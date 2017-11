Cum ar fi ca Hamlet şi Ofelia să fie unul captiv în corpul celuilalt? Opera „În trup“ caută nişte răspunsuri

Opera "În trup" este mix de influenţe născut din colaborarea unor artişti de formaţii foarte diferite. Punctul de pornire a fost libretul polisemantic al lui Ciprian Măceşaru care reinterpretează o poveste shakespeariană într-o viziune ludico-onirică: cum ar fi ca Hamlet şi Ofelia să fie unul captiv în corpul celuilalt? Şi cum ar fi ca Hamlet să fie un cerb? În regia lui Rareş Zaharia, cu muzica Dianei Rotaru şi coregrafia Cristinei Lilienfeld, „În trup“ provoacă o meditaţie poetico-suprarealistă asupra ambiguităţii identitare: suntem corpul nostru sau ceea ce gândim?

Dinamica Hamlet - Ofelia atinge teme precum identitatea sexuală, magie şi subconştient, într-un cadru atemporal. Cele patru soliste, reprezentând vocile personajelor – soprana Rodica Vică (Hamlet) şi mezzosoprana Antonela Bârnat (Ofelia), respectiv umbrele lor, corpurile “false” – dansatoarele Smaranda Găbudeanu (Hamlet) şi Cristina Lilienfeld (Ofelia), aduc în centrul spectacolului şi o altă aluzie la Hamlet, o operă-în-operă ce vorbeşte despre etichetele sociale aplicate femeii şi bărbatului. A interpretat ansamblul de muzică nouă SonoMania.

Premiera „În trup“ a avut loc sâmbătă, 4 noiembrie, în Studioul de Operă şi Multimedia al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (Str. Ştirbei Vodă. nr.33). Au urmat încă două reprezentaţii: pe 9 noiembrie, în Sala “Studio” a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj şi pe 11 noiembrie, din nou la UNMB. Spectacolul are durata de o oră, iar intrarea a fost liberă la toate cele trei reprezentaţii.

A dirijat compozitoarea Diana Rotaru.

"O antrepriză suicidară"

"Opera În Trup de Diana Rotaru poate fi vazuta ca o antrepriza suicidara, in contextul in care in Romania anului 2017 nici una din operele din tara nu au inclus nici o premiera din repertoriul romanesc si/sau cel contemporan.

Din acest punct de vedere a fost o provocare, si sala plina de la premiera din 4 noiembrie a fost, in sine, un mare succes care ar putea da de gindit managerilor operelor din tara. Pentru ca orice forma de arta trebuie ancorata in lumea in care traieste, opera nefacind exceptie. Daca am ramine doar la marii compozitori ai trecutului opera ca gen ar muri, sau, in cel mai bun caz, ar devine ceva muzeificat care nu mai vorbeste spectatorului.

In ceea ce ma priveste am fost interesat de subiect, pentru ca relatia Hamlet-Ofelia este ofertanta pentru orice regizor.

Or, libretul o reinterpreteaza modern, dintr-un punct de vedere feminist as putea spune.

Insa a reduce opera doar la o viziune feminista inseamna a o ingradi, a o reduce iremediabil, intrucit partea onirica, cea poetica sint foarte importante, la fel cum este si cea ireverentioasa, ludica, aproape iconoclasta fata de textul shakesperian.

Este foarte adevarat ca muzica e scrisa splendid de inspirat de Diana Rotaru, si, in ciuda influentelor diverse, ea are un caracter unitar, cu momente absolut sublime. Partea finala si un duet de la inceputul operei sint de o mare frumusete, cred ca spectatorii au fost surprinsi de calitatea si frumusetea muzicii. Tot la fel de adevarat este si faptul ca Rodica Vica si Antonela Barnat sint doua cintarete extrem de talentate, cu o enorma disponibilitate scenica ceea ce confera aparitiilor lor spectaculozitate, intensitate si ambiguitate (in sensul cel mai bun al cuvintului).

Iar celelalte elemente - dansul, proiectiile video, unele inregistrate, altele live - totul vine sa completeze o imagine exhaustiva a ceea ce poate insemna opera contemporana astazi.

Nu cred ca in Romania sa se mai fi realizat un spectacol care sa imbine atit de organic toate aceste elemente, si asta e in sine o pledoarie pentru opera ca gen si posibilitatile sale infinite in ziua de azi", scrie regizorul Rareş Zaharia.

Info In trup

Echipa sincretică este completată de: Andreea Koch – scenografie; Ansamblul SonoMania - Valentin Ghita (oboi/corn englez), Mihai Pintenaru (clarinet), Horia Văcărescu (vioară), Marian Movileanu (violă), Eugen-Bogdan Popa (violoncel), Adriana Maier (pian), Sorin Rotaru (percuţie); artiştii video Serioja Bocsok, Cristian Iordache (ygreq) şi Maia Manolescu – grafică şi animaţie.

Rares Zaharia s-a impus in ultimii ani drept cel mai de succes regizor roman de opera al generatiei sale. Asistent al unor regizori importanti cum ar fi Irina Brook (pentru productia de Giulio Cesare in Egitto de Handel de la Théâtre des Champs Elysées de la Paris) sau Petrika Ionesco (Olandezul Zburator de Wagner la Opéra Royal de Wallonie de la Liège), Rares devine asistentul pentru opera al lui Silviu Purcarete cu care colaboreaza la Gianni Schicchi de Puccini la Teatrul Maghiar din Cluj, Masura pentru masura de Shakespeare la Teatrul National din Craiova, Love and Other Demons de Peter Eötvös la Festivalul de opera de la Glyndebourne, Artaserse de Leonardo Vinci la Opéra National de Lorraine de la Nancy sau Aleko si Francesca da Rimini de Rahmaninov la Teatro Colon, la Buenos Aires. Silviu Purcarete i-a incredintat reluarea spectacolelor sale pe mari scene europene (Love and Other Demons la operele din Strasbourg, Köln si Budapesta, Artaserse la Opéra Royal din Versailles si Aleko si Francesca da Rimini la Opéra National de Lorraine, la Nancy).