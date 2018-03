Art Safari 2018 va fi în mai: cât costă biletele şi care sunt noutăţile

Ediţia din acest an Art Safari Bucureşti va fi concepută sub forma unui muzeu temporar, care va găzdui, drept principale focusuri, o expoziţie de artă contemporană organizată de Hervé Mikaeloff (curatorul Louis Vuitton Foundation din Paris) şi o expoziţie dedicată artei româneşti importante, curatoriată de Alina Şerban. Pavilionul expoziţional este semnat de arhitectul Attila Kim, comisarul României la Bienala de Veneţia - ediţiile 2016 până în prezent.

Biletele early-bird pot fi achiziţionate până pe 25 aprilie, la preţurile de 25 de lei (tichet de o zi), 45 de lei (abonament) şi 550 de lei/grup (tur ghidat), şi sunt disponibile pe site-ul evenimentului sau pe eventim.ro şi bilete.ro.

„2018 este un an important pentru noi, împlinim cinci ani, aşa că am ales să ne întoarcem în piaţa George Enescu, locul în care s-a născut de fapt povestea Art Safari Bucureşti, sub patronajul primăriei Capitalei. Este şi anul Centenar, iar proximitatea faţă de Palatul Regal, actualmente Muzeul Naţional de Artă al României, şi faţă de Ateneul Român are şi un sens simbolic, omagiază transformările culturale pe care le-a adus Carol I Bucureştiului şi României. Un Pavilion expoziţional impresionant, artă românească şi europeană din colecţiile muzeelor sau private, o serie de evenimente neconvenţionale, Art Safari Bucureşti va fi, cu siguranţă, de neratat“, a declarat Ioana Ciocan, director Art Safari Bucureşti.

Noutăţile Art Safari Bucureşti 2018

Pavilionul Central „Art on Stage“ pune în evidenţă ultimele generaţii de artişti contemporani şi multiplele lor practici artistice, de la pictură, grafică şi broderie, până la bandă desenată şi provocatoare instalaţii de artă, într-o expoziţie platformă regizată de curatorul francez Hervé Mikaeloff. Selecţia va cuprinde lucrări de Alex Mirutziu, Arantxa Echevarría, Ciprian Mureşan, Cristian Rusu, Daniela Palimariu, Ioana Stanca, Marius Bercea, Mi Kafchin, Mircea Cantor, Radu Cioca, Răzvan Anton, Răzvan Boar, Şerban Savu, Vlad Nancă, Vlad Olariu etc. „Expoziţia-platformă este o invitaţie de a descoperi arta şi de a deveni parte din ea, prin lucrări aduse din colecţiile private sau prin piese de artă realizate special pentru această expoziţie“, a spus Hervé Mikaeloff, curator Louis Vuitton Foundation.

Pavilionul Muzeal „Natural-Cultural“, curatoriat de Alina Şerban, va ghida vizitatorii de-a lungul unui traseu expoziţional dedicat artei româneşti până la jumătatea anilor ‘90. Pavilionul va găzdui artă de patrimoniu din peste 20 de muzee din România, precum şi lucrări din importante colecţii private. „Expoziţia schiţează, într-un format condensat, spaţiul producţiei artistice româneşti, sub semnul unei fireşti convergenţe dintre etnografie, ştiinţe, spiritualitate şi artă“, a precizat Alina Şerban, curator Pavilionul Muzeal.

Programul Internaţional este organizat în colaborare cu ambasadele Germaniei, Israelului, Elveţiei, Spaniei, Argentinei, Statelor Unite ale Americii în România şi cu Forumul Cultural Austriac. În cadrul acestui program vor fi expuse lucrări ale mai multor artişti internaţionali, într-un spaţiu dedicat şi vor fi organizate o serie de evenimente şi performance-uri. Punctul central al Programului Internaţional va fi o instalaţie realizată de artistul german Clemens Behr, în exteriorul Art Safari. Tot în cadrul acestui program va fi lansată şi o bursă pentru tineri, în parteneriat cu British Council.

Programul Art Safari Kids 2018, susţinut de Metropolitan Life, este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3-12 ani şi oferă ateliere interactive, pentru cei mici dar şi pentru întreaga familie, în cadrul cărora familiile îşi pot manifesta creativitatea împreună. De asemenea, tururi ghidate susţinute de elevii Şcolii Lauder-Reut şi British Council îi vor introduce pe copii în lumea artei.

Vizitatorii se vor putea relaxa în zona drinks&food, amplasată în proximitatea expoziţiilor, ce va cuprinde o cafenea şi o terasă.