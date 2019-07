OnePlus 7 Pro: Un fel de Max Verstappen al smartphone-urilor (TECH REVIEW)

Nu întâmplător l-am numit ”Max Verstappen al smartphone-urilor”: aşa cum pilotul olandez a reuşit o cursă impresionantă în Grand Prix-ul austriac de la Spielberg (desfăşurat weekend-ul trecut), depăşindu-şi toţi rivalii în drumul său către victorie, la fel a făcut şi OnePlus 7 Pro în lumea smarthpone-urilor.

Ecranul de 90 de hertzi, de tip Fluid AMOLED este o adevărată încântare. Are 6.67 inci, o rezoluţie de 1440x3120 de pixeli şi un screen-to-body ratio de aproximativ 88,1%. Şi, evident, poate cel mai important lucru, este un ecran curat .

Nu cred că exagerez când spun că, la momentul scrierii acestui review, OnePlus 7 Pro este cel mai bun telefon pentru cei care folosesc des Netflix sau YouTube sau orice altă platformă de conţinut video. Ecranul generos, fără notch, cu margini subţiri oferă o experienţă de vizionare foarte plăcută.

O să detaliez acest aspect mai târziu însă, pentru că momentan vreau să vă arăt ce primiţi pentru preţul de 749 de euro.

Cutia este albă complet, cu un 7 mare în mijloc, care se camuflează foarte bine. Pe margini sunt două inscripţii: OnePlus 7 Pro, pe partea stângă (singurul semn că tocmai ai achiziţionat flagship-ul seriei) şi ”Go Beyond Speed”, motto-ul extrem de potrivit, de altfel, al seriei 7.

Înăuntru găsim telefonul, instrucţiunile de bază şi cheiţa, şi (aviz altor producători de telefoane) o husă. E adevărat, este una transparentă, deloc fancy sau care să întoarcă priviri pe stradă, însă este extrem de utilă, pentru că nu vrei să dai 750 de euro pe un telefon şi să rişti să i se întâmple ceva după doar câteva minute. Husa asta o să ofere puţină protecţie, deşi tot va trebui să achiziţionezi şi o folie de sticlă, pentru a evita să zgârii frumosul său display.

După ce începi să examinezi telefonul, vei găsi următoarele:

în partea de sus, camera de selfie, care iese din ecran;

în partea de jos, slot-ul pentru Dual SIM, portul de încărcare şi un difuzor;

în partea stângă, butoanele de volum;

în partea dreaptă, butonul de deblocare şi un switch prin care poţi trece rapid telefonul într-unul dintre cele 3 moduri: silenţios, vibraţii sau general. Mărturisesc că pe acesta nu l-am folosit decât de câteva ori, aşa că nu pot să spun că e un feature extrem de util, dar e nice to have.





Pe spate, telefonul are logo-ul companiei poziţionat aproape central, sub ansamblul de cameră, numele ”OnePlus” fiind de asemenea inscripţionat în partea de jos. Nu sunt un fan al acestui lucru şi consider că puteau sa elimine măcar unul din detaliile astea stilistice pentru a-i pune mai mult în evidenţă spatele destul de arătos.

Ansamblul de cameră este vertical, iar prima dintre cele trei camere poziţionate pe spate este chiar cea principală, de 48MP. Cea de-a doua este camera de tip telescop, de 8MP, cu zoom 3x, ansamblul fiind completat de camera wide, de 16MP.

Varianta pe care am primit-o eu la test a fost cea de 8GB RAM şi 256GB spaţiu de stocare. Aşadar, cea medie, pentru că mai există una cu 6GB de RAM şi 128GB spaţiu de stocare, precum şi una de top, cu 12GB RAM şi 256GB spaţiu de stocare.

În benchmark-uri, deşi nu am avut aşadar cea mai bună configuraţie existentă pe OnePlus 7 Pro, telefonul tot s-a descurcat exemplar. Un scor de 370221 în AnTuTu îl plasează pe locul 2, cu foarte puţin în spatele lui Mi 9, în timp ce în 3DMark i-a ”depăşit” pe 99% dintre competitori.

