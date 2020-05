OPPO Find X2, un flagship surprinzător de bun [TECH REVIEW]

Nu ştiam foarte multe despre OPPO, vazusem ce-i drept în China, că au o mulţime de magazine şi ştiam de OnePlus că fac parte din aceeaşi familie. Şi OnePlus e de notorietate pe piaţa noastră, am fost eu însumi fanul lor cât se încadrau în segmentul flagship killer.

Să ne întoarcem la OPPO Find X2, remarcam de când l-am văzut prima dată, la lansare, luminozitatea ecranului şi interfaţa destul de simplă (ColorOS 7.1), care mi-a adus aminte de Xiaomi. Pentru unii, asta e o calitate, dar ţinând cont de ce hardware are, parcă mergea o interfaţă a utilizatorului îmbunătăţită. E un Android stock cu intervenţii minime, asa şi?

O să vă spun de la început că sunt doar câteva lucruri care nu-mi plac la OPPO Find X2, unul deja l-am menţionat, designul interfeţei e simplist. Pentru unii asta ar putea fi o calitate. Cel de-al doilea e oarecum superficial, nu are încărcare wireless. Şi eu am pe un smartphone din 2018, prin urmare apreciez opţiunea. Desigur, nu e o lipsă majoră, dar un smartphone de 1000 de euro ar trebui să-l aibă. Al treilea e de natură practică, n-are slot de card MicroSD. Pe de altă parte, la o stocare de 256 GB, ce nevoie ai de card suplimentar?

Poate o să ţi se pară ciudat că am început cu ce nu-mi place, dar motivul e că am vrut să scap, pentru că, în rest, OPPO Find X2 e, cum să zic eu, SURPRINZĂTOR de bun! De ce? Păi din punct de vedere hardware e ”top of the top”. Se mişcă impecabil, sunetul şi ecranul sunt la superlativ, iar viteza de încărcare te dă pe spate.

Oppo Find X2 vine cu procesor Snapdragon 865, placă grafică Adreno 650, 12 GB RAM, 256 GB de stocare UFS 3.0, conectivitate 5G, wireless dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax şi Bluetoth 5.1. îl găsim în trei variante de Stocare/ RAM: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM şi 256GB 12GB RAM. Şi dacă tot am vorbit de variante, avem Find X2 cu spate din sticlă, culoare albastră, şi cu spate din ceramică, culoare negră. Sistem de operare Android 10, interfaţă ColorOS 7.1.

Carcasa e din sticlă pe ambele feţe cu ramă din aluminiu. Sticla e protejată cu Gorilla Glass 6, telefonul are protecţie medie la apă şi praf, IP54. OPPO Find x2 cântăreşte 192 de grame şi are dimensiunile 164.9 x 74.5 x 8 mm.

Rar am intrat în contact cu un smartphone despre care ştiu puţine lucruri, care să mă fi impresionat atât de mult. Ei bine, de la un Samsung, Huawei sau Apple te aştepţi să fie tari, dar de la OPPO? Unii ar zice, cine... e OPPO?

Păi OPPO e parte a companiei chineze BBK Electronics (Guangdong Bu Bu Gao Electronics Industrial Private Limited), despre care Android Authority spunea în 2019 că este al doilea cel mai mare producător de telefoane inteligente la nivel global. BBK Electronics mai deţine Realme, Vivo şi OnePlus.

Ecranul AMOLED de 6,7 inci are rezoluţie Quad HD+ (3168 x 1440 pixeli) şi refresh rate de 120 Hz. Ecranul e suficient de mare, culorile sunt puţin saturate fără a fi deranjant, contrastul excelent şi luminozitatea mult peste medie. OPPO zice că ar avea 800 de lumeni, eu nu pot măsura, dar în mod clar e super-luminos. Şi mai face ceva, cu ajutorul tehnologiei Ultra Vision Engine poate face upscaling de la conţinutul cu 60 de cadre pe secundă de pe Youtube sau Netflix la 120 fps-uri. Mai e şi afişarea a 1 miliard de culori, evident mi-am pus întrebarea dacă ochiul uman poate vedea atâtea şi căutând am descoperit că există o mulţime de răspunsuri contradictorii.

