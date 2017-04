A început Spotlight, Festivalul Internaţional al Luminii FOTO

Cu toate că vremea a fost capricioasă, numeroşii spectatori sosiţi în Piaţa George Enescu au urmărit show-ul Illuminaire al companiei austriece Phoenix Fire Dancers, un spectacol care celebrează lumina, cu proiecţii laser, numere de dans şi jocuri impresionante de foc, însoţite de un fundal sonor pe măsură: demonstraţia de tobe live dată de Vienna Light Orchestra.

La fel ca în cazul ediţiilor precedente ale festivalului, după evenimentul de deschidere, instalaţiile au putut fi descoperite pe traseul pietonal dintre Muzeul Naţional de Artă al României şi Splaiul Independenţei.

Dintre punctele de atracţie ale ediţiei din acest an, amintim instalaţia For peace, amplasată în Parcul Kreţulescu. Alergătorii luminoşi aduşi din Slovacia şi creaţi de Róbert Farkaš, reprezintă un demers pentru pace, libertate şi artă şi sunt rezultatul celor mai noi studii ale lui Farkaš cu privire la sursele neconvenţionale de lumină. Nu putem trece cu vederea nici instalaţia artistului finlandez Teemu Määttänen, din Piaţa Revoluţiei, care evocă atât curbele unui deal dintr-o zonă rurală, cât şi valurile unui ocean. Un punct de atracţie şi la ediţiile precedente, video mappingul realizat pe Cercul Militar surprinde şi în acest an prin spectaculozitate şi inedit.

O noutate o reprezintă posibilitatea celor aflaţi în public să interacţioneze cu elementele grafice proiectate pe clădire. Un senzor de mişcare permite celor care se urcă pe scena aflată în faţa Cercului Militar să interacţioneze cu lucrarea artistică. Energy of Bucharest conţine şi o componentă dedicată naturii, prin videomappingul tematic cu elemente din natura, care transformă pentru câteva minute centrul oraşului într-o oază de linişte.

În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătoreşte Ziua Pământului, ziua când s-a născut mişcarea pentru protejarea mediului înconjurător. În 2009 a fost declarată sărbătoare oficială a planetei noastre de Organizaţia Naţiunilor Unite. SPOTLIGHT – Festivalul Internaţional al Luminii marchează evenimentul în parteneriat cu Festivalul Internaţional al Luminii din Berlin, prin două proiecţii speciale, realizate de artistul Daniel Margraf:

Artistic projection. Cu un design ce redă frumuseţea naturii, proiecţia de pe Biblioteca Centrală Universitară ne aduce aminte că monumentele arhitecturale şi Pământul, cu creaturile sale, au nevoie să le protejăm. Proiecţia foloseşte motive precum jungla, levănţica şi fluturii, ca simboluri ale importanţei respectului faţă de natură.

Sitting guardians of time. Proiecţia realizată pe statuile amplasate în faţa Teatrului Odeon celebrează frumuseţea şi fragilitatea fluturilor. Simpaticele creaturi sunt companioni care însoţesc fiinţa umană din trecut până în viitor. Ei sunt conectaţi direct la trecutul şi viitorul umanităţii în calitate de „gardieni” ai polenizării.

Festivalul continuă în fiecare seară, până duminică, 23 aprilie, între orele 20:30 şi 23:00 cu instalaţii, proiecţii şi sesiuni de video mapping care transformă Calea Victoriei într-un gigant spaţiu expoziţional.

Partenerii internaţionali Spotlight 2017, Festivalul Internaţional al Luminii din Berlin şi Signal Festival din Praga, vor fi prezenţi în festival cu instalaţii şi proiecţii din Austria, Slovacia, Finlanda şi Germania.

Festivalul Internaţional al Luminii – Spotlight 2017 este organizat cu sprijinul: Cercul Militar Naţional, Muzeul Naţional de Artă al României, Biblioteca Centrală Universitară, Palatul CEC, Muzeul Naţional de Istorie a României, Loteria Naţională, Hotel Novotel, Grand Hôtel du Boulevard.

SPOTLIGHT 2017 | iNSTALATII

Signal Festival din Praga prezintă FOR PEACE (SK)

Autor: sedem minut

Localizare: Parcul Kreţulescu

Alergătorii luminoşi aduşi din Slovacia şi creaţi de Róbert Farkaš simulează mişcarea ca formă de manifest. Figurinele sunt un demers pentru pace, libertate şi artă şi sunt rezultatul celor mai noi studii ale lui Farkaš cu privire la sursele neconvenţionale de lumină.

Signal Festival din Praga prezintă NOISESCAPE (FI)

Autor: Teemu Määttänen

Localizare: Piaţa Revoluţiei, lângă Monumentul lui Iuliu Maniu

Instalaţia artistului finlandez Teemu Määttänen evocă atât curbele unui deal dintr-o zonă rurală, cât şi valurile unui ocean. Deşi structura este una statică, proiecţiile care o animă creează iluzia mişcării. Spectatorii asistă cu fascinaţie la jocul formelor şi culorilor printr-o combinaţie între geometria unui caleidoscop şi motivele organice japoneze.