Spatele este făcut din aluminiu, iar sticla prezentă pe display este Corning Gorilla Glass 5. Telefonul nu are un IP rating, deoarece cei de la OnePlus au argumentat că obţinerea certificării ”te va costa bani”, ei preferând să îl scufunde într-o găleată cu apă, conform unui video promoţional postat la începutul lunii mai pe Twitter.

Sunt convins că are aşadar un anumit grad de rezistenţă la apă, însă nu aş merge într-atât de departe încât să îl cufund într-o găleată, mai mult din teama că ar putea intra anumite particule în spaţiul pentru camera frontală.

Acesta este şi unul dintre motivele pentru care nu ţi-aş recomanda să iei un OnePlus 7 Pro pe plajă, că tot suntem în sezonul estival. Mecanismul camerei este unul foarte interesant, însă implică o grijă sporită din partea utilizatorului, pentru că orice granulă de nisip sau fir de praf care intră acolo ar putea crea pagube destul de mari.

În interior găsim un Snapdragon 855 de la Qualcomm, pe 7nm şi cu 8 nuclee. Telefonul rulează Android Pie şi OxygenOS, propriul OS al celor de la OnePlus.

Elementul principal care îi oferă lui OnePlus 7 Pro viteza ameţitoare este rata de refresh de 90Hz a ecranului. Când este folosită, acesta este extrem de rapid şi fiecare proces durează simţitor mai puţin faţă de alte telefoane de top. Există un meniu care îţi oferă şi posibilitatea de a schimba rata de refresh la 60Hz, pentru a prelungi viaţa bateriei.

La capitolul camerelor se vede că OnePlus a făcut îmbunătăţiri faţă de generaţia anterioară. Fotografiile cu camera wide sunt excelente, iar camera principală se ridică la nivelul flagship-urilor din ziua de azi, deşi am întâmpinat mici probleme de noise în unele zone ale imaginilor.

Camera de selfie este bună, arătând că nu doar mecanismul de tip pop-up este atrăgător la ea. Proporţiile şi culoarea feţei sunt redate fidel în fotografiile realizate cu ea, şi o să se afle mai mereu în centrul atenţiei când le arăţi telefonul prietenilor.

Deblocarea biometrică cu senzorul de amprentă este cea mai rapidă pe care am întâlnit-o vreodată pe un telefon. Cea facială am folosit-o mai mult decât mă aşteptam, în principal pentru a testa şi epuiza mecanismul camerei frontale, şi nu am fost dezamăgit de ea mişcându-se, la rândul ei, destul de rapid.

La capitolul baterie, OnePlus 7 Pro vine cu 4000mAh şi asta este o veste proastă, deoarece telefonul va putea ”supravieţui” unei zile întregi de utilizare, în special datorită ecranului de 90Hz. Partea bună însă este că încărcătorul cu tehnologie Warp Charge de 30W acţionează foarte rapid, şi oferă, după 30 de minute de încărcare, aproximativ 60 de procente.

O să mai laud şi faptul că telefonul are două difuzoare, o configuraţie pe care am preferat-o tot timpul faţă de cea cu un singur difuzor. Sunetul e parcă mai clar şi mai natural, şi complementează cu succes experienţa de vizionare.

Ecranul de 90Hz ajută foarte mult şi capitolul de gaming. Telefonul va rula orice joc la capacităţi excelente şi fără probleme. Eu am încercat doar Mortal Kombat şi FIFA Mobile pe el, două jocuri cu care am avut ceva emoţii cu frame-urile pe alte device-uri.

În final, îmi permit să mai fac o paralelă între OnePlus 7 Pro şi Max Verstappen: la fel ca pilotul olandez, telefonul celor de la OnePlus triumfă într-o lume dominată de giganţi şi reuşeşte, cu ajutorul vitezei sale, să facă piaţa puţin mai palpitantă şi mai interesantă.

