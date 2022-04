vivo a lansat primul său smartphone pliabil, vivo X Fold

vivo X Fold integrează o balama cu aripă pliabilă, folosită în industria aerospaţială. Aceasta a fost testată de TÜV Rheinland, analizând atât balamaua, cât şi pliul afişajului, ambele trecând testele cu brio, după ce au fost pliate şi deschise de peste 300.000 de ori.

Pe baza cercetărilor de laborator ale vivo, un utilizator va deschide şi plia dispozitivul de aproximativ 80 de ori pe zi, ceea ce înseamnă că vivo X Fold poate fi folosit în mod continuu timp de 10 ani.

Balamaua X Fold conţine 174 componente şi foloseşte materiale cu şase straturi folosite în industria de aviaţie, cum ar fi metalul lichid şi oţelul de înaltă rezistenţă.

Pentru a optimiza pliul, vivo X Fold adaptează un design flotant al plăcii centrale, care susţine pliul central al ecranului. În acest fel, ecranul în sine poate fi mai aplatizat când este deschis, iar placa centrală coboară când este pliată, lăsând suficient spaţiu pentru ca ecranul să se plieze în siguranţă.

X Fold foloseşte sticlă rezistentă pentru display, cu o structură împletită unică, precum şi o rază de îndoire de 2,3 milimetri a balamalei de tip picătură, ceea ce face ca afişajul să fie aproape complet plat, evitând „umflarea” care apare de obicei pe modelele pliabile.

vivo a integrat un afişaj principal pliabil de 8 inci pe interior şi un afişaj de 6,53 inci pe partea exterioară a dispozitivului X Fold. Deoarece smartphone-urile pliabile au cerinţe mai mari în ceea ce priveşte consistenţa culorii, vivo X Fold acceptă o rată de reîmprospătare de 120 Hz atât pe afişajul principal, cât şi pe cel exterior şi utilizează material luminos E5. vivo şi-a dezvoltat, de asemenea, propria sa schemă de calibrare a culorilor, astfel încât precizia reproducerii culorilor pe ambele afişaje este aproape identică. Toate acestea au contribuit ca vivo X Fold să obţină 19 recorduri DisplayMate şi o certificare generală de nivel A+, un nivel actual de top în industrie.

X Fold este, de asemenea, primul smartphone pliabil din lume care are un cititor de amprentă cu ultrasunete dual 3D şi acceptă deblocarea amprentei pe ambele ecrane. Pe lângă comoditate, dispozitivul oferă o recunoaştere îmbunătăţită a amprentei şi creşte viteza de deblocare cu 38%, în comparaţie cu mecanismele fotoelectrice tradiţionale.

vivo a inclus chipset-ul emblematic personalizat Snapdragon 8 Gen1 SPU de nouă generaţie, oferind performanţă îmbunătăţită cu 10% în comparaţie cu generaţia anterioară (Snapdragon 888). Viteza de procesare a GPU-ului a fost crescută cu 30%, susţinută de memorie flash UFS 3.1 şi RAM LPDDR5.

vivo a integrat o baterie de 4600 mAh, care permite aproape 21 de ore de apeluri continue, 12 ore de videoconferinţe sau 8 ore de gaming. X Fold dispune de vivo 80W FlashCharge, care permite utilizatorilor să reîncarce bateria la 50% în doar 17 minute, precum şi o încărcare completă în 37 de minute. În plus, dispozitivul pliabil oferă FlashCharge wireless de 50W, lider în industrie, permiţând o încărcare de 10% în 5 minute şi o încărcare completă în 53 de minute. În plus, X Fold acceptă încărcare inversă wireless de 10 W.

Sistemul de imagistică al vivo X Fold a fost co-proiectat de vivo şi ZEISS (dispune de lentile certificate de ZEISS), precum şi de tehnologia ZEISS T* Coating, contribuind la performanţa optică a lentilei prin dispersie şi strălucire reduse. X Fold este echipat cu o configuraţie de patru camere beneficiind de procesul de calibrare a culorilor naturale ZEISS.