DISCOBALLS (RO)

Autor: 360 Revolution

Locaţie: Calea Victoriei, vizavi de Magazinul Muzica

Una dintre atracţiile primei ediţii Spotlight, Discoballs, revine în 2017 pentru a transforma Calea Victoriei în decor de petrecere. Spoturile luminoase proiectate pe clădirile din zonă merg cel mai bine cu muzică mixată live de un DJ şi flashmob-uri organizate de dansatori profesionişti şi animate de trecătorii care vor să li se alăture.

abstract macro (RO)

Autor: Les Ateliers Nomad

Locaţie: Hotel Novotel, Calea Victoriei

Faţada hotelului Novotel se tranformă în cel mai surprinzător mod, timp de patru zile, datorită proiecţiei 3D realizată de Les Ateliers Nomad. Abstract Macro, show-ul complex de lumini şi texturi animă cunoscuta clădire şi captivează trecătorii prin varietate şi energie.

laser pacman (RO)

Autor: Tom Brânduş / SylenzMedia

Locaţie: Palatul Telefoanelor, Calea Victoriei

O reinterpretare a clasicului joc Pacman care a fascinat milioane de oameni de-a lungul ultimelor 2 decenii. Faţada faimosului Palat al Telefoanelor va deveni astfel o suprafaţă de joc uriaşă, reconstruind întocmai dinamismul bine-cunoscut de arcade în care Pac Man aleargă fără oprire într-un labirint cu scopul de a mânca diferite forme colorate, încercând în acelaşi timp să nu fie prins de fantome/monştri.

Festivalul Internaţional al Luminii DIN BERLIN prezintă sitting guardians of time (AT)

Autor: Manfred Kielnhofer

Locaţie: Piaţeta din faţa Teatrului Odeon

O altă versiune a Gardienilor timpului - lucrarea cea mai importantă a sculptorului austriac Manfred Kielnhofer - Sitting Guardians of Time a fost concepută ca o instalaţie de artă publică cu siluete de dimensiuni impresionante. Odată cu lăsarea nopţii, aceştia captează vizualurile multicolore ale instalaţiilor de lumină proiectate pe suprafaţa lor.

Energy of Bucharest (RO)

Autor: Mindscape

Locaţie: Cercul Militar Naţional, Calea Victoriei

Video mappingul ilustrează interdependenţa umană, sub forma unor animaţii bazate pe mişcarea şi apropierea dintre persoane. Stând împreună oamenii pot descoperi elementele faţadei şi construi noi posibilităţi. Variantele grafice sunt nenumărate: câmpuri de energie, vizualizări ale vibraţiilor.

Grand Hotel Bulevard (RO)

Autor: Art Safari; 360 Revolution

Locaţie: Grand Hôtel du Boulevard

La ediţia 2017 a festivalului Spotlight, Grand Hôtel du Boulevard este pus în valoare prin artă şi lumină. Clădirea care datează din 1871 găzduieşte la parter reproduceri ale picturilor lui Ştefan Luchian. Luminate din spate, după procedeul casetelor luminoase, lucrările de artă încântă bucureştenii cu un efect vizual deosebit de spectaculos.Nivelurile superioare ale clădirii atrag atenţia de la depărtare, datorită siluetelor multicolore ale ferestrelor. Fiecare geam, acoperit cu un material translucid şi iluminat dinamic, dă o nouă personalitate clădirii de secol XIX.

horizontal interference (pl)

Autor: Katarzyna Malejka, Joachim Slugocki

Locaţie: Calea Victoriei 22, Blocul Rosenthal

Realizată de artiştii polonezi Katarzyna Malejka şi Joachim Slugocki, instalaţia modulară este o structură luminoasă ce modelează spaţiile publice prin culoare. Liniile orizontale de lumină multicoloră conectează trunchiurile copacilor şi creează noi peisaje în mediul urban, prin infuzia de simplitate şi rigoare.

iubesc bucureŞti (ro)

Locaţie: Calea Victoriei lângă Magazinul Victoria

Literele volumetrice cu mesajul IUBESC vor fi amplasate pe Calea Victoriei, lângă Magazinul Victoria.

