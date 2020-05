Motorola Edge 5G, disponibil la precomandă în România

Motorola Edge 5G beneficiază de o perioadă de precomandă în intervalul 21 – 28 mai, exclusiv prin magazinele Altex, iar la precomanda clienţii vor primi cadou noul ceas Moto 360.

Motorola Edge este un smartphone 5G şi este echipat cu display Endless Edge de 6,7 inci. Telefonul este dotat şi cu procesor Qualcomm Snapdragon 765, 6 GB memorie RAM şi un spaţiu de stocare de 128 GB. Edge e dotat cu baterie de 4500 mAh şi un sistem triplu de camere foto, cea principală de 64MP, un obiectiv ultra-wide de 16MP cu Macro Vision şi un obiectiv telephoto de 8 MP.

Ecranul Endless Edge se întinde pe ambele margini ale dispozitivului, ajungând la o curbură de aproape 90 de grade. Display-ul este capabil să afişeze un miliard de nuanţe şi are o gamă dinamică largă a imaginii datorită HDR10. În plus, ecranul are o rată de refresh de 90Hz, care face ca display-ul să reacţioneze rapid.

Motorola Edge foloseşte tehnologia de tuning audio de la Waves, companie deţinătoare a premiului Technical GRAMMY.

Motorola Edge este echipat cu o cameră principală cu senzor de 64MP şi prin tehnologia Quad Pixel senzorul e de 4 ori mai sensibil la lumină. Motorola Edge are o baterie de 4500 mAh cu încărcare TurboPower la 18W.

Telefonul beneficiază de Android 10, fără interfeţe software greoaie sau aplicaţii duplicat.