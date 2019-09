VIDEO Ultimii doi rinoceri albi nordici de pe planetă sunt femele. Cum încearcă oamenii de ştiinţă să salveze specia de la dispariţie

Miercuri, oamenii de ştiinţă au făcut un anunţ care a oferit din nou speranţă cu privire la supravieţuirea speciei, mai ales că cele două femele rămase nu sunt fertile. Aceştia au reuşit să fertilizeze in-vitro embrioni colectaţi de la cele două femele.

Doi dintre embrionii creaţi luna trecută au fost consideraţi viabili, şi sunt păstraţi acum în nitrogen lichid, aşteptând să fie transferaţi într-o mamă surogat în viitorul apropiat, conform reprezentanţilor rezervaţiei Ol Pejeta.

”În urmă cu cinci ani, părea că producerea unui embrion de rinocer alb nordic este un ţel aproape imposibil – dar astăzi le avem” a declarat Jan Stejskal, reprezentant al unui zoo din Cehia, în care s-au născut cele două femele.

Rinocerii sunt una dintre ţintele favorite ale braconierilor, cornul lor fiind foarte căutat în Asia, datorită unei credinţe că are proprietăţi curative. Experţii spun că afacerile cu coarne de rinocer au devenit mai lucrative decât cele cu droguri, arată cei de la CNN.

Najin and Fatu are the last 2 northern white rhinos left on Earth — but thanks to these scientists, their subspecies has a new chance of surviving 🦏 pic.twitter.com/IUYEcxqK3P