Aquarium Car (FR)

Autor: Stéphane Masson

Locaţie: Calea Victoriei 15

Recunoscut pentru lucrările sale care inserează un dram de magie şi nebunie în rutina vieţii de zi cu zi, videographer-ul francez Stephane Masson s-a decis să transforme, pentru Fête des Lumières 2011, legendarul Fiat 500 într-un acvariu care se umple de apă şi este populat de peşti roşii cu ajutorul unei proiecţii video. Instalaţia artistului din Toulouse a participat la Night Festival Singapore (2012), Festivalul La Novella din Franţa (2013), Festivalul Luminilor din Dubai (2014).

monolith (CZ)

Autor: Hyperbinary

Locaţie: Strada Lipscani 19, vizavi de Magazinul Victoria

Creaţia sosită din Cehia şi realizată de echipa Hyperbynary reprezintă un omagiu adus atmosferei urbane nocturne. Obiectul principal al instalaţiei absoarbe lumina înconjurătoare şi o transformă într-un show digital captivant. Compus din peste 3.300 de LED-uri, ansamblul afişează întregul spectru de culoare şi foloseşte una dintre cele mai noi tehnologii în domeniu.

proiecŢie laser (ro)

Autor: Tom Brânduş / SylenzMedia

Locaţie: Palatul CEC, Calea Victoriei

După Rainbow Street, curcubeul imens care a iluminat în primele două ediţii arhitectura emblematică a Palatului CEC, Spotlight aduce în 2017 un omagiu acestui monument istoric al Bucureştiului printr-o instalaţie multimedia arhitecturală gândită de muzicianul şi artistul vizual Tom Brânduş. Simbol arhitectural al Capitalei, Palatul CEC este pus în altă lumină de cele şapte proiectoare laser ce creează efecte de raze tridimensionale, iar luminile inteligente sunt adaptate particularităţilor clădirii, în concordanţă cu secvenţa de lasere şi cu evenimentele ritmice şi melodice ale mixajului muzical.

Festivalul Internaţional al Luminii DIN BERLIN prezintă guardians of time (GE)

Autor: Manfred Kielnhofer

Locaţie: Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei

În faţa unor vechi castele, în pieţe aglomerate sau în parcuri faimoase, instalaţia The Guardians of Time a călătorit în diferite oraşe din lume şi a făcut parte din mai multe expoziţii de artă. Creată de sculptorul austriac Manfred Kielnhofer în 2006, instalaţia Gardienii timpului este cea mai renumită lucrare a artistului pasionat de ideea că omul este întotdeauna păzit de o forţă mai puternică decât umanitatea. Folosindu-se de liniştea şi obscuritatea nopţii, misticele siluetele luminate în roşu apar în peisajul urban pentru a ne provoca să avem o privire de ansamblu asupra spaţiului şi timpului şi asupra locului nostru în lume. Instalaţia de artă a fost expusă în cadrul Bienalei de la Veneţia, la Berlin, Rio de Janeiro, SUA, Danemarca, Istanbul, Dubai etc.

Silhouettes Party (ro)

Autor: Les Ateliers Nomad

Locaţie: clădirea Loteriei Naţionale, Calea Victoriei

Cunoscuţi foarte bine publicului de la ediţiile precedente Spotlight, Les Ateliers Nomad revin cu un show complex de culori şi forme. Pentru acest an, artiştii au ales o clădire cu un şarm aparte, dar puţin pusă în valoare. Ferestrele clădirii Loteriei Naţionale sunt gata să spună poveştile fericite sau melancolice ale unor cupluri reprezentate prin siluete. Toate acestea, într-o atmosferă ce abundă în culoare, mister şi fantezie.

BUCHAREST CALLING (ro)

Autor: MotionLab

Locaţie: Calea Victoriei colţ cu Strada Franceză

Premiat la festivalurile Golden Drum şi Eurobest, studioul specializat în video mapping, animaţie 2D şi 3D, MotionLab vine la Spotlight cu cel mai nou proiect al său. După ce, în 2016, MotionLab a fost prima echipă din România nominalizată în competiţia celui mai mare festival al luminii din lume – Circle of Light din Moscova, anul acesta studioul din Bucureşti reinventează trecutul şi aduce publicului Spotlight elemente din cultura românească cu proiectul Bucharest Calling.

artistic panels (ro)

Autor: Mobius Gallery

Locaţie: Calea Victoriei

This Is What You Want, This Is What You Get este un pasaj hipnotic care explorează dorinţele ca ficţiuni perfecte, distanţa kilometrică dintre ce ne dorim şi ce primim. Alternanţa de cuvinte şi lumini pulsând ritmic simulează procesul interior, dinamismul constelaţiilor interioare care ne fac să dorim neîncetat câte ceva şi să proiectăm prematur rezultatul. Această instalaţie propune prelungirea aşteptării, transpunerea ei în ritm organic, crearea unui spaţiu de meditaţie minimalist, intens, conceptual.

RAŢE PE APĂ (ro)

Autor: 360 Revolution

Locaţie: Râul Dâmboviţa

De la artere principale, la faţade de clădiri şi spaţii verzi, Spotlight îşi extinde aria de desfăşurare în 2017 cu o nouă locaţie- râul Dâmboviţa este acaparat de invazia multimedia a Festivalului Internaţional al Luminii cu o instalaţie pe apă de peste 15 metri lungime şi 10 metri lăţime. Compusă din 500 de elemente iluminate, instalaţia multicoloră Raţe pe apă îşi schimbă intermitent nuanţele cromatice în funcţie de fundalul muzical al proiectului.