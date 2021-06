Tuomas Lampen, OnePlus Europe, despre strategie, vânzări şi noul Nord CE 5G: Preţul a fost cea mai dezbătută temă

OnePlus e o companie chineză, producătoare de terminale smartphone, fondată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, cu sediul în Shenzen, care face parte din familia BBK Electronics, alături de Oppo, Vivo, Realme şi iQOO.

Vara trecută aţi lansat OnePlus Nord şi în toamnă OnePlus Nord N10 şi N100. Cum au fost vânzările la nivel global şi în Europa? Aveţi detalii despre România?

Datele noastre arată că OnePlus Nord a fost vândut global în mai mult de 1 milion de unităţi. În Europa, potrivit datelor Counterpoint, vânzările de anul trecut şi cele de anul acesta, ale întregii linii OnePlus Nord, ne-au ajutat să avem volume mult mai mari de vânzări. Spre exemplu, în trimestrul 1 din 2021, faţă de trimestrul 1 din 2020, am crescut cu aproape 400% în Europa. Asta a dus şi la o creştere a veniturilor cu aproape 300%. Anul trecut am avut o creştere de 150% a vânzărilor în România.

Ce e important pentru noi este că am început anul 2021, pentru prima dată, cu un portofoliu de produse de la cele mai ieftine, până la cele de top. Asta ne ajută să ajungem la un număr mai mare de clienţi şi volume mai mari de vânzări.

Cum sunt profiturile acestor serii faţă de terminalele smartphone scumpe?

Cred că este interesant că dispozitivele scumpe aduc în continuare 65% din veniturile noastre şi seriile Nord, restul de 35%. Cred în continuare că a fost o mişcare bună pentru noi, din punct de vedere strategic, lansarea unei norii serii din clasa medie. Cred că OnePlus Nord CE 5G vine pe piaţă exact când trebuie, pentru că noi avem un moment de creştere foarte bun. De exemplu, OnePlus e brandul cu cea mai mare creştere din Europa în aprilie. Credeţi că 5G este important şi pentru smartphone-urile de nivel mediu şi entry-level? 5G e cel mai important trend din industrie în acest moment, toată lumea fabrică telefoane 5G, operatorii vând mai multe şi o dată cu vânzarea lor se îmbunătăţeşte reţeaua şi toţi beneficiem de o conexiune mai bună. Ce ne puteţi spune despre OnePlus Nord CE (Core Edition) 5G, ce îl face diferit de alte smartphone-uri de nivel mediu? În acest segment de preţ oferă o baterie mare, încărcare rapidă, un ecran AMOLED luminos cu rată de refresh de 90Hz, conectivitate 5G, o cameră triplă. Ceea ce îl diferenţiază cu adevărat de competiţie este experienţa de utilizare în ansamblu. Mi-ar plăcea ca OnePlus Nord CE 5G să devină standardul din acest segment, cu care alte dispozitive se compară. Pentru multă vreme, cei care cumpărau un smartphone din clasa medie erau nevoiţi să accepte nişte compromisuri şi experienţa de utilizare nu era suficient de bună. Asta încercăm să rezolvăm cu OnePlus Nord CE 5G. Ce urmărim cu NORD CE este să livrăm experienţa utilizatorului de OnePlus unui număr cât mai mare de clienţi. Filosofia noastră, ADN-ul nostru, e să oferim o experienţă grozavă utilizatorului şi pentru multă vreme am putut face asta doar prin terminalele flagship, acolo unde putem pune cel mai bun hardware, cele mai bune componente. Dar anul trecut, cu seria Nord, toate piesele s-au aliniat. Android 11 şi procesoarele Snapdragon de ultimă generaţie ne-au permis să aducem aceeaşi experienţă premium pe care oamenii o aveau pe telefoanele flagship. Acum putem face asta din nou cu NORD CE şi chiar să împingem caracteristici extraordinare în acest segment, în clasa medie. Motto-ul nostru e ”cea mai bună experienţă, mai accesibilă”. Oamenii au mai multe variante din care să aleagă şi oportunitatea de a cumpăra OnePlus. Şi poate cineva care e foarte mulţumit de utilizarea unui smartphone mai ieftin, la un moment dat va cumpăra unul mai scump. Nu toţi oamenii îşi permit un smartphone scump, dar toţi merită o experienţă bună în folosire. Cu excepţia 5G, pe ce alte caracteristici se concentrează OnePlus?

