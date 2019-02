Google Plus se închide oficial pe 2 aprilie 2019, dar utilizatorii îşi pot salva documentele

Din 4 februarie 2019 utilizatorii nu mai pot crea noi profile Google+, pagini, grupuri sau evenimente -“you will no longer be able to create new Google+ profiles, pages, communities or events”. Procesul de ştergere va dura câteva luni şi în acest timp utilizatorii vor mai putea vedea parţial conţinutul postat. Google oferă totuşi posibilitatea ca utilizatorii să descarce conţinutul publicat (Detalii aici.)

Motivele pentru care s-a ajuns aici sunt: numărul scăzut de utilizatori şi scandalul legat de o problemă de securitate, prin care o aplicaţie, care nu aparţinea Google, a avut acces la informaţiile personale a peste 52 de milioane de utilizatori, fără acceptul lor.

