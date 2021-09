Motorola lansează moto g60 şi anunţă 3.000 de vouchere de reducere pentru achiziţia telefonului

Astfel primii 3000 de înscrişi, pe site-ul Altex, în perioada 21 septembrie – 10 octombrie, vor obţine un voucher în valoare de 500 lei, pe care îl vor putea utiliza exclusiv pe 13 octombrie, pentru achiziţia celui mai nou telefon din familia moto g.

moto g60 vine echipat cu o cameră de 108 MP şi o baterie de 6000mAh, fiind considerat un telefon potrivit pentru creatorii de conţinut, dar şi pentru pasionaţii de gaming, datorită unei rate de refresh a ecranului de 120 Hz, dar şi performanţelor pe care le oferă Qualcomm Snapdragon 732G Mobile Platform.

Una dintre camerele lui moto g60, cea de 108 MP, foloseşte noua tehnologie Ultra Pixel, cu un senzor care este de 9 ori mai sensibil la lumină pentru a putea surprinde fotografii clare, chiar şi în condiţii de lumină slabă. Obiectivul ultra-wide de 118 grade permite utilizatorilor să surprindă de 4 ori mai multe detalii într-un cadru.

O altă funcţie a camerei este obiectivul Macro Vision care aduce utilizatorii de 4 ori mai aproape de subiect, spre deosebire de un obiectiv obişnuit. Fotografiile de zi cu zi pot fi transformate în portrete reuşite cu ajutorul senzorului de adâncime. Modul Dual Capture facilitează înregistrarea videoclipurilor sau fotografierea cu oricare dintre cele două camere în acelaşi timp, astfel încât atât utilizatorul, dar şi subiectul, să poată fi surprinşi în cadru simultan.

moto g60 dispune de o baterie masivă de 6000 mAh şi promisiunea a 54 de ore de autonomie, iar încărcarea TurboPower 20 oferă ore de energie în doar câteva minute de încărcare.

Procesorul Snapdragon 732G e completat de 6 GB RAM şi o stocare de 128GB, plus card MicroSd până la 1TB.

moto g60 are un ecran de 6,8 inci Max Vision FHD + compatibil HDR10. În plus, moto g60 are o rată de reîmprospătare de 120 Hz, motiv pentru care este de două ori mai fluid decât smartphone-urile obişnuite.

Ramele subţiri oferă mai mult spaţiu ecranului, iar carcasa care înconjoară camerele din spate adaugă un plus de fineţe. Designul modern, unitar, este disponibil în culoarea metalică, Dynamic Grey.

Toate aceste caracteristici sunt susţinute de Android 11. Telefonul beneficiază de o abordare mai practică a confidenţialităţii datelor odată cu această actualizare de la Google. De asemenea, Android 11 aduce fanilor Moto funcţii de accesibilitate îmbunătăţite, inclusiv acces vocal mai rapid şi mai uşor şi comenzi rapide de asistenţă.

Cu My UX, Motorola a adăugat funcţii utile care permit personalizarea dispozitivului pentru a funcţiona după toate preferinţele. Telefonul poate fi controlat cu gesturi simple, iar setările de divertisment pot fi personalizate, pentru a obţine un aspect unic.