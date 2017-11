Grigore Leşe aduce colindele autentice la Bucureşti, într-un spectacol de Sărbători

Grigore Leşe este o voce unică în spaţiul public românesc. A absolvit Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj; şi-a dat doctoratul în muzică; este Doctor Honoris Causa al Universităţii "Vasile Goldis" din Arad; este profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, unde preda cursul de etnomuzicologie. Artistul Grigore Leşe a cercetat cu mare atenţie folclorul (nu numai pe cel românesc) şi a găsit răspuns la o întrebare aparent simplă, în realitate fundamentală: de unde vine cântecul.

Muzica lui Grigore Leşe a asigurat coloana sonoră a filmului artistic „Faraonul" (regia: Sinisa Dragin), precum şi a dramei istorice despre regina Maria Stuart a Scoţiei, "Ganpowder, Treason and Plot" (producţie BBC).

În anul 2009 primeşte “Premiul pentru jurnalism cultural decernat de Radio România, nominalizare la Festivalul Internaţional de Film de Televiziune, Shanghai, 2009.

Grigore Leşe este primul muzician român care a adus alături de el, pe scenă, artişti tradiţionali din Iran, Siria, Pakistan, căutând interferenţa muzicilor străvechi din România şi din Orient. Muzica lui se regăseşte pe coloana sonoră a mai multor filme de artă şi documentare realizate în ţară sau în străinătate, dintre care ”The Pharaoh Gunpowder”, ”Treason and Plot”(BBC) sau documentarul ”Wild Carpathia”(producţie Travel Chanel).

Nefiind adeptul înregistrărilor, Grigore Leşe nu are un material discografic numeros, însă toate producţiile muzicale de până acum :”Cântec pastoral”(casa de discuri Amori-Lausanne) 1996, ”Cântece de cătănie şi hori”(Societatea de Concerte Bistriţa) -2000, 2003, ”Horile vieţii” şi ”Aşteptând Crăciunul”(Roton) - 2005, ”Grigore Leşe-Le chant de Lăpuş”(Ocora RFI, Paris)-2009, ”Grigore Leşe şi aromânii fârşeroţi”(A&A Records) - 2011, ”De dragoste, de război, de moarte, de unul singur”(Humanitas Multimedia)-2011, poartă amprenta autenticităţii.

”De-a lungul anilor am căutat să interpretez cântecele care se găseau în sufletul oamenilor, ori cântece de acest fel sunt foarte puţine; de aceea pot spune că nu am un repertoriu foarte vast, căci mai presus de orice am vrut să păstrez calitatea; eu nu scot muzică pe bandă rulantă”, declară interpretul.