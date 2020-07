Motorola lansează moto 5G plus, un smartphone ieftin cu conectivitate 5G

Pe lângă conectivitatea ultrarapidă, moto g 5G plus oferă şi funcţii de top: un ecran CinemaVision mare cu o rată de refresh de 90Hz, primul sistem de camere frontale ultra-wide de pe un telefon Motorola, sistem de camere quad de 48MP şi o durată de viaţă a bateriei impresionantă.

moto g 5G plus oferă compatibilitate atât cu reţelele 4G, cât şi cu cele 5G, pentru ca utilizatorii să aibă acces la toate specificaţiile de care au nevoie astăzi, dar în acelaşi timp vor fi pregătiţi pentru performanţa de mâine.

Ecran uriaş de 6,7 inci, cu 90Hz

Ecranul oferă viteză de 90 Hz, aproape nemaiîntâlnită pe dispozitivele aflate la acest preţ, care asigură mişcări fluide prin aplicaţii, imagini şi pagini web şi oferă o experienţă de joc mult mai rapidă. În plus, vine cu cel mai mare ecran disponibil pe un dispozitiv moto g.

Ecranul CinemaVision Full HD+ de 6,7 inci oferă un display masiv ultra-wide pentru o experienţă de vizualizare cinematografică. Este certificat pentru HDR10, astfel încât filmele, emisiunile şi fotografiile au culori vii, naturale, cu luminozitate şi contrast îmbunătăţite. Şi, cu raportul de aspect 21:9, telefonul oferă un design eficient, uşor de ţinut într-o singură mână.

Senzorul principal de 48 MP cu tehnologie Quad Pixel şi de 4x sensibilitate la lumină face ca fotografiile să fie clare, chiar şi în lumină redusă. Camera Macro Vision dedicată apropie subiectul de 5 ori mai mult, în comparaţie cu un obiectiv normal.

Baterie mare şi preţ atractiv

De procesare se ocupă un Snapdragon 765, care aduce împreună capabilităţi 5G şi AI pentru a oferi funcţii inteligente pentru sisteme de camere multiple şi asistenţă pentru toată durata de viaţă a bateriei. Aceasta din urmă are o capacitate de 5.000 mAh, şi beneficiază de încărcare TurboPower de 20W.

moto g 5G plus include şi My UX, care oferă binecunoscutele Experienţe Moto, precum şi o varietate de noi funcţii personalizate. My UX oferă utilizatorilor setări personalizate şi controale avansate pentru muzică, videoclipuri şi jocuri. Utilizatorii pot chiar să-şi creeze propriile teme ale dispozitivului, alegând dintre fonturi, culori şi forme, astfel încât telefonul lor să fie unic.

moto g 5G plus va fi disponibil începând cu 8 iulie în Europa în două variante de preţ: începând de la 349€ pentru versiunea cu 4 GB RAM şi 64 GB stocare şi 399€ pentru versiunea cu 6 GB RAM şi 128 GB stocare.