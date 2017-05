Mungiu va fi preşedintele juriului Festivalului de Film din Shanghai. Lungmetrajul lui Cătălin Saizescu, „Fault Condition“, în competiţie

Festivalul International de Film Shanghai este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de film din Asia de Est . Încă de la început, în 1993, Shanghai Festivalul International de Film a crescut şi a devenit un festival din categoria A.

Pe 18 mai,Comitetul Director al Festivalului s-a reunit la Cannes, iar peste 200 de invitaţi din industria de film au participat la recepţie. În 2017 se sărbătoreşte cea de-a 20-a aniversare a Festivalului de Film Internaţional de la Shangai. La întâlnirea de la Cannes s-a făcut o trecere în revistă a istoriei acestui festival. Împreună cu Tokyo International Film Festival , SIFF este unul dintre cele mai mari festivaluri de film din Asia. Primul festival a avut loc la 7-14 octombrie 1993.

De asemenea, a fost anuntat juriul celei de-a 20-a ediţii şi şi faptul că regizorul Cristian Mungiu va conduce juriul de la Golden Goblet Awards.Pentru selecţia fimelor din festival s-au înscris 2.528 de filme din 106 ţări şi regiuni.

Din juriu mai fac parte: Baoping Cao, Li Qiang, Milcho Manchevski, Gary Michael Walters, Xu Qing.

Juriul la filmele documentar este format din: Iikka Vehkalahti Ehkalahti, Kazuhiro Soda, U Haibin.

Juriul la filmele - animatie: Tony Bqncroft, Junji Kobayashi, Yuan Mei.

Filmele din competiţia principală:

Reminiscence (Japonia) de Yasuo Furuhata

Brigsby Bear (USA) de Dave McCary

Fault Condition (România) de Cătălin Saizescu (foto)

I’m a Killer (Polania) de Maciej Pieprzyca

Kharms (Rusia) de Ivan Bolotnikov

Mad to be normal (Marea Britanie) de Robert Mullan

My brother simple (Germania) de Markus Goller

Our Time will come (China) de Ann Hui

Filmul "Our time will come" va fi prezentat în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Shanghai .

"Având în vedere importanţa cinematografiei româneşti pe plan internaţional, luăm în considerare ca pe viitor să organizăm o secţiune în care să fie prezentate doar filme româneşti", declara, în 2016, directorul Wang Ye la întâlnirea cu reprezentanţii cinematografiei româneşti. În opinia directorului Festivalului Internaţional de Film din Shanghai, colaborarea dintre cele două părţi ar putea viza atât participarea filmelor româneşti în cadrul secţiunilor festivalului, cât şi prezentarea separat a unor filme româneşti premiate la festivalurile internaţionale — Cannes, Berlin, Veneţia etc. A fost remarcată prezenţa, "în ultimii ani, la fiecare ediţie a festivalului, a filmelor româneşti, fapt ce denotă importanţa acestor producţii pe plan internaţional" şi a subliniat că "acestea au fost foarte bine primite de publicul chinez".