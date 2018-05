Cartea ca spectacol. „Gigi Căciuleanu, OmulDans“, la Teatrul Naţional Bucureşti

„Unde sunt acasă?! Cu adevărat, numai într-o sală de dans, într-o sală de spectacol, oriunde ar fi ea. Sunt întotdeauna acasă în faţa publicului” (Gigi Căciuleanu, „Frânturi de Jurnal”). „Acasă” a fost Gigi Căciuleanu şi joi seară, în spectacolul „Text Shop”, care a prefaţat lansarea la Bucureşti a volumului „Gigi Căciuleanu - OmulDans", semnat de criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu şi publicat de Institutul Cultural Român (ICR), în colaborare cu Editura Nemira,cu sprijinul JTI şi al Fundaţiei Art Production.

„Nu fac decât să trasez linii / idei atât pe hăul negru al spaţiului, cât şi pe o foaie de hârtie. Este o sete de aceeaşi natură ca şi aceea de a dansa. Textele mele ar mai avea o particularitate.

Le-am gândit anume, de la bun început, spre a fi rostite. Spuse. Cu voce tare. Iar cine să o facă mai în cunoştinţă de cauză decât propriul lor autor. M-am hotărât, deci, să propun publicului o formulă inedită de spectacol, în care aş citi pe viu, în felul meu, câteva dintre aceste texte.

Care sunt, de fapt, subtexte pentru momentele de dans pe care poate chiar le-a văzut.

Astfel, spectatorului i se dă posibilitatea nu numai să intre în lumea poetului, ci şi în cea intimă, a coregrafului. Aceea a făcătorului de dans”, şi-a explicat Gigi Căciuleanu demersul din „Text Shop”.

Un spectacol care a reuşit să surprindă, să amuze, să inspire. În aceeaşi notă cu volumul, care aduce laolaltă poezia, mişcarea, amintirea, dansul, culoarea, trecutul în prezent, dorinţa de a continua in viitor.

„Sunt lung şi larg. Din ce în ce. Coşul pieptului mi se lărgeşte. Ca şi privirea, cu ochii închişi. (…) Nu visez. Nu merg. Nu strig. Nu plutesc. Dansez”. Sunt versuri ale lui Gigi Căciuleanu din „OmulDans”, care este, de fapt, un album spectacol despre un om spectacol.

Volumul este realizat în condiţii grafice excepţionale de Bogdan Căpîlnean, în trei versiuni - română, franceză, engleză. Ludmila Patlanjoglu este un cunoscut teatrolog şi critic de teatru, profesor universitar doctor la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş.

„Am dorit cu acest album să fac o carte-spectacol, un album care să se citească, nu un album omagial. Şi cred că am reuşit. Pentru că personajul Gigi Căciuleanu are o viaţă de roman. (...) Cartea este un obiect de artă" , a declarat criticul Ludmila Patlanjoglu, la Teatrul Naţional Bucureşti, cu ocazia lansării volumului.

„Ideea cărţii s-a născut la Institutul Cultural Român. Acest lucru are o importanţă deosebită pentru mine, întrucât conţine cuvântul român. Am fost întrebat care-mi sunt rădăcinile şi am spus că eu umblu cu rădăcinile în valiză. Pe paşaportul meu scrie român", a mărturisit Gigi Căciuleanu, cu ocazia lansării cărţii care îi este dedicată.

„L-am întâlnit pe maestrul Căciuleanu la întrevederea diplomaţiei române. Vă spun cu sinceritate că a fost o zi remarcabilă şi am rămas cu gândul că arta este cea mai bună diplomaţie. Gigi Căciuleanu este un adevărat ambasador. Închei citându-l, pentru că este autobiografic pentru noi toţi: Supravieţuiesc, în ciuda mişcărilor inutile care tulbură apele unde mă zbat", a spus Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR (foto centru), la evenimentul de lansare.

Ideea cărţii s-a născut la Institutul Cultural Român. Acest lucru are o importanţă deosebită pentru mine, întrucât conţine cuvântul "român". Am fost întrebat care-mi sunt rădăcinile şi am spus că eu umblu cu rădăcinile în valiză. Pe paşaportul meu scrie «român»", a mărturisit Gigi Căciuleanu, cu ocazia lansării volumului care îi este dedicat.

Subliniind interesul susţinut pe care Institutul Cultural Român îl acordă marilor creatori născuţi şi crescuţi în România, doamna Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR a declarat: ”Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. Cu gândul la dans, ne putem întreba, pornind de la această ecuaţie care pune în balanţă logosul şi vizualul, câte cuvinte pot fi echivalate printr-un gest, printr-o mişcare coregrafică. Răspunsul cel mai la îndemână, şi probabil îndreptăţit, este că dansul exprimă lucruri care transcend orice formă verbală, că în dinamica dansului regăsim nuanţe şi emoţii care nu pot fi cuprinse în cuvinte şi propoziţii, oricare le-ar fi numărul. (…) Cât despre Gigi Căciuleanu, aşa cum spunea faimosul critic de dans francez, André-Philippe Hersin, „Il fait du Gigi!”; adică, aşa cum a fost tradusă această expresie în carte:

„Gigi este… Gigi!”. Ar putea părea o simplă butadă amicală, dar cred că ni se dezvăluie în ea ceva ce constituie un apanaj al marilor artişti: ireductibilă, creaţia lor nu poate fi descrisă nicicum mai bine, decât prin propriul lor nume”.





