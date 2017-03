De la Sydney la Bucureşti. Christian Badea din nou pe scena Ateneului Român

În Australia, unde este invitat frecvent de mulţi ani, Christian Badea, dirijorul născut în România şi celebru pe cele mai mari scene de operă şi concert din lume, a fost nominalizat la Premiul Helpmann pentru Cel mai bun dirijor. După un sezon plin la Opera din Sydney cu care are a semnat un contract de colaborare până în 2019 şi unde a condus, în februarie şi martie 2017, premiera operei „Tosca“ de Giacomo Puccini, în regia lui John Bell, Christian Badea a revenit în a două jumătate a lunii martie la Bucureşti pentru patru concerte alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu".

După ce, săptămâna trecută, a dirijat lucrări de Mozart, Schumann şi Webern, pentru serile de joi, 30 martie, şi vineri, 31 martie, Christian Badea a ales un program integral Johannes Brahms: Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 77 şi Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68. Solistă este violonista Alexandra Conunova. Concertmaistru invitat este David Lefrevre.

“Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 77 de Johannes Brahms este pentru mine concertul cel mai strălucitor. Este o perlă în repertoriul violonistic şi mă bucur extrem de mult să-l cânt aici, pe scena Ateneului Român..... , spune Alexandra Conunova.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii «George Enescu» m-a impresionat la repetiţii, are un simţ al muzicii cu totul special, e un ansamblu extraordinar. De asemenea, e o mare bucurie să mă aflu din nou pe senă, pentru a cincea oară, alături de maestrul Christian Badea. Am făcut împreună până acum concertele de Şostakovici, Sibelius, Ceaikovski, am fost invitaţi şi la Budapesta. Iată că ne reîntâlnim acum şi facem acest Brahms excepţional”, a declarat violonista Alexandra Conunova, laureată a Concursului „George Enescu“ în 2011, potrivit unui comunicat al Filarmonicii "George Enescu".

Cu o carieră impresionantă, maestrul Christian Badea a condus, în cariera sa de până acum, 167 de reprezentaţii la Metropolitan Opera din New York, 32 la Royal Opera House of Covent Garden din Londra, 19 la Wiener Staatsoper şi sute de spectacole lirice la München, Hamburg, Copenhaga, Amsterdam, Stockholm, Lyon, Torino, Bologna, Budapesta, Montreal, Houston. A lucrat şi continuă să colaboreze cu cei mai importanţi cântăreti şi regizori de operă din lume.

Nu de mult, la Bucureşti, muzicianul a pus în scenă în spaţiul Ateneului Român, două spectacole-eveniment cu opera în concert „Parsifal” de Richard Wagner: în mai 2015, a prezentat actul III-lea, după care, în deschiderea stagiunii 2016-1017 a Filarmonicii „George Enescu”, cu mijloace tehnice multiple, a condus actul I, din opera lui Richard Wagner, concert-spectacol care s-a impus, cu siguranţă, ca cel mai important eveniment cultural-muzical al anului 2016, în România şi pentru care, ChristianBadea i-a invitat pe câţiva dintre cei mai importanţi solişti wagnerieni ai momentului: Ştefan Vinke (Parsifal), Eric Halfvarson (Gurnemanz), Petra Lang (Kundry) şi Bela Perencz (Amfortas).





Alexandra Conunova, născută în 1988 în Republica Moldova, a început studiul viorii la vârsta de şase ani. A urmat cursurile universitare în Germania, la Hanovra. A studiat, de asemenea, şi cu violoniştii Boris Kuschnir, Mihaela Martin, Ivry Gitlis şi Igor Oistrah. În prezent locuieşte la Vevey, în Elveţia. Solista a câştigat importante premii internaţionale, la concursurile „Henri Marteau” (2008), „Ion Voicu” (2009), „Tibor Varga” (2010), Deutsche Stiftung Musik Leben (2011). n 2011 a fost laureată şi la Concursul „George Enescu”. În 2012 a câştigat Premiul I la Concursul „Joseph Joachim” de la Hanovra. Succesul de care s-a bucurat la această competiţie i-a asigurat un CD de debut la Naxos. Violonista Alexandra Conunova a devenit premianta locului al treilea şi deţinătoarea medaliei de bronz a concursului muzical internaţional Ceaikovski, desfăşurat în 2015 la Moscova, la categoria vioară. Violonista cântă pe un instrument Santo-Seraphin (Veneţia 1735), ce i-a fost împrumutat de către Deutsche Stiftung Musikleben din Hyamburg.

