Realme 7 Pro - Telefonul cu încărcător de 65W şi 8GB de RAM la preţ de buget (TECH REVIEW)

Realme este cel mai nou producător de smartphone-uri sosit pe piaţa din România, o companie care s-a bucurat, în cei aproape 3 ani de existenţă (fondată în mai 2018) de un succes uriaş, ajungând în decembrie 2020 să deţină nu mai puţin de 15% din piaţa de smartphone-uri din India, una dintre cele mai mari din lume.

Strategia celor de la Realme pare să fie una simplă, dar pe care am văzut-o funcţionând în repetate rânduri: oferă-le consumatorilor telefoane cu specificaţii bune, la preţuri mici, şi îi transformi foarte repede în fani ai brandului (fanii OnePlus sau Xiaomi sunt cei mai familiarizaţi cu o astfel de strategie).

Încărcător de 65W în cutie

Pe hârtie, cam aşa pare şi acest Realme 7 Pro, primul telefon al producătorului chinez care a ajuns şi la noi în teste. Versiunea pe care am primit-o eu vine cu o extraordinară combinaţie de 8GB de RAM şi 128GB memorie de stocare, la un preţ excelent. Să o luăm însă cu începutul şi să examinăm ce primeşti mai exact în cutie.

În primul rând, şi foarte important în cotextul actual, primeşti un încărcător, lucru pe care marii producători de smartphone-uri au început să îl considere cantitate neglijabilă. Şi încă ce încărcător! Un brick alb cu output de 65W, prin tehnologia numită de Realme „SuperDart Charge”. Practic, se poate spune că încărcătorul de la Realme 7 Pro bate cu uşurinţă majoritatea flagship-urilor din piaţă.

Înăuntru se mai găseşte şi o husă transparentă din silicon, pe care recomand să o porţi doar câteva zile, până reuşeşti să cumperi una decentă, pentru că aceasta nu mi se pare deloc strălucită. Se scoate greu, se introduce aproape la fel de greu, de parcă nu ar fi fost făcută pentru telefonul acesta, şi ia din frumuseţea spatelui, care arată mult mai bine decât te-ai aştepta de la un telefon cu acest preţ. Te vei bucura însă să afli că vine şi cu o folie de protecţie pre-instalată, astfel că vei avea un lucru mai puţin de cumpărat în primele zile de utilizare.

Design cu spate mat şi ecran Super AMOLED

Design-ul este unul care îmi place foarte mult, mai ales în varianta de culoare pe care am primit-o eu (Mirror Silver). Există şi o nuanţă Mirror Blue, cu un albastru foarte închis, însă aceea mi se pare că ar fi un magnet uriaş de amprente, astfel că prefer această tentă de argintiu. Avem spate şi cadru din plastic, protejat pe faţă de sticlă Gorilla Glass 3, iar finisajul mat arată excelent, oferind un look premium telefonului şi protejându-l de majoritatea amprentelor. Singurul lucru mai deranjant de aici ar fi sigla Realme, plasată în colţul din stânga jos al telefonului, însă poţi trăi cu siguranţă cu ea fără mari bătăi de cap.

Pe stânga se găsesc butoanele de volum şi sertarul cartelei SIM (slot de card microSDXC), pe dreapta butonul de Power, sus - un singur difuzor, iar în partea de jos avem portul de încărcare pe USB-C, un alt difuzor şi jack-ul de căşti de 3,5mm - o apariţie plăcută, pe care mi-e dat să o văd foarte rar pe smartphone-uri în aceste zile.

Ecranul este un Super AMOLED de 6,4 inci, cu un screen-to-body ratio de aproape 83% (în principal din cauza camerei de tip hole-punch integrată în stânga sus), cu rezoluţie Full HD. Este plat, un lucru obişnuit pentru telefoanele din zona de preţ midrange - lowend, însă calitatea sa este excelentă. Am observat în cele 7 zile de utilizare culori vii, frumoase, şi o luminozitate foarte puternică, aceasta din urmă fiind principala mea problemă când aveam de testat telefoane la un preţ similar. Mi-e sincer greu să cred că poţi găsi un ecran mai bun la un competitor direct al acestui telefon - poate doar similar.

Realme 7 Pro rulează Android 10, cu o interfaţă proprie a companiei aplicată peste. Aceasta seamănă foarte tare cu un Android stock, la fel ca interfaţa de la OnePlus sau Oppo, cu foarte multe opţiuni de personalizare şi fără bloatware adăugat. Aş zice că în proporţie de 30% telefonul are numai aplicaţii Google preinstalate, iar interfaţa mi se pare curată, foarte simplu de utilizat, şi plăcută.