Camera, aş vrea să-ţi spun mai multe despre ea, dar adevărul e că am folosit-o destul de puţin. Am #statacasa.

Camera principală are 48 de megapixeli cu f/1.7 (26mm, PDAF, Laser AF, OIS), la care se adaugă un senzor telephoto de 13 megapixeli cu zoom optic 2x (f/2.4, 52 mm, PDAF, Laser AF, OIS) şi o cameră ultrawide de 12 megapixeli (f/2.2, 16mm). Camera frontală, de selfie, este de 32 de megapixeli (f/2.4, wide). În imaginine meniul principal al camerei foto.

Două imagini cu camera de pe OPPO Find X2, una de zi şi una de noapte.

Şi o galerie cu fotografii de noapte aici.

Cel mai adesea am fotografiat cu el noaptea şi mi se pare că face o treabă destul de bună, pe camera principală. Culorile sunt ok, sensibilitatea la lumină peste medie şi stabilizarea e ok.

Autentificarea cu amprentă pe ecran e rapidă, dar deja sunt obişnuit cu asta şi nu o pot compara. Am activat şi autentificarea cu faţa şi prin urmare au fost puţine situaţii în care am avut nevoie de amprentă.

Gaming pe OPPO Find X2 - Call of Duty Mobile

Gaming pe OPPO Find X2- Asphalt 9

Cele două titluri celebre sunt jucate cu toate setările la maximum. Va rog, fiţi atenţi şi la sunet, care este de foarte bună calitate. Apropo de sunet, am jucat Call of Duty mobile şi cu căştile din pachet şi am auzit cu claritate perfectă paşii celor care veneau spre mine şi am putut să-mi dau seama de direcţia din care vin.

Căştile sunt interesante, nici mari, nici mici, stau bine în urechi şi se aud foarte corect.

Teste sintetice 3DMark şi Geekbench.

Bateria de 4200 mAh e unul dintre punctele forte ale lui OPPO Find X2. Vezi măsurătorile obţinute cu aplicaţia AccuBattery: 6.16h de ecran aprins (SOT - screen on time) şi în dreapta viteza de încărcare.

Adevărul e că n-am lăsat OPPO Find X2 nici un moment să se descarce total ca să testez cele 38 de minute promise de producător, pentru o încărcare de la 0 la 100%. Dar e rapidă, cea mai rapidă pe care am întâlnit-o până acum. De ce e aşa rapidă, pentru că foloseşte tehnologia Super VOOC, deţinută de OPPO. Eu folosesc un smartphone de la altă companie, care are încărcare rapidă, dar încărcarea se face în circa o oră. Şi e drept că nu vezi rostul încărcării rapide până nu dai de o situaţie în care trebuie să pleci repede şi ai telefonul descărcat.

Controversatul 5G, ei bine, fiind în izolare, n-am avut unde să-l testez, am testat în schimb de la fereastra apartamentului 4G+ şi să vezi rezultat. Controversat în sensul în care se spun atâtea despre efectele nocive ale 5G, mai ales în combinaţie cu coronavirusul. Pentru cei care se mai tem de 5G, va rog vizionaţi acest material.

În loc de concluzie aş spune că OPPO a păşit cu dreptul pe piaţa din România şi nu numai când a lansat acest smartphone, ci şi pe fratele X2 Pro. Singurul impediment spre succes ar putea fi preţul, de circa 1000 E, în rest acest smartphone e un flagship surprinzător de bun. Dar, dacă totuşi ai banii şi vrei să-i investeşti într-un smartphone, OPPO Find X2 e o opţiune demnă de luat în calcul.