Huawei Y5p şi Huawei Y6p dispun de un spaţiu de vizualizare extins şi culori vii pe un ecran HUAWEI FullView de 5,45 inci în cazul Y5p şi un ecran HUAWEI Dewdrop de 6,3 inci pe Y6p. Ecranul generos şi bateria puternică oferă o experienţă plăcută utilizatorilor de orice vârstă, de la copii, până la părinţi şi bunici.

Cele două telefoane vin cu Huawei AppGallery preinstalat, astfel că pot fi customizate rapid cu aplicaţiile preferate.

În total, AppGallery conţine peste 450 de aplicaţii româneşti şi zeci de mii de aplicaţii internaţionale. Magazinul de aplicaţii al celor de la HUAWEI vine cu securitate şi protecţie completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului şi un proces de revizuire în patru paşi pentru operarea securizată a aplicaţiei.

Toate aplicaţiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicaţiile dezvoltatorilor împotriva activităţilor periculoase. Este implementat şi un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicaţiile care nu sunt potrivite vârstei lor.

Aplicaţii de banking şi ştiri pentru activităţile de zi cu zi ale adulţilor

Huawei App Gallery cuprinde deja în portofoliu aplicaţii din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay. App Gallery conţine şi aplicaţii importante din zona de ştiri şi divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Ştirile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online.

De asemenea, în platformă sunt disponibile şi numeroase aplicaţii dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar şi aplicaţii utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass. Aplicaţiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt şi ele disponibile în AppGallery, iar pentru navigaţie, utilizatorii au la dispoziţie aplicaţia Here WeGo.

Recent, în portofoliul magazinului de aplicaţii al producătorului din Shenzhen au intrat alte 3 aplicaţii foarte utilizate pe plan local: Jerry’s Pizza, FoodPanda şi MyEnel. FoodPanda este deja binecunoscutul serviciu de livrare de mâncare, de unde utilizatorii pot comanda orice îşi doresc, MyEnel permite plata facturilor de energie prin aplicaţie şi nu numai, iar alături de cei de la Jerry’s Pizza, HUAWEI organizează o campanie specială, desfăşurată între 15 mai - 15 iulie, prin care oferă 1000 de pizza gratuite utilizatorilor.

Activităţi plăcute de învăţare şi divertisment pentru copii

Huawei AppGallery acordă o atenţie sporită şi zonei de educaţie, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicaţii locale care au devenit cunoscute şi utilizate şi la nivel global. Printre acestea, se numără aplicaţiile de învăţare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro. Aplicaţia Mondly este şi ea prezentă în AppGallery.

Printre aplicaţiile internaţionale de top care se găsesc în AppGallery şi care se bucură de cel mai mare număr de descărcări se numără aplicaţiile de Social Media (TikTok şi Snapchat), aplicaţiile de gaming (Fortnite, Asphalt 9: Legends sau Lords Mobile), aplicaţiile dedicate shopping-ului (Aliexpress Shopping) şi alte aplicaţii utile activităţilor de zi cu zi ale utilizatorilor: Joom, SQUID – News & Magazines, Weather & Radar şi Microsoft Office.