am întâmpinat niciun meşteşugar care să nu fie deschis spre colaborare. Ei sunt cumva conştienţi de pasul lumii moderne cu care au rămas un pic în urmă, la nivel de promovare a produselor şi îşi doresc totuşi că arta şi meşteşugul lor să se păstreze.

Nu este riscant un astfel de proiect? Care vi se pare că ar fi cea mai mare provocare care vine la pachet cu el?

Nu am privit niciodată proiectul ca pe un risc. Ar fi fost riscant dacă am fi judecat pur din perspectivă economică, pragmatic. Sunt foarte multe variabile care condiţionează succesul lui, de la relaţia cu meşteşugarii, la măsura în care oamenii decid să cumpere şi să pună în case aceste produse tradiţionale, în contrast puţin cu societatea zilelor noastre.

Este în primul rând o iniţiativă pornită cu o cauză puternică, ceea ce ne dă încredere şi nu o vedem că pe un risc. Având şi experienţă în antreprenoriat şi marketing, o echipă matură în spate, suntem foarte încrezători în ce vom realiza cu Învie Tradiţia.

Cea mai mare provocare este de a aduce cât mai multe produse tradiţionale în casele românilor şi de a retrezi interesul pentru trecutul nostru atât de bogat.

Alexandru Gavril spunea la un moment dat, într-un interviu, că tinerii antreprenori se confruntă mai ales cu lipsa încrederii din partea românilor de a încerca lucruri noi. Această lipsă de încredere a românilor a fost unul dintre factorii care v-au determinat să vă orientaţi spre lucruri tradiţionale?

Alexandru Gavril: Dacă privim ceea ce face Învie Tradiţia, se încadrează destul de bine în acelaşi context menţionat mai sus – ne confruntăm cu un consumator obişnuit să cumpere articole de tradiţie românească de masă, produse în fabrici româneşti sau chiar şi în China. Există şi un procentaj foarte mic de clienţi care sunt adepţii produselor autentice, ştiu să le identifice şi plătesc preţul real, care include şi contribuţia artistică, complementată de experienţa de zeci de ani a meşteşugarilor.

Cum nici aceşti consumatori nu sunt obişnuiţi să cumpere acest tip de produse din mediul online, în totalul de piaţă potenţială, avem o pondere de 100% în care vom înfrunta bariera unui nou tip de decizie de cumpărare. Dar un lucru este clar – produsele Învie Tradiţia sunt de o natură specială, aduc atât valoare funcţională, cât şi artistică sau emoţională. Şi credem în români care cred, la rândul lor, nu în noi ca întreprinzători, ci în viziunea noastră, exprimată simplu, în 2 cuvinte: Învie Tradiţia.

Se spune adesea că românii s-au îndepărtat de tradiţie. De unde toată încrederea dumeavoastră în relaţia român-tradiţie?

Cosmin Cucoş: Aş spune că este în ADN-ul românului să aibă un strop din cultura şi tradiţia lui în casă sau în vestimentaţie, prin obiecte de artă populară sau prin port.

Românii caută încă să achiziţioneze produse autentice, chiar şi în contextual acesta actual, al societăţii moderne.

Asta încercăm şi noi să facem, fiecare din produsele noastre are o poveste în spate, pe care o transmite chiar şi fără să vorbim noi prea mult despre ea. Românii simt asta, din cât am reuşit noi să interacţionăm cu piaţa până în acest punct. De aici ne luăm încrederea şi motivaţia.

În primă fază, târgul online funcţionează pe principiul unui magazin online, iar a doua fază ar fi cea de marketplace în care meşteşugarii ar putea să-şi vândă direct produsele. Cum se va realiza această a doua fază?

Această a doua fază este se desfăşoară chiar şi pe măsură ce vorbim. De când am lansat proiectul, primim propuneri de parteneriat aproape zilnic. Însă, pentru a avea consistenţă, am planificat totul în etape. Fiecare etapă constituie un efort şi are nevoie de o perioadă de aşezare.

În câteva luni vom da drumul şi la secţiunea de târg, de unde oamenii pot achiziţiona produse direct de la meşteşugari. Toţi meşteşugarii parteneri vor fi selectaţi în urma unui proces de evaluare care are în vedere determinarea calităţii şi a autenticităţii produselor. Învie Tradiţia face şi livrări internaţionale. Dacă lucrurile vor funcţiona „ca pe roate”, aveţi în gând şi un plan prin care să faceţi cunoscut meşteşugul românesc şi străinilor, nu doar românilor din diasporă?

Da, facem şi livrări internaţionale. Aducerea produselor tradiţionale mai aproape de românii din diaspora este o etapă importantă a strategiei cu care am pornit proiectul.

Pentru românii din afara ţării este cu atât mai important să aibă în case produse care să le amintească de acasă.

Da, dorim să aducem obiectele de artă populară ro mai aproape şi de străini.

Farfurie tradiţională din ceramică colorată, Corund, Harghita

Dintre obiectele adunate până acum, care vi s-au părut cele mai deosebite şi de ce? Daţi-ne nişte exemple.

Toate obiectele sunt speciale, nu putem vorbi de preferinţe. Fiecare meşter sau artizan este unic, prin modul în care îşi transpune viziunea şi experienţa în arta pe care o practică.

Fiecare comandă plasată pe site înseamnă şi o donaţie către o fundaţie. Povestiţi-ne puţin şi despre această iniţiativă aferentă Învie Tradiţia.

Alexandru Alucăi: Copiii sunt singurii care pot continua tradiţiile străvechi, aşa că decizia de a contribui la un viitor mai bun pentru copii a venit natural. Pe doamna Mia şi pe copiii de la Mia’s Children îi ştim de anul trecut. Am lucrat deja pe două proiecte împreună, şi anume piesele de teatru pe care o parte din copiii de acolo le susţin în fiecare an şi i-am mai vizitat când am avut ocazia. Se întâmplă lucruri extraordinare acolo şi nici nu am stat pe gânduri când ne-a venit ideea de a redirecţiona o parte din venit către ei.