Motorola a lansat 5 smartphone-uri din gama moto g. Specificaţii şi preţuri

Cel mai puternic dintre ele, moto g200 5G, este unul dintre cele mai accesibile dispozitive disponibile pe piaţă cu procesor Snapdragon 888 + 5G. Smartphone-ul a fost dezvoltat pentru utilizatorii care îşi doresc de la un telefon performanţe la nivel de flagship şi viteze 5G la cel mai bun raport preţ-calitate.

Principalele specificaţii ale modelului moto g200 5G: procesor Snapdragon 888+ 5g, 8GB memorie RAM, stocare 128GB (UFS 3.1), sistem de operare Android 11 cu actualizare la Android 12.

Dispozitivul este echipat cu un ecran FHD+ Max Vision de peste 6,8 inci şi o rată de reîmprospătare a imaginii de 144 Hz. Gama de culori este cu 25% mai largă pe moto g200, datorită certificării DCI-P3 şi HDR10.

La toate aceastea se adaugă o viteză datorită conexiunii 5G şi a celei Wi-Fi 6E.

moto g200 5G dispune şi de sunet wireless Qualcomm Snapdragon Sound şi de tehnologia Dolby Atmos.

moto g200 5G vine echipat cu cel mai avansat sistem de camere foto pentru un dispozitiv din familia moto g. O cameră principală de 108MP, una ultra-wide, una macro şi un senzor de adâncime. Telefonul filmează până larezoluţia 8K.

moto g200 5G va fi disponibil în următoarele săptămâni în Europa, cu un preţ care porneşte de la 449.99 euro. Smartphone-ul va fi lansat şi pe anumite pieţe din America Latină.

Motorola a lansat şi modelele moto g71 5g, moto g51 5g, moto g41 şi moto g31. Fiecare dintre aceste dispozitive vine cu o serie de caracteristici diferite, pentru a oferi tuturor utilizatorilor posibilitatea să găsească un telefon care să se potrivească nevoilor lor.

moto g71 5g este echipat cu procesor Snapdragon 695, memorie RAM 6GB/ 128GB de stocare, un ecran FHD+ OLED de 6,4 inci, cu funcţia TurboPower 30, pentru încărcare a 50% din baterie în doar 30 de minute şi o cameră de 50 MP, cu tehnologie Quad Pixel. g71 5G va sosi în Europa în următoarele săptămâni cu un preţ care porneşte de la 299.99 euro. Smartphone-ul va fi lansat şi pe anumite pieţe din America Latină, India şi Orientul Mijlociu.

moto g51 5G este echipat cu procesor Snapdragon 480, memorie RAM 4GB / 6GB, 64GB sau 128GB de stocare, ecran Max Vision de 6,8 inci, cu rezoluţie Full HD+ şi rată de împrospătare a imaginii de 120 Hz. Smartphone-ul are un sistem de camere triple cu cea principală de 50MPuna ultra-wide, una macro şi un senzor de adâncime. Smartphone-ul va sosi în următoarele săptămâni în Europa cu un preţ de pornire de 229.99 euro. Acesta va fi lansat şi pe anumite pieţe din America Latină, India, Orientul Mijlociu şi Asia.

moto g41 este echipat cu procesor MediaTek Helio G85 (12nm), memorie RAM 4GB / 6GB, 64GB / 128GB de stocare, o cameră principală de 48 MP, cu tehnologie Quad Pixel, ecran OLED FHD+ de 6,4 de inci şifuncţia TurboPowe 30.

moto g31 este echipat cu un ecran Full HD+ Max Vision de 6,4 inci, cu 409 ppi, tehnologie OLED. Dispune de un procesor MediaTek Helio G85 (12nm), 4GB de memorie RAM, 64GB / 128GB de stocare. Dispozitivul funţionează optim timp de 36 de ore cu doar o singură încărcare. moto g31 va sosi în următoarele săptămâni în Europa cu un preţ de pornire de 199.99 euro. Smartphone-ul va fi lansat şi pe pieţele selectate din America Latină, India, Orientul Mijlociu şi Asia în următoarele săptămâni.

Toate dispozitivele noi moto g dispun de tehnologia Dolby Atmos. De asemenea, fiecare dintre aceste telefoane este dotat cu o baterie de 5.000 mAh şi se vinde cu propriul încărcător.

Motorola a anunţat Ready For PC cu cea mai nouă generaţie de telefoane motorola edge, iar acum aduce această caracteristică şi în familia moto g. Platforma Ready For le permite utilizatorilor să deschidă o fereastră separată a telefonului pe ecranul PC-ului, pentru o experienţă multitasking accesibilă şi acces simultan la telefon şi la PC. Ready For PC permite accesarea aplicaţiilor mobile şi PC de pe acelaşi ecran.