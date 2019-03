Samsung anunţă lansarea Galaxy A70, un smartphone cu ecran de 6.7 inci şi cameră de selfie cu 32 MP

Dispozitivul are cel mai mare display din seria A, de 6.7 inci, raport 20:9 şi e disponibil în 4 culori: coral, blue, black şi white. Ecranul e Super AMOLED, tip Infinity-U, cu rezoluţie FHD+ (1080x2400).

Camera din spate e triplă, cea principală are 32MP, f 1.7, celelalte două sunt de 8 MP (ultra-wide), respectiv 2 MP (depth) cu diafragmă 2.2. Camera de selfie are tot 32 MP, cu f 2.0.

Samsung Galaxy A70 e Dual-SIM, are un procesor octa-core (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz), 6 GB memorie RAM şi 128 GB de stocare şi slot Micro SD separat (de până la 512 GB). Bateria de 4500 mAh are încărcare rapidă. Autentificarea biometrică se face cu ajutorul unui senzor de amprentă în ecran şi prin recunoaştere facială. Galaxy A70 vine cu Android 9.0 şi interfaţa One UI.