Specificaţii vivo X Fold:

Dimensiuni

162.01 x 74.47 x 14.57mm (folded), 162.01 x 144.87 x 6.28mm (unfolded)

Greutate

310.86 g

Culoare

Grey, Blue

Sistem de operare

Origin OS 2.0 (Based on Android 12)

Procesor

Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 Mobile Platform 4nm MEP process

CPU

Kryo 780, 1*X2(3.0GHz) 3*A710(2.5GHz) 4* A510(1.8GHz)

GPU

Adreno 730 818MHz

RAM

12GB LPDDR5

Stocare

512GB UFS3.1

Construcţie

Front Cover (Sub Display): SCHOTT Xensation® α, Main Display: SCHOTT UTG™

Back Cover: Leather back, Aluminum frame

Ecran

Principal: 8.03-inch 2160 x 1916, 4:3.55, E5 Samsung AMOLED HDR10+, DCI-P3, 104%NTSC, 8000000:1

500nits (TYP), 1000nits (HBM), 1500nits (PEAK)

Secundar: 6.52-inch 2520 x 1080, 21:9, E5 Samsung AMOLED HDR10+, DCI-P3, 105%NTSC, 8000000:1

450nits (TYP), 800nits (HBM), 1200nits (PEAK)

SGS Eye Care Display Certification, SGS Seamless Pro Certification, Display Mate A+ Certification

Rată de refresh

up to 120Hz, LTPO supported

Rată de răspuns la tingere

up to 240Hz

Baterie

4600mAh (TYP)

Încărcare

66W FlashCharge, 50W Wireless FlashCharge, Wireless Reverse Charging supported

Camera spate

50MP, GN5, F1.75, 23mm, 1/1.57”, 1.0μm, PDAF+OIS, 7P Lens

48MP, IMX598, F2.2, 14mm 114° Super Wide-Angel, 1/2”, 0.8μm, PDAF, 6P Lens

12MP, IMX663, F1.98, 47mm Portrait, 1/2.93”, 1.22μm, AF, 2x optical zoom, 6P Lens

8MP, F3.4, 1/4.4”, 124.15mm, 1.0μm, AF+OIS, 60x Hyper-zoom, 5x Optical zoom, 4P Lens

Camera de selfie

Camera 1: 16MP, F/2.45, 27mm, 1/3.1”, 73°, 1μm, AI Selfie Camera

Camera 2: 16MP, F/2.45, 22mm, 1/3”, 85°, 1μm, AI Selfie Camera

Stabilizare

OIS + EIS

FOTO-VIDEO

GN5, IMX598 customized sensor, ZEISS T* Coating, ZEISS Natural Colour, Super Night Mode, Astro Mode, Horizon Level stabilization Mode, Pro Sports Mode, Portrait, Slow Motion, Supermoon Mode, Panorama, Pro Mode, etc.

Înregistrare video

Yes, MP4 Up to 8K@30fps, 4K@60fps

Reţea

2G GSM: 850/900/1800/1900

3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

4G FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66

4G TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42

5G NR: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78/N79

Card Slot

Dual Nano SIM

Wi-Fi

802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz MIMO, Wi-Fi6 supported

Bluetooth 5.2, SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC

NFC

GPS, Dual-Frequency GPS, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS/NavIC

Hi-Fi Chip: CS43131, Stereo Speakers, H-Res Audio, X-Axis Linear Motor, 3-Mic

Waterproof

IPx2

Senzori

Accelerometer, Colour Temperature Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, In-Display Ultrasonic Fingerprint Sensor, Gyroscope, Laser focusing Sensor, Barometer, Infrared remote control

USB

USB3.1 Type-C, DP display output, USB On-The-Go (OTG)

În cutie

Model: vivo X Fold, Earphone: XE710 Type-C Headset

Power Adapter: 80W FlashCharge (Dual Type-C output GaN Charger) + Type-C Cable

Protective Case, Protective Film (applied), SIM Ejector, Documentation

Smartphone-ul pliabil adoptă procese cum ar fi folosirea de taste in culori contrastante pentru funcţia mute, folosirea de rame din metal mat cu aspect frosted, ”cusături” în două culori şi texturi în relief pentru dualitatea feedback-ului vizual şi haptic. vivo X Fold va fi disponibil deocamdată exclusiv în China, în două culori, un albastru clasic şi o nuanţă de gri.

Deşi preţul n-a fost anunţat oficial se speculează că smartphone-ul ar costa în jur de 1300 de dolari.