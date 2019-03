Motorola G7 Power – un battery phone pentru cel puţin o zi de folosire intensă

Grosimea (9.3 mm), lăţimea (76mm) şi greutatea de 193 g îl fac oarecum incomod pentru cei cu mâinile mici, dar după 2-3 zile de folosire te obişnuieşti. Dacă nu reuşeşti, poţi apela la modul one hand operation, tragi din dreapta de sus în jos, iar ecranul în aplicaţii se micşorează proporţional.

Moto G7 Power are un ecran LTPS LCD de 6.2 inci, raport 19.5:9, rezoluţie HD+ (720x1520) şi 271.2 ppi.

”Motorul” e format din procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 632 (14 nm), placă video Adreno 506, 4 GB RAM (LPDDR3), 64 GB de stocare (circa 51 GB liberi). G7 Power e dual SIM (nan-SIM) şi are slot separat pentru card microSD de până la 512 GB. Funcţionează în bandă 4G LTE FDD / LTE TDD.

Pe partea de conectivitate avem reţea wireless 802.11 b/g/n (2.4GHz), localizare GPS, A-GPS, GLONASS şi Bluetooth 4.2 LE, aptX.

Sistem de operare Android 9.0, aplicaţiile esenţiale de la Google şi un număr minim de aplicaţii practice de la Motorola ( Moto Mods). Interfaţa e curată, simplă, rapidă.

Foto-Video

Moto G7 Power dispune de două camere, 12 MP cu f 2. 0 şi blitz pe camera din spate, iar pe cea frontală 8 MP cu f 2.2.

Camera principală are două moduri de bază AUTO şi MANUAL, plus încă 5 pentru oameni cu timp şi imaginaţie: Portrait, Spot Color, Cinemgraph, Panorama şi Live filter.

Comparând cu meniul camerei foto de pe Motorola G6 remarc că Face Filters a fost înlocuit cu Live Filter şi în opţiunile video, Face Filters a fost înlocuit cu YouTube Live. Celelalte moduri video sunt clasicele Slow Motion si Timelapse. Fotografiile obţinute pe camera principală, pe lumina zilei, au detalii suficiente, culori corecte şi gamă dinamică decentă.

Pentru reţele sociale: Facebook, Instagram etc e tot ce trebuie. Am ţinut HDR permanent activat, deşi expunerea durează ”o idee” mai mult, imaginile sunt mai reuşite. Seara, noaptea, sau pe orice lumină scăzută, fotografiile au zgomot şi lipsesc detaliile, expunerea suferă, imaginile sunt întunecate. Aşa că nu e recomandat pentru fotografii de noapte.

În imaginile realizate cu camera principală în modul Portrait nu există ruptura aceea mare faţă de fundal, dar cu puţină muncă obţii fotografii bune.

Camera secundară, de selfie, are 8 MP, f/2.2 şi poţi obţine portrete interesante cu ea în lumină bună. Culorile sunt vii, dar lipsa stabilizăriille poate strica imaginea dacă nu eşti atent. Colega mea, Alexandra, m-a ajutat la acest capitol.

E grozav că Moto G7 Power filmează 4K / 30 fps, dar calitatea nu e cea mai bună, stabilizarea nu există şi se poate folosi doar în lumină bună, altfel... Cum spuneam, de la un smartphone ieftin nu poţi să ai aceleaşi aşteptări ca de la unul scump.

Sunet

Începi să simţi volumul de la 60-70 %, la 100 % e suficient de puternic. Vocea suferă uneori deformări când e dat la maximum, la fel şi înaltele, basul putea fi mai profund. În video, muzică şi filme se aude tare şi clar.





E un singur difuzor, deasupra ecranului şi în gaming nu există posibilitatea să-l acoperi, cum se întâmplă la alte telefoane. Pe căşti am testat doar bluetooth, se aude foarte bine. Ceea ce lipseşte din pachet e o pereche de căşti, pe de altă parte, la acest preţ, trebuie să accepţi nişte compromisuri.

Gaming

Probabil prea puţini se gândesc la gaming când vine vorba despre un smartphone ieftin (entry level), dar m-am jucat mult pe el. Moto G7 Power a venit după OnePlus 6T, aşa că am clonat aplicaţiile (am făcut transferul tuturor fişierelor şi aplicaţiilor cu o aplicaţie dedicată) şi am jucat aceleaşi jocuri, cu o excepţie. Nu a deschis Fortnite.

Am jucat PUBG cu setările pe minim şi Asphalt 9 cu setările pe High. Am jucat, de asemenea, Infinity Ops, TownShip, SimCity etc.





Toate au funcţionat ok. Sigur că nu merge ca pe un smartphone de top, nu e aceeaşi senzaţie, îţi dai seama uneori că încetineşte, dar pentru mine contează că am putut juca mai multe partide consecutive fără erori. Nu e un smartphone pe care-l recomand pentru un pasionat de jocuri, dar e bun pentru gaming ocazional.

Teste

Motorola G7 Power a obţinut 108031 de puncte în Antutu Benchmark. În 3D Mark / Sling Shot Extreme - Open GL a scos 512 puncte şi în Sling Shot Extreme - Vulkan 544 puncte. În Geekbench, la testul single-core, scorul a fost 1241 şi la multicore, 4370.





Viteza pe reţea wireless, de 2.4 Ghz:

download 51 Mbps, upload 44 Mbps

download 55 Mbps, upload 48 Mbps

download 55 Mbps, upload 50 Mbps

Viteza pe reţea 4G LTE :

download 31 Mbps, upload 48 Mbps

download 41 Mbps, upload 36 Mbps

download 29 Mbps, upload 41 Mbps

Baterie

Motorola G7 Power e un ”battery-phone” cu capacitatea de 5000 mAh şi încărcare rapidă, Turbo Power, la 18W (9V 2A) prin portulUSB-C 2.0. Se încarcă de la 0 la 100% în circa 2 ore.

Si totuşi cam cât ţine bateria? Am aici două raspunsuri, unul înregistrat în aplicaţie şi unul măsurat de mine. Situaţiile în care am măsurat sunt diferite, aşa că, deşi se contrazic, sunt ambele reale. În colajul de mai jos vezi în stânga viteza de încărcare şi în dreapta cât ţine bateria, conform aplicaţiei AccuBattery. Într-o sesiune nebunească de gaming şi Youtube am terminat bateria în 7 ore şi 1 minut de ecran activ. Pentru comparaţie, folosesc un smartphone cu o baterie de 4000 mAh, care la gaming şi Youtube cu greu depăşeşte 4 ore.

În pachet, în afară de telefon, încărcător, cheiţă şi manuale se află o husă transparentă din TPU (poliuretan termoplastic). Husa e un avantaj, pentru că cele mai dese accidente se petrec în primele zile de folosire ale unui telefon nou, ca să nu mai zic că te scapă de căutare (timp) şi o cheltuială în plus.

Concluzia e evidentă, Motorola G7 Power e un smartphone de circa 200 euro, ieftin şi solid, care oferă foarte mult, un best-buy la care primeşti mai mult decât plăteşti.