De la 0 la 100% în 35 de minute

Un alt punct forte al acestui telefon este autonomia. Cei de la Realme susţin că telefonul se poate încărca de la 0 la 50% în 12 minute şi de la 0 până la 100% în 34 de minute şi ce este incredibil este că aceste numere sunt destul de exacte. Am testat şi eu aceste cifre şi am ajuns de la 0 la 50% în 13 minute, iar apoi până la maxim în 35 de minute, aşa că nu pot să mă declar decât foarte mulţumit la acest capitol. Mai mult, bateria de 4500mAh a fost mai mult decât suficientă pentru o zi întreagă de utilizare, astfel că terminam ziua de obicei pe la 20%, lăsându-l apoi la încărcat pentru 40 de minute.

De performanţă se ocupă acele specificaţii excelente menţionate şi mai sus - 8GB de RAM şi 128GB de stocare (există şi o variantă cu 6GB de RAM), alături de un procesor Snapdragon 720G, realizat pe 8nm. Stocarea este de tip UFS 2.1, iar per total telefonul se comportă excelent în majoritatea aplicaţiilor. Jocurile mai puternice vor merge şi ele foarte bine, fără sacadări sau alte probleme, deci Realme 7 Pro poate fi luat fără griji şi pentru gaming.

Există şi o amprentă în ecran, care merge destul de repede şi, mai important, chiar şi cu ecranul închis. Difuzoarele sunt bune, par focusate în principal pe treble şi „sparg” puţin la maximum dar, ţinând cont că ai şi jack, nu prea ai scuze să nu foloseşti o pereche de căşti decentă.

Camera

Pe spate avem un ansamblu Quad Camera (de fapt sunt vreo 3 camere, dacă ignorăm senzorul de adâncime de 2MP) alcătuit din un senzor Sony de 64MP pe principală, un senzor de 8MP pe ultrawide şi un macro de 2MP. Avem şi o cameră de selfie de 32MP.

Surprinzător, mi-a plăcut şi camera. De obicei, telefoanele din segmentul acesta de preţ au o hibă mare la cameră, care mă deranjează. Aici sunt două hibe puţin mai mici, dar una dintre ele vine pe camera de selfie, care pentru mine este aproape inexistentă în majoritatea timpului. În orice caz, dacă vrei să faci selfie-uri cu Realme 7 Pro, vei observa că telefonul are anumite probleme cu texturile mai fine şi detaliile mai mărunte, precum firul de păr din barbă, de exemplu. Este însă cu siguranţă utilizabil şi nu scoate rezultate rele.

Apoi, cealaltă hibă e mai dureroasă pentru mine - ultrawide-ul. Se vede că are doar 2MP foarte uşor, deoarece claritatea şi calitatea fotografiilor sunt afectate, deci recomand folosirea sa cât mai redusă (din fericire, nu ar trebui să fie greu, ţinând cont că oricum nu prea ai la ce să faci fotografii ultrawide, fiindcă obiectivele turistice erau în general ţinta lor).

Sunt însă şi o mulţime de părţi bune - camera de macro se descurcă excelent, surprinde bine detaliile şi face un bokeh foarte bun. Aceleaşi laude se aplică şi pe principală, care are o mică tentă de deschidere a culorilor surprinse, fără să fie însă deranjantă. În aplicaţia de cameră vei descoperi şi posibilitatea de a folosi zoom digital 2x sau 5x, care se descurcă neaşteptat de bine.

Însă, de departe cel mai spectaculos lucru pe care l-am descoperit la Realme 7 Pro sunt filtrele de noapte. Fotografiile de noapte sunt destul de bune, există chiar şi un mod special „Starry” pentru fotografii făcute cerului, însă cele trei filtre care se ascund în categoria „Night” a camerei sunt superbe şi perfecte pentru realizat poze pentru orice reţea de socializare, mai ales ziua. Mai jos găsiţi exemple cu fiecare dintre cele trei, denumite Modern Gold, Cyberpunk şi Flamingo, care oferă nişte rezultate spectaculoase unor fotografii destul de banale.

Concluzie

Realme 7 Pro m-a surprins, într-un mod în care nu mă aşteptam atunci când am început testarea sa. E un telefon excelent, disponibil la aproximativ 1300-1400 de lei, în momentul scrierii articolului, la retailerii locali. E un preţ foarte bun pentru aceste specificaţii şi pentru acest telefon, care bate cam toată competiţia din această categorie de preţ. Cum am spus şi mai sus, modelul Realme nu este unul nou - am mai văzut alte companii adoptând această strategie de „specificaţii cât cuprinde” la un preţ mic, cu care au avut succes. Rămâne de văzut dacă Realme va ajunge să strângă în jurul său o bază de susţinători la fel de înfocaţi ca alte branduri şi în România.