Motorola va lansa noul său telefon pliabil luna viitoare. La ce preţ va fi disponibil

Pe 13 noiembrie, în Los Angeles, Motorola va organiza un eveniment în care promite ”dezvăluirea mult anticipată a unei legende reinventate”. Invitaţia la acest eveniment este prezentată sub formă de gif, arătând un dispozitiv care pare că se poate plia.

În plus, Motorola menţionează în invitaţie sintagma ”you’re going to flip”, aluzie evidentă la vechiul său telefon cu clapetă, Motorola RAZR, dar poate şi un indiciu asupra felului în care se va putea plia noul smartphone (pe verticală).

Anterior, Motorola a anunţat că doreşte să creeze un telefon care se poate plia de două ori, pentru a putea fi uşor de băgat în buzunar. Acesta ar putea fi o soluţie pentru persoanele care se plâng de dimensiunile actuale ale smartphone-urilor.