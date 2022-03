Studiu: Metanul ar putea fi primul semn detectabil de viaţă extraterestră, pe o planetă îndepărtată

Oamenii de ştiinţă încearcă să înţeleagă indicatorii prezenţei vieţii - biosemnăturile - care ar putea fi descoperiţi în observaţiile planetelor din alte sisteme solare, numite exoplanete, având în vedere că în curând vor fi disponibile telescoape din ce în ce mai performante, conform Reuters.

Într-un studiu publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au concluzionat că metanul prezent în abundenţă în atmosferă ar putea fi un semn convingător de viaţă în contextul planetar potrivit. Metanul este un important gaz indicator din atmosfera Pământului, cu mai puţin de 2 părţi pe milion în volum.

Spre deosebire de alte biosemnături potenţiale, cum ar fi oxigenul atmosferic, metanul este unul dintre puţinele gaze care ar trebui să fie uşor detectabil cu ajutorul telescopului spaţial James Webb, lansat de NASA în decembrie şi care urmează să devină operaţional în câteva luni.

"Pe Pământ, marea majoritate a metanului este produs de viaţă", a declarat autoarea principală a studiului, Maggie Thompson, de la Universitatea din California Santa Cruz (UCSC), absolventă specializată în astronomie şi astrofizică.

Cea mai mare parte este generată direct de viaţă: microbi producători de metan din zonele umede, câmpuri de orez sau în intestinele animalelor mari. Metanul este, de asemenea, generat prin activităţi umane precum arderea combustibililor fosili, inclusiv cărbunele şi petrolul, care sunt rămăşiţe de organismelor moarte. Proporţia de metan non-nebiologic de pe Pământ este extrem de mică.

Cercetătorii au prezentat trei argumente conform cărora metanul reprezintă o biosemnătură promiţătoare.

"În primul rând, n-ar fi deloc surprinzător ca viaţa de altundeva să producă metan. Chiar dacă biochimia vieţii extraterestre a fost radical diferită de cea a biosferei Pământului, metanogeneza este o strategie metabolică evidentă şi uşoară pentru orice viaţă pe bază de carbon având în vedere sursele de energie susceptibile să fie prezente pe exoplanetele stâncoase", a spus coautorul studiului, Joshua Krissansen-Totton de la Departamentul de Astronomie şi Astrofizică al UCSC.

În al doilea rând, au spus cercetătorii metanul nu ar persista mult timp în atmosfera unei planete stâncoase locuibile fără completare constantă, eventual de către organismele vii. Pe Pământ, metanul atmosferic este instabil - distrus de efectele chimice ale luminii - dar are o reaprovizionare constantă generată biologic.

În al treilea rând, au spus ei, ar fi dificil pentru procesele non-biologice, precum vulcanismul sau reacţiile chimice din zona crestelor oceanice şi a orificiilor hidrotermale să menţină această completare fără a lăsa o "amprentă" indicând faptul că metanul nu a fost generat biologic.

Vulcanii care expulzează gaze, de exemplu, ar elibera monoxid de carbon alături de metan, însă activitatea biologică tinde să devoreze monoxidul de carbon şi să reducă concentraţiile acestuia din atmosferă. Astfel, au spus cercetătorii, procesele non-biologice nu pot produce cu uşurinţă atmosfere de planete stâncoase bogate atât în metan cât şi în dioxid de carbon, ca pe Pământ, decât cu puţin, sau deloc, monoxid de carbon.

Oamenii de ştiinţă aşteaptă o perspectivă mai bună asupra atmosferelor exoplanetelor folosind telescopului James Webb şi a alte telescoape noi, analizându-le chimia pe măsură ce aceste lumi îndepărtate trec în faţa stelei pe care o orbitează - din perspectiva Pământului.

Oxigenul, mai abundent în atmosfera Pământului decât metanul, reprezintă o altă biosemnătură potenţială. Şi acesta este alimentat în atmosfera Pământului prin procese biologice - în acest caz prin fotosinteza realizată de plante şi microbi. Însă oxigenul ar putea scăpa detectării de către telescopul Webb.

"Metanul nu este o semnătură biologică ipotetică. Ştim că viaţa pe Pământ a produs metan practic în întreaga sa istorie, iar concentraţiile de metan din atmosferă ar fi putut fi ridicate pe Pământul timpuriu, înainte să existe oxigen în atmosferă", a afirmat Krissansen-Totton.

"Dar este important de reţinut că diversitatea mediilor planetare din alte părţi este probabil vastă şi ar putea exista şi alte procese non-biologice de producere a metanului pe care nimeni nu le-a luat încă în considerare", a mai spus cercetătorul.