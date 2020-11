Noutăţi ale interfeţei EMUI 11 pe seria Huawei Mate 40

Cele mai importante noutăţi din EMUI 11 sunt împărţite în 4 capitole / categorii principale:

1. Experienţa utilizatorului

2. Integrare productivă cu inteligenţa artificială (AI)

3. Confidenţialitate şi securitate

4. Performanţă

O să trec în revistă, pe scurt, în continuare elementele cele mai importante din fiecare categorie.

Capitolul experienţa utilizatorului, Huawei introduce funcţia Always on Display configurabilă (Dynamic AOD), prin care textul şi grafica pot fi modificate / personalizate. EMUI 11 dispune şi de opţiunea ”Eyes on display”, când priveşti ecranul se activează AOD.

Al doilea capitol e despre Multi screen collaboration, integrarea între platforme (smartphone, PC), introducerea unui mod conversaţional în e-mail, adică organizarea e-mail-urilor arată ca un chat; e introdusă şi o funcţie de extragere a textului din imagini; tot pentru productivitate sunt introduse funcţiile de ecran împărţit între mai multe aplicaţii, aplicaţie care poate fi afişată într-o bulă de dimensiune variabilă şi un mod numit Easy Multy-tasking. La acestea se adaugă un asistent vocal cu AI numit Celia.

La capitolul de securitate şi confidenţialitate ai posibilitatea de blocare a reclamelor şi a cookies de pe site-urile vizitate, o altă opţiune interesantă e cea prin care, când transferi imagini se pot şterge metadatele; şi încă două funcţii utile pentru confidenţialitate: când cineva se uită la telefonul tău, AI-ul detectează o faţă străină şi ascunde mesajele sau dacă eşti într-o şedinţă în care faci screen-sharing, notificările nu vor apărea pe ecranul distribuit, ca să nu te pună într-o situaţie neplăcută.

În privinţa performanţei, Huawei promite 3 ani de actualizări pentru EMUI 11 şi că interfaţa va include funcţii din variantele ulterioare de Android. Compania chineză mai spune că potrivit unor simulări, folosind EMUI 11, chiar şi după 36 de luni de ”îmbătrânire”, performanţa sistemului scade cu doar 2,5%.