Oxygen OS are parte în continuare de multe comentarii pozitive şi este una dintre cel mai bune versiuni de Android din piaţă, dacă nu chiar cea mai bună. Comunitatea ne-a ajutat să-l facem mai bun, cu ajutorul lor am introdus peste 400 de carcteristici noi.

Pentru mult timp am pus accent pe îmbunătăţirea vitezei de încărcare, pe încărcarea rapidă. Warp Charge este acum una dintre cele mai rapide din piaţă.

În ultima vreme am împins toată industria cu ecranele, standardizând rata de refresh la 90Hz şi 120Hz in segmentul high-end. Ecranele sunt unul din punctele cheie în ultimii 2 ani.

Calitatea camerei prin parteneriatul cu Hasselblad, dar îmbunătăţind şi camera pe Nord CE 5G. Un senzor de 64MP care produce fotografii clare şi peisaje de noapte reuşite, opţiunea ultrawide.

Dacă experienţa de utilizare pentru OnePlus Nord CE 5G se va dovedi atât de bună, nu vă temeţi că oamenii vor evita să mai cumpere telefoanele flagship?

Dacă alăturăm telefoanele din clasa medie şi pe cele flagship observăm că sunt câte elemente în plus pe care le primeşti când cumperi un smartphone de top. Pentru unii utilizatori aceste diferenţe ar putea fi neimportante. Dar sunt întotdeauna oameni, ca pasionaţii de tehnologie, gamerii şi cei care folosesc smartphone-ul la modul avansat pentru serviciu, care vor tot ce e mai bun: ultimul şi cel mai performant procesor, cea mai bună cameră, încărcare wireless, rezistenţă la apă şi praf. Anumite elemente care nu se găsesc în clasa medie.

Preţul de bază, de 299 de euro, nu naşte aşteptări nerealiste din partea utilizatorilor? Anticipaţi ca, anul viitor, oamenii să ceară un dispozitiv de calitate foarte bună la un preţ chiar mai mic?

E puţin comic, pentru că ne-am luptat şi am dezbătut foarte mult la sediu pe acest subiect. Probabil cea mai dezbătută temă în privinţa Core Edition. Să pui un preţ prea mare unui dispozitiv poate afecta vânzările, dar să-l pui prea jos te poate afecta negativ, de asemenea. Oamenii se pot gândi că nu e suficient de premium, de bun, dacă e atât de ieftin. Preţul a fost ales cu mare grijă şi în final am ajuns la un acord. Dar cred că asta am încercat să facem întotdeauna la OnePlus, să aducem cea mai bună tehnologie la cel mai bun preţ. Valoare ridicată pentru preţul cerut. Cred că acest dispozitiv reuşeşte să pună în aplicare foarte bine această idee.

Care sunt planurile OnePlus pentru linia Nord în Europa şi în România?

Nu avem numere sau planuri specifice pentru fiecare piaţă, dar vrem să aducem o experienţă grozavă de funcţionare unui număr mai mare de utilizatori. Cu Oxygen OS şi cu dispozitivele noastre putem face asta. Telefonul să fie rapid şi fluid pe durata întregului ciclu de viaţă, să aibă suficientă memorie, actualizări suficiente etc. Ceea ce vrem în Europa şi în România este să facem telefoanele noastre mai accesibile oamenilor. Ne uităm la fiecare piaţă şi încercăm să găsim parteneri care să ne ajute să livrăm dispozitivele. Cred că ideea principală e să producem ”Un OnePlus pentru fiecare”. Când oamenii se uită în buzunare şi definesc un buget să descopere că cea mai bună variantă de smartphone este un OnePlus.

Prin ce parteneri distribuiţi telefoanele în România?

Prin magazinul E-mag şi prin operatorul Orange. Cel mai mare magazin online şi cel mai mare operator telecom din România.

Există un service oficial OnePlus în România? Cum procedezi dacă ai o problemă tehnică?

Nu avem un centru service al nostru în România, în acest moment service-ul nostru pentru Europa e în Polonia.

Aveţi un mesaj pentru fanii OnePlus din România?

Mi-ar plăcea să vizitez România, să organizez un eveniment de lansare de produs sau un eveniment pentru fanii noştri. Când situaţia globală ne va permite o să organizăm un eveniment şi ne vom vedea!