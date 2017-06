Companii de dans celebre vin la Sibiu. Vertigo Dance Company din Israel, astă-seară, în festival   VIDEO

Teatru, dans, circ contemporan, muzică, proiecţii de film, expoziţii, lansări de carte, conferinţe speciale, spectacole-lectură, ateliere şi spectacole studenţeşti din toată lumea sunt prezentate atât în sălile de spectacole, clasice şi neconvenţionale, cât şi pe străzile şi în pieţele principale ale Sibiului. Un festival al artelor spectacolului, cu un program complex, care cuprinde aproape 500 de spectacole şi evenimente, prezentate în decursul celor 10 zile de excelenţă în artele spectacolului.

Câştigător în 2013 al premiului de excelenţă pentru performanţă, oferit de Ministerul Culturii şi Sportului din Israel, producţia "Vertigo 20", reprezentată, în festival, luni, de la ora 20.00, pe scena BRD 9, îmbină douăzeci de ani de creaţii semnate de Vertigo Dance Company, de la începuturile sale şi până în prezent. Coregrafa, Noa Wertheim, îşi retrasează paşii şi reface drumul parcurs până acum, de parcă ar redescifra secretul timpului. Pe măsură ce spaţiul public şi cel privat ajung să se întrepătrundă, ea trece de la un cadru real, la unul suprarealist, de la intim, la teatral, de la intangibil, la palpabil. Limbajul original al corpului din spectacolul „Vertigo 20”, evidenţiat prin inteligenţă şi tristeţe sugerată, creează o dramatizare spectaculoasă de ritualuri.

Pe 13 iunie, Vertigo Dance Company va prezenta şi spectacolul "Yama".

Anul acesta îi revedem pe scena festivalului extraordinara companie de dans israeliană Batsheva, care ne încântă la Sibiu cu două reprezentaţii, pe 17 şi 18 iunie, ale spectacolului “Naharin’s Virus”, un spectacol coregrafic de Ohad Naharin, inspirat din piesa lui Peter Handke, „Jignind audienţa”. Producţia câştigătoare a premiului Bessie la New York, este prezentată la FITS 2017 în premieră în România. Ohad Naharin a primit premiul EMET pentru contribuţia adusă artelor şi ştiinţelor în Israel. New York Times menţiona într-un articol: „ …nimeni nu poate fi imun încărcăturii emoţionale a coregrafiei…caligrafia corpului este uluitoare!”.

Batsheva este considerată cea mai mare companie de dans contemporan a Israelului - recunoscut la rândul lui la nivel mondial pentru calitatea spectacolelor de dans produse - care prezintă anual, acasă şi în cadrul turneelor, peste 250 de reprezentaţii pentru aproximativ 100.000 de spectatori.

Tot din Israel, la Sibiu soseşte în cadrul festivalului compania de dans contemporan Kibbutz, cu două reprezentaţii ale spectacolului “Horses in the Sky” (14 şi 15 iunie), prezentat, de asemenea, pentru prima dată în România. Producţiile companiei se identifică în marea lor majoritate cu munca directorului artistic şi a coregrafului Rami Be’er, metodele sale de lucru şi caracterul unic al coregrafiilor sale devenind un stil inconfundabil la nivel mondial. „Kibbutz” înseamnă în cultura Israelienilor, în primul rând, o comunitate deschisă şi internaţională ce presupune muncă în echipă, colaborare constantă, trai în comun şi organizare socială şi profesională.

Tocmai din Argentina, Brenda Angiel Aerial Dance Company a revenit la FITS 2017, de această dată cu spectacolul „Air Condition” care a fost prezentat pe 9 şi pe 10 iunie. Dans în zbor, geometrie şi lumini, toate acestea la un loc fac o pictură vivantă de neuitat. Plăcerea vizuală şi cinetică sunt esenţiale în spectacolele realizate de Brenda Angiel şi compania acesteia, digitalul aducându-şi contribuţia, răsplătind cu iluzii optice, spaţiale şi gravitaţionale. „Caleidoscopul animat modern” s-a perindat de-a lungul lumii în peste 100 de spaţii de joc, din Costa Rica până în China, iar în 2015 şi-a probat pentru prima dată corzile la Sibiu. La FITS 2017 revin cu un spectacol ce va impresiona publicul prin dansatorii suspendaţi în aer, care combină energia cu entuziasmul zborului deasupra scenei şi cu măiestria dansului modern. Coregrafa Brenda Angiel creează un altfel de tango, îmbinat cu hip-hop şi balet, pe muzică live, compusă special pentru acest spectacol. „Finalmente, dansul aerian nu este despre zbor, ci despre exprimarea unor senzaţii, dimensiuni şi energii distincte,” spune Brenda Angiel, câştigătoare a premiului pentru „cel mai bun dans video” la Festivalul Internaţional de Dans Video din Buenos Aires.

Flamenco, unul dintre cele mai populare şi expresive forme de dans, revine şi în acest an pe scena festivalului. Două spectacole vor fi prezentate la FITS 2017 de compania spaniolă Andalusian Flamenco Ballet: “That Silverio” (17, 18 iunie) şi “Flamenco Gala”, (18 iunie) cel din urmă fiind realizat special pentru FITS, astfel încât la Sibiu va avea în luna iunie premiera mondială.

Proiectul “...That Silverio” a pornit de la ideea de a arăta forma actuală de flamenco şi principalii piloni ai acestei arte. Producţia urmează o linie bazată pe cercetare, recuperare, analiză, studiul şi reconstrucţia formelor de dans, cântec, muzică şi modul în care acestea au fost concepute. Plecând de la pionierii acestui dans, unul dintre ei fiind Silverio Franconetti, flamenco a ajuns astăzi să fie o artă universală, fiind declarată de UNESCO una dintre capodoperele patrimoniului oral şi imaterial al umanităţii.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la Sibiu Capitală Culturală Europeană şi în programul acestei ediţii sunt cuprinse şi cele două spectacole de patrimoniu „Faust” şi „Metamorfoze”, în regia lui Silviu Purcărete. În 2007 Sibiul a deţinut titlul împreună cu Luxemburg şi în decursul celor 10 ani, acest parteneriat s-a dovedit a fi un exemplu unic de dezvoltare şi cooperare, an de an realizând din ce în ce mai multe proiecte împreună. „Iată, acum aniversăm 10 ani de cooperare şi constatăm că faţă de anul 2007, numărul evenimentelor dezvoltate în comun a crescut în fiecare an. Nu întâmplător, premierul Luxemburgului va veni la Sibiu cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru, pentru a sărbători cei 10 ani şi nu întâmplător Teatrul Naţional Radu Stanca merge cu Metamorfoze, spectacol făcut în comun pentru sărbătorirea Luxemburg 2007 Capitală Culturală Europeană, care apoi a venit la Sibiu şi a fost jucat 10 ani încontinuu, iar acum ne întoarcem cu acest dar la Esch, care va fi Capitală Culturală Europeană în 2022”, a declarat Constantin Chiriac, preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.