Chitaristul Estas Tonne va susţine, în octombrie, două concerte extraordinare la Bucureşti şi la Cluj

Pe 21 octombrie, de la ora 19.30, Estas Tonne (43 de ani) va susţine un concert la Circul Metropolitan Bucuresti, iar pe 24 octombrie, de la ora 19.30, chitaristul va urca pe scena Operei Naţionale din Cluj.

Artistul a mai fost în România, anul trecut, fiind îndelung aplaudat de publicul din Alba Iulia. Tonne a susţinut, în august 2017, un recital solo, intitulat „Reviving Water“, în cadrul celei de-a şasea ediţii a Festivalului „Dilema veche“, desfăşurat la Alba Iulia.

Bilete pentru cele două concerte din România pot fi procurate accesând www.entertix.ro.

Cu plete, îmbrăcat în blugi, nu ştii prima dată când îl vezi dacă Estas este rocker sau hipiot. Timpul se opreşte parcă în loc când atinge chitara. Artistul spunea, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, că de fiecare dată când începe să cânte, spaţiul în care se află începe să se transforme în ceva magic, într-o linişte în care oamenii zâmbesc şi se mişcă aşa cum le dictează sufletul, într-un soi de zbor mistic care porneşte din interior.

Estas Tonne este un cetăţean al lumii, ducându-şi viaţa într-o continuă călătorie, bucurându-se de diversitatea culturală a umanităţii. Practică yoga, e tot timpul în turnee sau în conferinţe în jurul lumii. Muzica lui Estas Tonne e un mixt din multe genuri muzicale precum latino, gypsy, muzică electronică şi world music.

"Sunt om modest şi darnic, care se dăruieşte fără teamă tuturor. Mă opresc din când în când pe stradă pentru a oferi un concert la chitară. Mă las purtat de sunetul muzicii, încercând să creez astfel o lume aparte din sunete.Cânt pentru cei care au nevoie de muzică, la festivaluri în natură, festivaluri de stradă, centre de yoga, la centre pentru persoane cu dizabilităţi sau la centre pentru seniori, la oameni acasă şi oriunde mă simt chemat. Muzica mea creează un spaţiu inedit, iar oamenii care mă ascultă intră într-o călătorie unică alături de sunetele chitarei. Muzica mea deschide căi de cunoaştere în primul rând", spunea artistul, în interviul pentru "Weekend Adevărul".

"Muzicianul Estas Tonne şi-a părăsit ţara de origine încercându-şi norocul prin mai multe ţări din Europa. Soarta i-a călăuzit paşii către cartierul artiştilor, din Montmartre Paris. Talentul său a fost recunoscut de îndată şi în scurt timp a avut de onorat concerte în întreaga lume.

Cântă pentru pacea lumii

Nume: Estas Tonne

Data şi locul naşterii: 24 aprilie 1975, Zaporijjea, Ucraina

Studiile şi cariera: A început să studieze chitara la 5 ani.

A întrerupt 11 ani studiul instrumentului şi a reluat muzica la chitară când a ajuns în SUA, după tragedia din 11 septembrie 2001. Apoi a început să susţină concerte pentru „pacea lumii“. Printre cele mai cunoscute albume: „The Song of the Golden Dragon“, (2004), „13 Songs of Truth“ (2008), „Internal Flight“ (2013), Place of the Gods (2011), The Song of the Butterfly (2014 ), „Cosmic Fairytale: Dimensions“ (2016), „Cuban Rhapsody“ (2016), „Divine Smile“ (2016),„Mother of Souls“ (2016).