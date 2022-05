OPPO Find X5 Pro, smartphone de top cu un design original şi cameră bună [TECH REVIEW]

L-am văzut iniţial la MWC Barcelona în martie şi m-a surprins cu ecranul luminos şi mare, dar mai ales cu aspectul futurist al carcasei. La MWC era expus şi modelul alb, care nu este disponibil în Europa.

Apoi l-am văzut la conferinţa de presă premergătoare lansării în România, l-am primit la test şi am mai venit în contact cu el la Praga, la lansarea europeană, alături de seria OPPO Reno 7.

Cum am spus şi cu altă ocazie OPPO Find X5 Pro este destul de asemănător cu One Plus 10 Pro şi realme GT2 Pro. Aceeaşi familie (BBK), aceleaşi procesoare, ecrane, RAM, stocare etc. Deosebirile se găsesc la capitolele: sistem de operare, camere foto-video, design / materiale .

Şi din cele trei cel mai reuşit design îl are OPPO Find X5 Pro. Spatele ceramic, modul cum alunecă mâna pe el şi senzaţia de continuitate, de întreg, n-am mai întâlnit-o la nici un smartphone până acum. Şi aspectul futurist care îl scoate în evidenţă oriunde ai merge cu el. În mod clar cel mai original smartphone pe care l-am testat anul acesta, din punct de vedere al designului.

Cu toate astea nu pot să spun că-mi place scrisul din abundenţă de pe spatele smartphone-ului. Ori să-l fi făcut mai mic, ori să fi păstrat doar OPPO, cred că ar fi fost mai de efect. Şi spatele lucios colectează amprente, de aceea am pus husa pe el destul de repede.

OPPO Find X5 Pro e mare, cu dimensiunile 163.7 x 73.9 x 8.5 mm şi o greutate de 218 grame şi aş spune că se simte masiv în mână.

Dacă tot am deschis discuţia despre spatele ceramic, faţa e acoperită cu Gorilla Glass Victus, iar rama este metalică, de aluminiu. Tot la capitolul construcţie de notat că Find X5 Pro are certificarea IP68, protecţie la apă şi praf.

Ecranul LTPO2 AMOLED (1 miliard de culori) are diagonala de 6.7 inci cu rezoluţia 3216 x 1440p, densitate 525 ppi şi raport 20:9. La acestea se adaugă rata de refresh de 120Hz, HDR10+, spaţiu de culoare BT.2020 şi o luminozitate maximă de 1300 niţi.

Acel LTPO2 înseamnă că poate coborî până la o rată de refresh de 1 Hz, în teorie, pentru un consum mai redus atunci când afişează imagini statice. În practică n-am observat să scadă sub 10 Hz.

Cum se mişcă OPPO Find X5 Pro, o incursiune prin setări şi la final spatele filmat în detaliu.

Specificaţiile principale ale modelului testat OPPO Find X5 Pro (CPH2305): Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno 730, 12 GB RAM + RAM Expansion 7GB, stocare 256GB (UFS 3.1), Android 12 cu interfaţă ColorOS 12.1. Conectivitate wireless dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, (A2DP, LE, aptX HD), poziţionare A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC şi mufă USB-C 3.1, cu OTG.

Foto-video

Modulul din spate e format din trei camere:

- principală wide (25mm) de 50 MP, cu f/1.7, multi-directional PDAF, stabilizare optică (OIS)

- telephoto (52mm) de 13 MP, cu f/2.4 şi PDAF

- ultrawide (15mm - 110˚) de 50 MP, f/2.2 şi multi-directional PDAFCaracteristici suplimentare: calibrare Hasselblad Color, LED flash, HDR, panorama. Filmează până la 4K cu 30/60fps, are stabilizare gyro-EIS, HDR şi video pe 10 biţi.

Camera frontală de selfie este wide (21mm) de 32 MP, cu f/2.4, filmează până la 1080p cu 30fps şi are stabilizare gyro-EIS.

OPPO Find X5 Pro utilizeză în premieră cipul MariSilicon X pentru procesare foto şi video, o combinaţie între un procesor de semnal de imagine şi unitate de procesare neurală. Imaginile sunt foarte bune, cu gamă dinamică largă, bogate în detalii şi cu culori frumoase, naturale.

Sunt printre cele mai bune culori pe un smartphone pe care le-am văzut în 2022. Nu ştiu cât contează cipul MariSilicon X şi cât calibrarea Hasselblad Color pentru naturaleţea culorii, dar nu asta e important.

Imagine de zi pe camera principală.

Imagine de zi pe camera ultrawide.

Imagine de interior cu camera tele, zoom 2x, cu motanul ”dragon”.

Imagine de noapte cu camera principală.

Filmare de zi, 4k/60 fps , zoom 2x.

Filmare de noape pe camera principală 4k/60 fps.

Imaginile sunt foarte bune atât ziua cât şi noapte pe toate cele trei camere, dar în lumină slabă se simte lipsa stabilizării pe camera tele. Şi apropo de tele 2x e cam puţin pentru un flagship cu pretenţiile OPPO. 3x ar fi fost egal cu iPhone, de Samsung S22 Ultra cu 10 x nu te apropii oricum.

Expunerea pe filmare e excelentă în orice condiţii de iluminare, iar focusul şi stabilizarea foarte bune.

Find X5 Pro are o configuraţie de difuzoare stereo, unul jos jos şi unul de sus, care serveşte şi ca difuzor pentru apeluri. Cele două difuzoare nu sunt egale, iar cel de jos este mai puternic şi mai sonor, dar cele două funcţionează foarte bine în tandem.

Volumul e suficient de puternic, basul nu e prea adânc, înaltele sunt clare şi are o claritate generală excelentă.

Jocuri - la capitolul gaming se mişcă excelent şi e o plăcere să te joci pe el, ecranul e mare, cu unghiuri de vizualizare bune şi hardware-ul face ca totul să fie rapid cu setările la maximum.

Asphalt 9

COD: Mobile

Teste sintetice

Find X5 Pro este livrat împreună cu încărcătorul SuperVOOC de 80W, iar Oppo spune că acesta ar trebui să încarce telefonul la 50% în doar 12 minute. Nu pot să confirm sau să infirm, pentru că n-am urmărit, dar bateria de 5000mAh se încarcă extrem de repede, până la 100% în circa 40 de minute. Şi cum rareori lăsăm smartphone-ul să se descarce complet, cel mai adesea în 25-30 de minute e încărcat complet. Are şi încărcare wireless la 50W şi 10W încărcare inversă wireless.

Ce găseşti în cutie?

Pachetul de vânzare cu amănuntul pentru varianta testată include încărcătorul SuperVOOC de 80 W, o husă de protecţie cauciucată manual, ghid de utilizare şi un adaptor de USBA la USBC. Smartphone-ul are şi o folie de protecţie preaplicată pe ecran.



De la prezentarea din România am înţeles că OPPO a gândit Find X5 Pro ca o alternativă la flagship-urile iPhone şi Samsung, de aceea preţul este pe măsura concurenţei, 6500 de lei. Dacă strategia va avea succes sau nu asta vor decide cumpărătorii. În orice caz, OPPO Find X5 Pro merită luat în calcul la achiziţia unui smartphone de top.