În faţa unei săli arhipline, avidă de informaţii, criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu a accentuat întâlnirile-destin ale "teluricului şi celestului" Gigi Căciuleanu cu Miriam Răducanu, Pina Bausch şi Maia Pliseţkaia.

"Am dorit cu acest album să fac o carte-spectacol, un album care să se citească, nu un album omagial. Şi cred că am reuşit acest lucru. Pentru că personajul Gigi Căciuleanu are o viaţă de roman. (...) Cartea este un obiect de artă. Apelativele presei sau ale colaboratorilor la adresa lui Gigi Căciuleanu sunt la superlativ. (...) Pina Bausch mi-a mărturisit că Gigi Căciuleanu este un uriaş rebel, cu sclipiri geniale", a spus Ludmila Patlanjoglu.

Astfel, sunt preconizate colaborări şi cu alte prestigioase instituţii de cultură.

"Am un mare respect pentru Gigi Căciuleanu şi pentru ce a făcut pentru România şi imaginea României în lume. Îmi doresc, în calitate de director al Festivalului Shakespeare, să colaborăm. Mă bucur enorm pentru această manifestare care a avut loc şi care i-a arătat cât de mult este iubit aici, la noi, peste tot", a afirmat Emil Boroghină, directorul Festivalului de Teatru Shakespeare de la Craiova.

Miriam Răducanu, cea care a reprezentat pentru Gigi Căciuleanu o răscruce artistică, o "întâlnire-destin", a adus la rândul ei un tribut carierei fostului său discipol.

"Despre Gigi Căciuleanu am spus, spun şi voi spune: nu mi-a fost elev niciodată, mi-a fost artist", a declarat Miriam Răducanu.

"A fost o seară superbă, iar Gigi este genial", a sintetizat Doina Levintza (foto dreapta) evenimentul organizat de Institutul Cultural Român.

Ludmila Patlanjoglu (foto) este un cunoscut teatrolog şi critic de teatru, profesor universitar doctor la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte din Târgu-Mureş. Despre carte şi eroul ei, Gigi Căciuleanu, criticul de teatrul Ludmila Patlanjoglu scrie: „Un talent uriaş cu sclipiri geniale, o imensă fantezie, un foarte mare dansator, genial coregraf român, internaţional cunoscut şi recunoscut - sunt aprecieri care vin din partea unor nume ilustre: Pina Bausch, Maia Pliseţkaia, Pierre Cardin, Ioan Holender. Copleşit, Gigi Căciuleanu întrebat cine este, răspunde simplu: Je suis quelqu’un qui danse.”

Membru al Uniunii Teatrale din România (UNITER) şi preşedinte onorific al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) / secţia română – Teatrologie. A colaborat la importante publicaţii culturale din România şi străinătate. Membru în board-ul revistei Critical Stages/Scènes Critiques a AICT. Autoarea volumelor „La vie en rose cu Clody Bertola“ (Ed. Humanitas), Premiul Criticii 1997, şi „Regele Scamator Ştefan Iordache“ (Ed. Nemira), Premiul UNITER 2004.

„Gigi este, incontestabil, cel mai mare coregraf al nostru, este un poet remarcabil, pasionat de matematică şi un desenator desăvârşit. De o mobilitate fizică şi intelectuală inepuizabilă, este inteligent, sofisticat, preocupat, creativ şi are un deosebit simţ al umorului. Dar, peste toate acestea, Gigi este un Om frumos, de o generozitate şi o căldură aparte, o persoană educată şi delicată.( …)

De la momentul fondării „Gigi Căciuleanu Romania Dance Company”, noi, cei de la JTI, ne-am străduit să ajutăm Art Production şi pe Valerian Mareş să ţină compania vie.

Am avut şansa să asistăm la procesul de creaţie pentru „D’ale noastre”, în care intraductibilul Caragiale a fost tradus în limbajul dansului, am participat la lansarea spectacolului „Folia”, după Shakespeare, la care s-au adăugat „Fabrika”, „Un minut de dans sau UFF!”, „L’Om Dada”, „EmojiPlay”. Am fost la diverse premiere, în ţară: „Carmina Burana”, „Anotimpurile”, "Mozart Steps" „Imagine all the People”... La 71 de ani, Gigi este la apogeul creativităţii, iar noi avem şansa să ne bucurăm din plin de generozitatea lui”, scrie Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova şi Bulgaria în cartea dedicată lui Gigi Căciuleanu.

Turneul de lansare a volumului „Gigi Căciuleanu - OmulDans” s-a desfăşurat in cadrul unor manifestări teatrale de elită: Festivalul European al Spectacolului - Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara (9 mai), Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia (12-13 mai), Teatrul Naţional Târgu-Mureş (14 mai), Festivalul Internaţional de Teatru Sfântu Gheorghe (15 mai), Teatrul Naţional Bucureşti (17 mai). În continuare, albumul va fi lansat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania TIFF Cluj-Napoca (30 mai), Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu (10 iunie), Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova (22 septembrie), Opera Naţională Română Iaşi (6 octombrie), Festivalul Internaţional al Teatrului Contemporan de Animaţie ImPuls - Teatrul Ţăndărică (21 noiembrie).