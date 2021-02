O înregistrare spectaculoasă cu Marte, transmisă de sonda chinezească „Tianwen-1“ VIDEO

Această sondă va orbita câteva luni. În general, aterizarea pe Marte este complicată şi multe dintre sondele trimise către Planeta Roşie nici măcar nu ajung la destinaţie.

So, here's quite a amazing video of Tianwen-1 passing Mars as it enters orbit (CNSA/PEC) pic.twitter.com/nUbzhizi0O