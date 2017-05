Cuzin Toma, invitatul special al celei de a doua săptămâni a Festivalului de Film Românesc din Washington, D.C.

Actorul Cuzin Toma a fost invitatul special în cea de-a doua săptămână a festivalului ”Reinventing Realism - New Cinema from Romania”.

În cea de-a doua săptămână a Festivalului de Film Românesc din Washington, D.C., “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, invitatul special a fost actorul Cuzin Toma. Acesta a participat la sesiuni de răspunsuri şi întrebări cu publicul după proiecţiile filmelor “Aferim!”, de Radu Jude şi “Comoara”, de Corneliu Porumboiu. Filmele au putut fi vizionate la AFI Silver Theatre and Cultural Center şi National Gallery of Art.

Festivalului de Film Românesc intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, care se desfăşoară în perioada 13 mai – 14 iunie 2017, prezintă 15 filme, deţinătoare a 121 de premii internaţionale.

Până acum, invitaţi speciali ai festivalului au fost regizorul Corneliu Porumboiu (filmele „Comoara”, „Poliţist, adjectiv” şi „Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism”), actorul Toma Cuzin (filmele „Aferim!” şi „Comoara”) şi actriţa Andreea Vasile (filmul„ Fixeur)”. În următoarea perioadă, la festival vor participa Gheorghe Visu (filmul „Câini”) şi Anamaria Marinca (filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”), informează un comunicat de presă emis de Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

Printre filmele care sunt prezentate în cadrul festivalului se numără: „Sieranevada” (r. Cristi Puiu), „Fixeur” şi „Ilegitim” (r. Adrian Sitaru), „Poziţia copilului” (r. Călin Peter Netzer), „Aferim!”, (r. Radu Jude), ”Comoara” (r. Corneliu Porumboiu), „Câini” (r. Bogdan Mirică), „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” şi „După dealuri” (r. Cristian Mungiu), „Poliţist, adjectiv” (r. Corneliu Porumboiu). Filmele sunt prezentate la National Gallery of Art şi AFI Silver Theatre and Cultural Center.